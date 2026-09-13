Colombia

Sebastián Vega reveló el truco que Tatán Mejía y Variel Sánchez le enseñaron para no hundirse ante los jueces de ‘MasterChef Celebrity’

El actor contó que sus excompañeros le advirtieron que nombrar técnicamente un plato ante los chefs era el error más común entre los participantes, y que esa sola decisión podía determinar el resultado de la evaluación

Vega contó entre risas que Variel Sánchez y Tatán Mejía le dieron consejos para no perder frente a los jueces cuando presentaba un plato - crédito @sebastian_vega1/Instagram
Vega contó entre risas que Variel Sánchez y Tatán Mejía le dieron consejos para no perder frente a los jueces cuando presentaba un plato - crédito @sebastian_vega1/Instagram
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Sebastián Vega reveló un consejo que Tatán Mejía y Variel Sánchez le dieron antes de presentar sus platos ante los jueces de MasterChef Celebrity: nunca nombrar técnicamente lo que había preparado.

El actor, conocido por su papel de El Baby en A mano limpia, contó que sus dos excompañeros del programa le transmitieron esa advertencia, aunque sin entrar en demasiados detalles. La lógica detrás del consejo era directa: lo que el participante dijera al momento de presentar su plato influía directamente en cómo los chefs lo evaluaban.

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Tatán Mejía y Variel Sánchez advirtieron sobre el nombre del plato

“Tatán y Variel no sirvieron casi pa’ mucho”, dijo Vega con humor durante su paso por el programa Post Créditos de La mega Colombia. “Fue lo único que me dijeron: ‘No diga el nombre del plato técnicamente qué es’”.

Sebastián Vega regresaría a MasterChef: internautas aseguran que el actor fue visto en otros retos de campo que no han salido al aire, por lo que al parecer estaría de vuelta en el juego - crédito cortesía Canal RCN
Sebastián Vega regresaría a MasterChef: internautas aseguran que el actor fue visto en otros retos de campo que no han salido al aire, por lo que al parecer estaría de vuelta en el juego - crédito cortesía Canal RCN

La razón era que declarar el nombre exacto de una preparación clásica —como una posta cartagenera— levantaba de inmediato el listón de exigencia. Si el participante anunciaba que había cocinado ese plato, los jueces lo comparaban punto por punto con la receta original y con todos sus requerimientos técnicos, incluidos los tiempos de cocción prolongados que una carne de ese tipo demanda.

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“Está inspirado en” como escudo ante los jueces

La alternativa que circulaba entre los participantes era presentar el plato como una versión libre: decir que estaba “inspirado” en una posta cartagenera, o describirlo simplemente como “una carne con salsa de...”, agregó el actor a la conversación con el programa citado inicialmente.

Esa pequeña diferencia de palabras abría un margen de evaluación más amplio y protegía al cocinero de ser juzgado por un estándar que quizás no había podido cumplir del todo.

Las cámaras captaron el desconcierto y la decepción de Sebastián Vega tras no poder emplatar, mientras sus compañeros intentaban consolarlo - crédito cortesía Canal RCN
Las cámaras captaron el desconcierto y la decepción de Sebastián Vega tras no poder emplatar, mientras sus compañeros intentaban consolarlo - crédito cortesía Canal RCN

Vega señaló que esa trampa —la de nombrar el plato con su denominación técnica— “se la pegaron muchos al inicio” del programa, lo que sugiere que fue un error frecuente entre quienes no habían recibido el aviso a tiempo.

El relato deja ver una dimensión del reality que los televidentes raramente perciben desde casa: la presentación verbal de un plato no es un mero trámite, sino una decisión estratégica que puede inclinar la balanza antes de que los jueces prueben el primer bocado.

Así se despidió de la cocina de ‘MasterChef Celebrity’

El actor colombiano Sebastián Vega quedó eliminado de MasterChef Celebrity Colombia en un episodio marcado tanto por un error técnico como por una reacción emotiva poco habitual del jurado.

Su salida se definió por un detalle puntual: el cheesecake “Para Doña D”, inspirado en los sabores de su abuela, tenía una textura lograda, pero le faltaba azúcar. Esa carencia dejó que la acidez del maracuyá se impusiera sobre el dulzor esperado. La jueza Belén Alonso también señaló que el postre estaba sobrecocido y que el plato podía ganar en decoración con más fruta y contraste de color.

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Así se despidió el actor de la cocina de MasterChef Celebrity tras su eliminación - crédito @sebastian_vega1/IG

La prueba se desarrolló en una jornada especial dedicada a postres ligados a los recuerdos de las abuelas, y tuvo una modificación de último momento: Jimmy no pudo competir por las quemaduras que sufrió en el reto de salvación anterior.

El momento de mayor carga emocional llegó cuando el chef Jorge Rausch anunció la eliminación. “Con todo el dolor de mi corazón... quien abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es Sebas Vega”, dijo, visiblemente afectado.

Segundos después resumió lo que sentía con una frase breve: “Hoy sí me afectó”. Vega le respondió con igual afecto, y ese intercambio se convirtió en uno de los más emotivos de la temporada.

Desde el balcón, sus compañeros reaccionaron con sorpresa. Julieta Piñeres dijo que “el corazón se parte”, mientras que Emmanuel Restrepo destacó la energía que el actor siempre aportó al grupo.

En su despedida, Vega reconoció que no esperaba irse en esa jornada, pero cerró con una declaración sobre lo que construyó dentro del programa: “Me voy con la cabeza en alto. Luché hasta el final”. En redes, su mensaje fue aún más contundente: “Hoy se acaba mi competencia, pero definitivamente no se acaba mi cocina”.

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