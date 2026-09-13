José Manuel Restrepo detalló las 5 misiones que le encomendó Abelardo de la Espriella para los primeros meses de gobierno

El vicepresidente de Colombia, José3 Manuel Restrepo reveló los cinco puntos que le encomendó el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X

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El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, presentó las cinco “grandes misiones” que le encomendó el presidente Abelardo de la Espriella, una agenda que contempla atraer inversión, ampliar la capacidad energética ante el avance de la inteligencia artificial y movilizar capital para proyectos en el país.

Restrepo explicó que los cinco frentes requerirán coordinación con ministerios, agencias, departamentos, empresarios, universidades y organismos internacionales. La hoja de ruta forma parte de la denominada “Economía Milagro”, que busca llevar el crecimiento económico a por lo menos el 6%.

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De acuerdo con la información divulgada, el presidente Abelardo de la Espriella asignó estas responsabilidades mediante el Decreto 1373, expedido el 9 de septiembre de 2026. La norma le entrega a la Vicepresidencia tareas vinculadas con el crecimiento económico, la llegada de recursos y la modernización del Estado.

El presidente Abelardo de la Espriella asignó estas responsabilidades mediante el Decreto 1373, expedido el 9 de septiembre de 2026 - crédito Dapre

La reducción de trámites fue la primera misión anunciada

La primera tarea, Colombia sin trabas, propone disminuir los obstáculos normativos y administrativos que enfrentan ciudadanos y empresas. Restrepo cuestionó que cada año se expidan cerca de 7.000 normas, decretos y resoluciones, un promedio de unas 20 disposiciones diarias.

“No más trabas en la economía, no más trabas en el país”, afirmó el vicepresidente al explicar el objetivo de este eje, que apunta a un Estado más eficiente, ágil y productivo.

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El segundo punto, Talento para el futuro, se enfoca en los jóvenes que no estudian ni trabajan. Restrepo señaló que ese grupo alcanza los 2,5 millones de personas y planteó el reto de incorporarlos a oportunidades de formación y empleo.

“¿Cómo logramos que esos 2,5 millones de ninis se conviertan en jóvenes que sí estudian o sí trabajan y sí tienen oportunidades?”, expresó.

El decreto contempla la Estrategia Talento ColombIA, dirigida a fortalecer competencias asociadas con la inteligencia artificial.

El decreto contempla la Estrategia Talento ColombIA, dirigida a fortalecer competencias asociadas con la inteligencia artificial - crédito @jrestrp/X

Energía, inversión privada y proyectos para captar recursos

La tercera misión, Energía para crecer, propone aumentar la disponibilidad energética ante las exigencias de nuevas tecnologías. Restrepo afirmó que “el futuro de la humanidad con la IA es con más energía” y planteó avanzar en la transición energética con nuevas fuentes de generación.

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Este frente abarca iniciativas de generación y transmisión eléctrica, hidrocarburos, minerales críticos y energías renovables.

La cuarta tarea, Más inversión, más oportunidades, tiene como meta duplicar la relación entre la inversión privada y el PIB. Restrepo sostuvo que el aumento de la inversión será necesario para alcanzar una expansión económica de al menos el 6%.

El vicepresidente afirmó que Colombia atraviesa uno de sus periodos más bajos de inversión privada en más de cuatro décadas. También se refirió a cuatro años en los que, según dijo, ese indicador no llegó al nivel requerido y hubo un exceso de gasto público.

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José Manuel Restrepo sostuvo que el aumento de la inversión será necesario para alcanzar una expansión económica de al menos el 6% - crédito Mauricio Dueñas/EFE

La quinta misión, Liberar el capital, busca presentar un portafolio de iniciativas ante inversionistas nacionales e internacionales. El país cuenta con cerca de 170 proyectos listos, por un valor superior a $600 billones, según Restrepo.

“Lo que hay que hacer es atraer esa inversión de Colombia y del mundo”, afirmó. La estrategia prevé “Semanas Milagro” en distintas regiones para acompañar la internacionalización de la economía y promover proyectos considerados estratégicos.

La decisión se anunció poco más de un mes después de la asunción presidencial. Desde el comienzo de su gobierno, De la Espriella sostuvo que el vicepresidente asumiría la representación del Ejecutivo en el exterior y ejercería funciones de “superministro”, con la conducción de delegaciones oficiales de Colombia tanto dentro como fuera del país.

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Ese esquema ya comenzó a tomar forma. En las últimas semanas, Restrepo fue nombrado “padrino” de Caldas para coordinar la reconstrucción posterior al terremoto del 10 de agosto. Además, encabezará la delegación de Colombia ante las Naciones Unidas y hablará el 24 de septiembre ante el pleno en nombre del presidente.