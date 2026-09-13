Los Estrambóticos se preparan para su debut en Colombia, en el Festival Cordillera: “Es la primera de muchas veces”

Los Estrambóticos nacieron en 1992 en la Ciudad de México y ocuparon un lugar fundacional en el ska mexicano dentro del rock de los años 90 - crédito @losestramboticos/Instagram

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El rock mexicano de comienzos de los años 90 encontró en el ska una de sus vías de expansión más duraderas. Mientras bandas como Maldita Vecindad, Café Tacvba y Caifanes redefinían el sonido de una escena que buscaba un lenguaje propio, un circuito paralelo de agrupaciones comenzó a incorporar los ritmos afrolatinos y el ska jamaiquino a esa misma búsqueda identitaria. Entre ellas, Los Estrambóticos ocuparon un lugar fundacional.

La banda nació en 1992 en la Ciudad de México, cuando Arturo Ruelas, conocido como “Pinocho”, convocó a un grupo de músicos que ya se movían en la escena underground capitalina, entre ellos David Sánchez, “Chadou”. Su primer material, un demo bautizado Blue Demo, vendió 15 mil copias en el Tianguis Cultural del Chopo y les valió el premio Demo de Oro, además del título de grupo revelación otorgado por la revista Banda Rockera.

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Junto a Los de Abajo y La Santísima Trinidad, Los Estrambóticos integraron el primer núcleo de bandas que, sin proponérselo en un inicio, terminó por consolidar al ska como género propio dentro del rock mexicano. De ese circuito surgirían más tarde agrupaciones como Panteón Rococó, con las que Los Estrambóticos compartirían escenario durante las siguientes tres décadas.

Su discografía incluye álbumes como Piel de banqueta (1997), Objeto extraviado (1999), Sueños de anoche (2002) y Camino clandestino (2004). A lo largo de su historia, la banda ha compartido cartel con Los Fabulosos Cadillacs, Café Tacvba, El Tri y Molotov, y ha sido parte de siete ediciones del Vive Latino en el escenario principal.

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En 2026, Los Estrambóticos suman a su trayectoria su primera presentación en Colombia, como parte del Festival Cordillera. La agrupación se presentará el domingo 13 de septiembre, a partir de las 3:15 p. m. en el escenario Grupo Aval Aconcagua, el mismo que cerrarán en la noche sus amigos de Panteón Rococó.

En diálogo con Infobae Colombia, Adrián Vallarta, Arturo “Pinocho” Ruelas y David “Chadou” Sánchez hablaron sobre esta primera visita al país, el papel de la banda en el nacimiento del ska mexicano, su fascinación con los Volkswagen, y las colaboraciones que los han unido a bandas como Kapanga y Los Caligaris.

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¿Cómo se están preparando para este debut en Colombia?

Adrián Vallarta: Pues estamos muy emocionados de estar por primera vez en el Festival Cordillera en Bogotá, Colombia. Estamos muy emocionados, y bien prendidos para presentarles nuestra música.

¿Cómo es la preparación de un concierto de Los Estrambóticos? ¿Cambia mucho lo que preparan para un festival con relación a un concierto en solitario?

Adrián Vallarta: Pues somos un grupo que sí que ha tocado en muchísimos festivales. Desde el 95 empezamos en Nuestro Rock 95. Antes de eso, los conciertos en Ciudad Universitaria, aquí en la Ciudad de México. Entonces, somos un grupo muy de festivales. Hemos estado siete veces en el Vive Latino, en el escenario principal, pero hemos participado creo que en un 90% de las ediciones, colaborando el año pasado también con, otra banda que se llama Orkeska.

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Entonces, bueno, llevamos una experiencia de los 35 años, ha sido completamente de festivales. Entonces, bueno, pues para nosotros siempre es super importante. Hemos tenido shows, el más reciente en el Palacio de los Deportes, que duró 3 horas con 47 canciones, y ahora, pues serán, pues menos de 20, obviamente, en 45 minutos. Y para nosotros, pues equivale lo mismo. La diferencia podrá ser el tiempo, pero para nosotros cuando ya estás en un escenario, lo único que no existe es el tiempo. Si fueran 45 minutos o tres horas, para nosotros es igual de intenso y la emoción de una primera vez es así, es invaluable.

Los Estrambóticos debutarán en Colombia en 2026 con una presentación en el Festival Cordillera de Bogotá el 13 de septiembre en el escenario Grupo Aval Aconcagua - crédito @cordillerafestival/Instagram

Ustedes empezaron en el 92, cuando México ya estaba yendo al alza en el rock en español, volviéndose más de exportación y más influyente en el continente. Tomando en cuenta eso, ¿cómo era hacer ska para ustedes en ese momento? ¿Era un escenario favorable? ¿Les tocó lucharlo más?

