Colombia

Un mes después del terremoto volvió a temblar en el pacífico: sismo de 4,5 con epicentro en el Chocó se sintió en Cali, Pereira y Manizales

El Servicio Geológico Colombiano señaló que el epicentro se localizó a 27 kilómetros del municipio de Sipí, Chocó

Santander es una de las regiones de Colombia donde se registra mayor actividad sísmica - crédito imagen ilustrativa Infobae Colombia
Tembló en Colombia: SGC confirmó sismo de 4,5 en el occidente del país- crédito imagen ilustrativa Infobae Colombia
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El viernes 11 de septiembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 4,5 en el departamento del Chocó. De acuerdo con la entidad, el evento ocurrió a las 11:42 a. m., con referencia al municipio de Istmina.

El SGC aclaró que la información corresponde a un boletín actualizado y que algunos parámetros técnicos podrían ajustarse a medida que avance el procesamiento de los registros de sus estaciones sismológicas.

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El Servicio Geológico Colombiano señaló que el epicentro se localizó a 27 kilómetros del municipio de Sipí, Chocó - crédito SGC
El Servicio Geológico Colombiano señaló que el epicentro se localizó a 27 kilómetros del municipio de Sipí, Chocó - crédito SGC

Según el boletín, el epicentro se localizó a 27 kilómetros del municipio de Sipí, también en Chocó, y el movimiento tuvo una profundidad de 41 kilómetros. La entidad ubicó el punto al occidente de la cordillera de los Andes, dentro del territorio chocoano, con coordenadas de latitud 4,42° y longitud -76,72°.

El temblor se sintió en varias zonas del país como Calí y el Eje Cafetero.

En desarrollo…

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