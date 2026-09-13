Mujer quedó inconsciente tras ser golpeada en Jamundí: todo por defender a quien sería su pareja sentimental

Video registró agresión contra una mujer durante una pelea en Jamundí, Valle del Cauca - crédito @ColombiaOscura/X

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Una mujer quedó inconsciente luego de recibir golpes durante una riña ocurrida en la madrugada del domingo 13 de septiembre de 2026 en las inmediaciones del Parque del Cholao, en Jamundí, Valle del Cauca. De acuerdo con la información disponible, la víctima intervino para defender a un hombre que sería su pareja.

El hecho quedó registrado por personas que estaban en el sector. En las imágenes y audios difundidos después de la confrontación se escuchan gritos de alarma de quienes presenciaron la situación.

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Los asistentes alertaron que la mujer había quedado desmayada

“Le está pegando a una mujer”, dijo una de las voces que se oye en el registro. Instantes después, otra persona afirmó: “La dejó desmayada”, mientras varios asistentes reaccionaban ante la agresión.

En medio de la confusión, una persona aseguró que había grabado el momento en que golpearon a la mujer. “Vio que grabé cuando le pegó”, se escucha decir. También se oyen advertencias para que dejaran de registrar lo sucedido: “Dice que no grabe, que no grabe”.

Riña en el Parque del Cholao en Jamundí terminó con una mujer inconsciente en vía pública - crédito @ColombiaOscura/X

Otro testimonio incluido en el material señala que varios hombres participaron en el ataque. “La gente, todos los manes le dieron duro a esa mujer. La dejaron desmayada”, expresó una voz. Una mujer, a quien otras personas llamaron “vecina”, también reaccionó con angustia: “Ay, eso no”.

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El video generó reacciones en X, donde algunos usuarios repudiaron la actuación de quienes aparecen vinculados con el altercado. Uno de ellos cuestionó que se tratara de “tres contra una” y sostuvo que los agresores huyeron cuando alguien intentó intervenir.

Otro comentario relacionó lo ocurrido con el consumo de alcohol y la música que sonaba durante la reunión. Un tercer usuario publicó un mensaje irónico sobre la escena.

Las reacciones en redes sociales no permiten establecer por sí mismas la secuencia completa de los hechos ni determinar responsabilidades. El material difundido muestra a varias personas alrededor de la confrontación y recoge el momento posterior a los golpes que dejaron a la mujer tendida en la vía pública.

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Comentarios de usuarios en X a la pelea en Jamundí - crédito X

Video mostró agresión contra un presunto ladrón que llevaba casco de motocicleta en Pereira

Un hombre señalado por residentes como presunto ladrón fue agredido por varias personas en un sector del sur de Pereira, Risaralda. El hecho, divulgado en redes sociales el 11 de septiembre de 2026, habría ocurrido después de que lo sorprendieran mientras presuntamente cometía un delito.

Las imágenes que circularon en plataformas digitales muestran al señalado con un casco de motocicleta. Según las versiones compartidas junto al video, ese elemento habría amortiguado parte de los impactos que recibió durante el ataque.

En la grabación se escucha a varias personas mientras lo golpean con ladrillos y palos. Entre los gritos, algunos asistentes repiten la palabra “piñata” y lanzan órdenes como “agáchese” y “hay que quitarle el casco”.

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De acuerdo con las publicaciones difundidas en línea, algunas personas buscaban que el hombre soltara un arma blanca. No obstante, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre si portaba un cuchillo durante el episodio.

Vecinos agredieron a un hombre señalado de hurto en Pereira, según imágenes difundidas en redes - crédito @ColombiaOscura/X

Tampoco se conoce si alguien sufrió heridas ni cuál fue el estado del señalado después de los golpes. En el video, uno de los participantes sostiene que debían golpearlo en otras partes del cuerpo para que “soltara el cuchillo”.

Otro usuario afirmó que “tenían que darle en la mano”, en alusión a la presunta arma. Esos mensajes tampoco permiten verificar la existencia del objeto mencionado ni las circunstancias de la riña.

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La difusión del caso generó comentarios de usuarios que respaldaron la agresión y reclamaron castigos físicos contra personas acusadas de robos. Uno de ellos escribió: “Duro con estos perros”, junto con referencias políticas que no incluyeron pruebas ni una relación demostrada con el caso.

Un tercer internauta afirmó que las piedras “no eran al casco” y mencionó el pecho, las piernas, el abdomen y la mano como zonas hacia las que, según su versión, dirigían los golpes para que el hombre soltara el supuesto cuchillo.