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Adrián Vallarta: Pues tal cual como mencionas, el grupo lo empezamos sin la intención de ser una banda de ska. Simplemente queríamos tocar y hacer rock. Lo que se llamaba rock. En esa época había un lugar muy importante en la Ciudad de México que se llama La última carcajada de la Cumbancha, el L.U.C.C., un lugar al que Pino y yo íbamos religiosamente casi cada fin de semana, sin importar quién estuviera.

No veíamos la cartelera; obviamente, no había redes ni nada de esto; eran flyers que daban de mano en mano, pero nosotros íbamos justo por el movimiento cultural que se estaba gestando ahí. Y nos tocó ver ahí el nacimiento de bandas como Maldita Vecindad, Café Tacvba, Santa Sabina, a los Caifanes también los llegamos a ver allí en el L.U.C.C.

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Y sí, estaba empezando todo este boom, pegadito de Rock en tu idioma y ese nuevo movimiento alternativo, sí, encabezado principalmente por Maldita Vecindad y Tijuana No!, bandas muy importantes que nos influyeron muchísimo.

Y bueno, nos salió como muy natural. Teníamos unas canciones que sí eran ska, unas que eran un poco más dark, porque recuerda que estaba mucho la onda dark y new wave saliendo en esa época. Pino y yo mencionábamos que nuestro género era dark de colores, era así como oscuro, depresivo, pero festivo. Después pasó el tiempo y tuvimos que empezar a abrir espacios en la periferia de la ciudad, y sin darnos cuenta nos empezamos a unir con bandas similares que estaban haciendo algo muy similar a lo que hacíamos nosotros, bandas como Los de Abajo o La Santísima Trinidad o La Matatena.

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Sin darnos cuenta, empezamos esta nueva ola del ska, ya como ritmo, ya pensado como un género. Y bueno, fuimos parte fundamental de este inicio. Estamos muy orgullosos de eso y pues hemos crecido muchísimas bandas así, y es un orgullo ver en lo que se ha convertido ahora el ska, que forma parte importantísima de la, de la música popular y de la cultura popular, no solo en México, sino en todo Latinoamérica.

El ska tuvo sus momentos de popularidad. Por un momento fue lo número uno. Fue tendencia. Después ya no tanto, pero igual, cuando tú vas a un Vive Latino, a un Cordillera, o a un Rock al Parque, siempre hay algo de ska. ¿Por qué se sigue sintiendo atractivo y como algo que garantiza impacto en la programación de un festival?

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Arturo Ruelas “Pinocho”: No sé exactamente cuál sea el punto de quiebre para que estemos en los festivales, pero lo que sí sé es que lo que hacemos Los Estrambóticos es hacer canciones, y no hemos dejado de hacer canciones o discos o videos, y creo que eso nos mantiene vigentes tanto a nosotros haciendo música como a la gente escuchando canciones nuevas.

Vamos evolucionando en el sonido y en los fans que nos siguen. Seguimos teniendo los fans cautivos de hace 35 años y, de hecho, tenemos personas de 25 años que nos siguen escuchando y seguro habrá de 18 o 20 años que nos sigan escuchando. Pero lo que sí es muy importante es que en todos los festivales, puede estar el artista que tú quieras y tocar muchos géneros diferentes, pero nunca falta una banda de ska. Ya sea Panteón Rococó, ya sea Inspector, ya seamos Los Estrambóticos, pero siempre hay una banda de ska.

La banda afirmó que su trayectoria de 35 años está marcada por los festivales y que su show en Colombia resumirá ese recorrido en 45 minutos - crédito @losestramboticos/Instagram

Muchos pensaban que también era como el género que estaba medio de moda, como lo dices. Pero la verdad el declive nunca terminó de llegar. Afortunadamente sigue habiendo una generación de bandas de ska que siguen saliendo. Digo, no sé cómo esté el movimiento en Colombia, pero aquí en México, desde los Out of Control Army, creo que hay una colita de bandas superbuenas que siguen haciendo el género y eso hace que sigamos haciéndonos fuertes absolutamente todos.

Y como lo ha comentado el Chadou mil veces, en todas las fiestas, en todas las fiestas podemos escuchar fiesta de reguetón o fiesta de los 80, pero siempre terminas escuchando una canción de Los Estrambóticos, o del Panteón, o de La Maldita Vecindad, de Café Tacuba. Siempre llegamos a ese punto en el cual en las playlist o en los festivales siempre está el género. Eso es señal de que seguimos vigentes y seguimos fuertes. En este Festival Cordillera, este próximo domingo iniciamos Los Estrambóticos y cierra el escenario el Panteón Rococó.

'Camino Clandestino 2', una recopilación de temas publicados entre 2002 y 2024, tiene un Volkswagen como portada - crédito @losestramboticos/Instagram

Hace un tiempo publicaron Todo Va A Estar Bien. ¿Cuál es la historia de y por qué ese nombre para el álbum y para la canción que le da nombre?

