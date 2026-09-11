Un mes después del terremoto volvió a temblar en el pacífico: sismo de 4,5 con epicentro en el Chocó se sintió en Cali, Pereira y Manizales

El viernes 11 de septiembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 4,5 en el departamento del Chocó. De acuerdo con la entidad, el evento ocurrió a las 11:42 a. m., con referencia al municipio de Istmina.
El SGC aclaró que la información corresponde a un boletín actualizado y que algunos parámetros técnicos podrían ajustarse a medida que avance el procesamiento de los registros de sus estaciones sismológicas.
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Según el boletín, el epicentro se localizó a 27 kilómetros del municipio de Sipí, también en Chocó, y el movimiento tuvo una profundidad de 41 kilómetros. La entidad ubicó el punto al occidente de la cordillera de los Andes, dentro del territorio chocoano, con coordenadas de latitud 4,42° y longitud -76,72°.
El temblor se sintió en varias zonas del país como Calí y el Eje Cafetero.
En desarrollo…
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