Colombia

Cayó alias Cantante, señalado de coordinar el narcotráfico internacional del Clan del Golfo: tenía circular roja de Interpol

La operación, señalada como resultado de un trabajo de inteligencia de fuerzas conjuntas, desarticuló encargos clave del tráfico marítimo en el Caribe colombiano

La captura de alias Cantante en la vereda Triganá, zona rural de Acandí, puso en el centro al presunto coordinador del narcotráfico internacional de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo - crédito Policía Nacional de Colombia
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La Policía Nacional de Colombia anunció la captura de un hombre identificado como alias Cantante, señalado por la fuerza pública como integrante de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Según el reporte oficial, el procedimiento ocurrió en la vereda Triganá, zona rural del municipio de Acandí en el departamento del Chocó, tras labores de inteligencia y seguimiento. Las investigaciones lo ubican en la coordinación de envíos de droga por mar hacia Centroamérica y Estados Unidos, por lo que era requerido mediante notificación roja de Interpol.

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La operación se desarrolló en coordinación con tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 16 y unidades de reacción rápida de la Estación de Guardacostas de Urabá de la Armada de Colombia y la Policía Nacional.

Alias Cantante era requerido por una notificación roja de Interpol en una investigación vinculada con rutas del narcotráfico hacia Centroamérica y Estados Unidos - crédito Policía Nacional de Colombia
Alias Cantante era requerido por una notificación roja de Interpol en una investigación vinculada con rutas del narcotráfico hacia Centroamérica y Estados Unidos - crédito Policía Nacional de Colombia

Las autoridades cerraron el perímetro para impedir una fuga y la captura se concretó sin enfrentamientos ni personas lesionadas.

Las investigaciones citadas por El Tiempo ubican a alias Cantante como coordinador del narcotráfico internacional de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez. Ese papel incluía la salida de cargamentos de cocaína por mar, según esas publicaciones.

El capturado habría cumplido funciones de articulación logística de los envíos internacionales. Según la información oficial, su tarea incluía mantener contactos, coordinar movimientos y asegurar la salida de embarcaciones cargadas con estupefacientes hacia Norteamérica.

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Las autoridades cerraron el perímetro en Triganá y concretaron la captura de alias Cantante sin enfrentamientos ni personas lesionadas - crédito Policía Nacional de Colombia
Las autoridades cerraron el perímetro en Triganá y concretaron la captura de alias Cantante sin enfrentamientos ni personas lesionadas - crédito Policía Nacional de Colombia

Acandí, zona clave para el Clan del Golfo

La ubicación del operativo tiene peso dentro del caso por su cercanía con el golfo de Urabá y los corredores marítimos del litoral chocoano. Para las autoridades, el municipio del Pacífico colombiano concentra rutas que son usadas para sacar sustancias ilegales hacia varios países del mundo.

Esos corredores también sirven para el transporte ilegal de droga, armas y otros insumos ligados a economías criminales. La Policía recalcó que la detención golpea la estructura logística y de narcotráfico del grupo en esa zona del país.

La captura también afecta la estructura de mando, la logística y las fuentes de financiación del Clan del Golfo asociadas al tráfico internacional de drogas. El detenido ocupaba un eslabón necesario para que los cargamentos llegaran a los mercados internacionales y se convirtieran en recursos para la organización.

La detención de alias Cantante quedó a disposición de las autoridades y ahora el proceso judicial deberá avanzar sobre su presunta responsabilidad y la orden internacional de Interpol - crédito @PoliciaColombia/X
La detención de alias Cantante quedó a disposición de las autoridades y ahora el proceso judicial deberá avanzar sobre su presunta responsabilidad y la orden internacional de Interpol - crédito @PoliciaColombia/X

Tras el operativo, el detenido quedó a disposición de las autoridades competentes donde deberá responder ante la justicia. Ahora deberán avanzar las actuaciones judiciales y establecer el alcance de su presunta responsabilidad dentro de la organización.

A su vez, las autoridades también deberán verificar o ejecutar las actuaciones relacionadas con la orden internacional que motivó la captura.

El caso se suma a la ofensiva que mantienen las autoridades en el Caribe colombiano contra las redes que sostienen el tráfico marítimo de drogas. Este tipo de operativos busca interrumpir la capacidad de coordinación de esas estructuras en corredores sensibles del litoral.

La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra tres cabecillas del Clan del Golfo tras el cierre de las conversaciones con el Gobierno nacional - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra tres cabecillas del Clan del Golfo tras el cierre de las conversaciones con el Gobierno nacional - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Fiscalía reactiva tres órdenes de captura

La detención de alias Cantante se conoce después de que la Fiscalía General de la Nación reactivara las órdenes de captura contra tres cabecillas del Clan del Golfo el 11 de septiembre de 2026, tras el cierre de la fase de conversaciones entre el Gobierno nacional y esa organización armada. La medida quedó consignada en la Resolución 0-0284, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón.

Las autoridades señalan a OroIzman Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas, por la instalación de campos minados en Tierralta entre 2019 y 2021. Esos hechos dejaron un militar muerto y otros dos heridos. También lo investigan por ataques contra la fuerza pública durante el plan pistola de 2022, que causaron la muerte de dos militares y un policía, además de heridas a otros dos integrantes de la fuerza pública.

Clan del Golfo - crédito Fiscalía
La Resolución 0-0284, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón el 11 de septiembre de 2026, formalizó la reactivación de las capturas - crédito Fiscalía

La decisión alcanza también a Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura, y Luis Armando Pérez Castañeda, conocido como alias Bruno o Jerónimo. Los tres habían obtenido la suspensión de las medidas mientras participaban en procesos de diálogo, negociación, acercamientos o espacios sociojurídicos durante la administración de Gustavo Petro.

La Fiscalía vinculó la reactivación con la Resolución Presidencial 398, mediante la cual el Gobierno nacional terminó esa etapa de contactos. Ambas decisiones fueron expedidas el mismo día, y la entidad indicó que la suspensión quedó sin efecto tras el cierre de las conversaciones.

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