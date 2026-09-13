Omar Murillo le puso fin a los rumores por su foto con un hombre: “Hay una energía vibrante que no puedo ignorar”

El actor habló en sus historias de Instagram, confirmó que se trata de un amigo español y admitió que entre ellos hay una energía que "no puede ignorar" - crédito @bola8actor/IG

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Omar Murillo publicó en Instagram una imagen en la que aparece tomado de la mano de un hombre y, en lugar de aclarar quién era la persona, escribió: “No voy a explicar esta foto. Mejor díganme ustedes qué creen que significa”. La pregunta bastó para encender a sus más de 708.000 seguidores.

La reacción fue inmediata. Los comentarios se multiplicaron con especulaciones sobre si se trataba de una pareja o una fotografía fuera de contexto. El actor colombiano, conocido por su papel de Bola 8, no respondió de forma directa en la publicación. Lo hizo después, y a su manera, a través de sus historias de Instagram.

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Murillo salió a hablar, pero sin cerrar el debate

“Solo disfruto todos los comentarios en la foto que subí con mi amigo”, arrancó el actor en sus historias, con un tono entre divertido y exasperado. Reconoció que veía cómo sus seguidores especulaban sin parar sobre la identidad del hombre de la imagen y decidió dar algunos datos, aunque no todos.

Omar Murillo compartió una imagen que reavivó las especulaciones sobre su vida sentimental - crédito @bola8actor/ Instagram

Confirmó que la persona de la foto es español, que es más joven que él y que lo define como un gran amigo. “Es un hombre guapísimo y además me quiere, es mi pana”, dijo Murillo, sin aclarar si existe o no un vínculo romántico.

El actor también admitió que entre ellos hay algo que no sabe cómo ignorar. “Hay una energía vibrante que uno no puede jugar a ello, a no sentirlo cuando realmente se siente”, afirmó, y aclaró de inmediato que se refería a la amistad.

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La foto que generó más preguntas que respuestas

La imagen en cuestión no mostraba rostros. Era una postal cerrada, centrada únicamente en las manos entrelazadas de dos personas. Esa decisión editorial del actor fue, precisamente, lo que disparó las interpretaciones.

Murillo reconoció que su amigo no anticipaba semejante reacción. “Él al principio se puso como: ‘¿Qué pasó?’”, contó el actor, y agregó que con el tiempo el español entendió la dinámica de sus seguidores.

Fotografías de Omar Murillo junto a un hombre en el gimnasio desencadenan comentarios y especulaciones en redes sociales - crédito bola8actor / Instagram

Algunos usuarios señalaron además que la publicación activó la alerta de inteligencia artificial de Instagram, lo que llevó a especular con que la imagen podría haber sido generada digitalmente para provocar polémica. Esa versión, no obstante, no tiene respaldo en ninguna declaración del actor ni en datos verificables.

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La pregunta que Murillo no quiso responder

El actor se mostró molesto con un patrón que identificó en los comentarios: la tendencia de los usuarios a suponer la sexualidad de otros a partir de una imagen. “No entiendo por qué no permiten que dos hombres puedan tener una buena amistad”, agregó en sus historias.

Describió a su amigo como una persona inteligente, leída e ilustrada, y subrayó que lo que los une es precisamente eso. Pero la pregunta central –si hay o no una relación amorosa– quedó sin respuesta directa. Murillo no confirmó ni desmintió.

El contexto: la ruptura con Koral Costa y la mudanza a España

La publicación llegó meses después de que el actor pusiera fin a su relación con Koral Costa, creadora de contenido con más de 700 mil seguidores en Instagram. La ruptura había sido seguida de cerca por las comunidades digitales de ambos, acostumbradas a rastrear señales en sus respectivas publicaciones.

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La pareja generó controversia en redes sociales tras publicar un video viral caminando por calles españolas cubiertos únicamente por toallas - crédito @koralladiva/Instagram

Tras la separación, Murillo se mudó a España, el mismo país de origen del hombre que aparece en la foto. Esa coincidencia geográfica no pasó desapercibida entre sus seguidores, que la sumaron al inventario de indicios con los que intentaron armar su propia versión de los hechos.

Costa, por su parte, no se refirió públicamente a la imagen de su expareja. Algunos internautas revisaron sus historias recientes en busca de alguna reacción, pero no encontraron ninguna alusión al tema.