Adrián Vallarta: Este es parte de un álbum que se llamó Camino Clandestino del 2004. No habíamos sacado el máster de todo este tiempo porque nos confundimos con la propiedad del máster, que no sabíamos dónde había quedado, no sabíamos en qué manos estaba. Y pues pasó el tiempo, se nos fueron los años y lo sacamos a pesar de todo este tiempo.

La canción habla de una relación clandestina, seguramente muy dispareja. Originalmente se iba a llamar “Todo está bien”, pero creo que es más adecuado el “Todo va a estar bien”. Porque, si todo está bien, pues ya se cierra el círculo, no hay esperanza. Ya está dictaminado, digamos. Y Todo va a estar bien habla de que todavía puede haber una esperanza.

Hay canciones como, por ejemplo, Pero qué necesidad, que su tema habla justamente de una relación imposible, de eso habla la canción. Pero realmente en México y seguramente en Colombia, que somos culturas hermanas y gemelas, casi, “Pero qué necesidad” lo usamos para referirnos a un pleito, ¿no? “Oye, ¿pero qué necesidad?”, cuando los tíos se pelean en Navidad por los terrenos. “¿Pero qué necesidad?“. Y es como una canción de paz, de un amor imposible, un Romeo y una Julieta, pero nadie lo ve así.

Y un poco pasó y ha pasado con esta canción. La gente la ve como una esperanza a la situación económica, a la situación moral, política, cuando solo habla de una disparidad en una relación clandestina. Es muy interesante, es un fenómeno esa canción, como Juan Gabriel, que habla de una cosa, pero todos la adaptamos a otra.

Habla de economía y es simpático ver que la portada del sencillo es un Volkswagen...

Adrián Vallarta: Ah, bueno, es una obsesión casi personal de los Volkswagen en todo Latinoamérica, que se fabricaban aquí en México. Eran millones de esas vochos. Es una representación de los 90, porque llegabas, no sé si visitaste el Distrito Federal o has visitado la Ciudad de México...

He visto novelas mexicanas...

Adrián Vallarta: [risas] Sí, en los 90 las novelas y más las mexicanas son cuentos de hadas, ¿no? Y justamente eso es parte de Los Estrambóticos, ¿no? Romper ese cuento de hadas. Pero sí se veía la calle en los 90 eran inundados del, de los taxis y de Volkswagens blancos, eran los más populares el Sedán y los vochos taxis verdes, como el que sale ahí en la portada.

Yo no tengo tatuajes, pero porque soy diseñador gráfico, somos muy celosos de la imagen, pero cuando tenga uno va a ser un vocho, un vocho de los 90, porque representa una generación y el estado donde nacimos, el estado anímico, el estado estético, donde nacieron Los Estrambóticos, que fue ese, ¿no? Y por eso es muy recurrente la imagen del vocho taxi en toda nuestra gráfica.

Hace poco colaboraron con Kapanga y Los Caligaris en la nueva versión de La Crudita, celebrando los 30 años de Kapanga. ¿Cómo se dio ese contacto? ¿Cómo es la relación de ustedes con estas bandas?

David Sánchez “Chadou”: Bueno, desgraciadamente lo hicimos a distancia. No tuvimos esa cercanía física y el contacto fue a través de nuestro mánager y platicamos con ellos y hubo una vibra increíble. Obviamente nosotros conocíamos a la banda, ellos también nos conocían a nosotros, así que pues vamos a ver si ahora que andemos por allá, algo nos podemos topar o algo.

Pero pues super bién con los Kapanga, buena vibra, la rola nos, nos gustaba mucho ya desde antes. Y bueno, la participación fue muy bien, ellos quedaron muy satisfechos y creo que a la gente sobre todo le ha gustado mucho, que es lo importante.

Adrián Vallarta: Con Los Caligaris tenemos hecha la canción de Pero qué necesidad. La hicimos con Inspector, Los Estrambóticos, y Los Caligaris. También hicimos la de Aquí Estamos, con Los Auténticos Decadentes. La relación realmente con Caligaris es muy, muy cercana. Somos grandes amigos y sí tenemos una gran relación, obviamente con Inspector, con Panteón, con todos ellos.

Creo que todos estos featurings han sido muy buenos y nos acercan justo a las culturas, ¿no? A todos los que hacen música, al igual que nosotros, y podemos compartirla haciendo una canción juntos.

¿Qué pueden esperar los espectadores en esta primera visita del grupo a Colombia?

Adrián Vallarta: Van a ver cómo se resumen 35 años, en 45 minutos. Y bueno, va a ser atemporal, ¿no? Insistimos, estamos muy contentos y muy agradecidos por el espacio que nos dan y vamos con todo. Como si fuera la primera vez, porque lo es. Y es la primera de muchas veces, seguramente, y estaremos repitiendo en donde sea, como sea, pero sí creo que va a haber una relación muy estrecha entre Los Estrambóticos y Colombia.