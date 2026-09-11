Colombia

Maluma y Blessd entre los famosos felices con la llegada de James Rodríguez a Nacional: “Qué chimba”

El mediocampista colombiano regresará al fútbol local después de casi 20 años fuera del país y recibió mensajes de apoyo de varios artistas y celebridades

James Rodríguez llegó a Atlético Nacional y Maluma y Blessd reaccionaron al fichaje - crédito VisualesIA Infobae
James Rodríguez llegó a Atlético Nacional y Maluma y Blessd reaccionaron al fichaje - crédito VisualesIA Infobae
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James Rodríguez volverá a jugar en el fútbol colombiano después de casi dos décadas en el exterior: Atlético Nacional confirmó su incorporación para la Liga BetPlay.

El anuncio se realizó durante la noche del jueves 10 de septiembre mediante las redes oficiales del club antioqueño y provocó una rápida reacción entre hinchas, figuras del espectáculo y seguidores de la Selección Colombia.

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El volante, de 35 años, se sumará a la institución verdolaga como jugador libre. Medios deportivos informaron que el contrato será por un año, con posibilidad de extensión, aunque el club no divulgó todos los detalles del acuerdo en su presentación oficial. La llegada se produjo en el cierre del período de inscripción disponible para futbolistas sin vínculo contractual.

Atlético Nacional utilizó una campaña audiovisual para revelar el fichaje. El video y el mensaje publicado por la institución destacaron la expectativa que rodeó las negociaciones y asociaron la llegada del mediocampista con la identidad del equipo.

El capitán de la selección Colombia tendrá su segunda experiencia en el fútbol de nuestro país-crédito Atlético Nacional
El capitán de la selección Colombia tendrá su segunda experiencia en el fútbol de nuestro país-crédito Atlético Nacional

“James Rodríguez es Atlético Nacional”, expresó el club en la publicación que confirmó el acuerdo. El mensaje estuvo acompañado por una referencia a la grandeza del jugador y de la institución, una fórmula que fue replicada por cientos de usuarios en los comentarios.

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La incorporación marca el regreso de James al campeonato colombiano, donde inició su carrera profesional con Envigado antes de dar el salto al fútbol argentino. Desde entonces, desarrolló buena parte de su trayectoria en equipos de Europa y América, y se consolidó como una de las principales figuras de la selección de Colombia.

Maluma celebró en Instagram el fichaje de James Rodríguez por Atlético Nacional - crédito @nacionaloficial/ Instagram
Maluma celebró en Instagram el fichaje de James Rodríguez por Atlético Nacional - crédito @nacionaloficial/ Instagram

La noticia también activó las cuentas de artistas vinculados con la escena musical de Medellín. Maluma fue uno de los primeros en comentar el anuncio de Atlético Nacional. El cantante dejó un breve mensaje de aprobación que sumó miles de reacciones entre los usuarios de Instagram. “Qué chimba, uffff”, escribió el artista en la publicación del club. Su comentario se ubicó entre las respuestas más destacadas de los seguidores, que celebraron la llegada del volante al equipo con sede en Medellín.

El músico Blessd también se pronunció tras la confirmación. El cantante escribió “Vamos Nacional”, una expresión con la que manifestó su respaldo al club y al fichaje del jugador colombiano. Los dos artistas se sumaron a una conversación que se extendió durante la noche en redes sociales.

En los comentarios del anuncio, los hinchas de Atlético Nacional expresaron expectativas por el aporte que pueda realizar el mediocampista. Algunos mencionaron el deseo de ver al equipo competir por títulos, mientras otros resaltaron el valor simbólico de que uno de los referentes recientes de la selección vista la camiseta verde.

Blessd manifestó su apoyo al club y al nuevo refuerzo con un mensaje publicado en redes sociales - crédito @nacionaloficial/ Instagram
Blessd manifestó su apoyo al club y al nuevo refuerzo con un mensaje publicado en redes sociales - crédito @nacionaloficial/ Instagram

Otro de los que reaccionó a la llegada de James fue el creador de contenido y deportista Mateo Carvajal, que desde su cuenta de Instagram comentó: “Bienvenido, crack”, demostrando apoyo al jugador que ahora hace parte del equipo que suele presumir en redes sociales.

El arribo de James Rodríguez abre una etapa distinta para Atlético Nacional, que suma a un futbolista de recorrido internacional y experiencia en competencias de alto nivel. El club deberá definir ahora su puesta a punto, la camiseta que usará y la fecha de su eventual estreno oficial.

El debut podría producirse en los próximos compromisos del conjunto antioqueño, sujeto a la inscripción definitiva, la condición física del jugador y la decisión del cuerpo técnico. La expectativa de los aficionados creció desde el anuncio, que instaló a James Rodríguez como una de las principales novedades del fútbol colombiano en septiembre.

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional marca su regreso al fútbol colombiano tras una trayectoria desarrollada casi por completo fuera del país. El mediocampista debutó profesionalmente con Envigado en 2006 y dejó Colombia a comienzos de 2008 para incorporarse a Banfield de Argentina. Desde entonces, tuvo pasos por clubes de Europa, Asia y América, entre ellos Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, São Paulo y Minnesota United.

James Rodríguez
James Rodríguez regresará al fútbol colombiano con Atlético Nacional después de casi dos décadas en el exterior - crédito Atlético Nacional

El jugador, de 35 años, llega al conjunto antioqueño como agente libre después de finalizar su vínculo con el equipo de la Major League Soccer. Firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2027, por lo que Atlético Nacional será el club número 14 de su carrera y el segundo en el que jugará en el fútbol colombiano.

La inscripción del volante fue posible tras la salida del defensor Simón García hacia Río Ave de Portugal, operación que abrió un cupo en la nómina profesional. Aún queda por resolver qué número utilizará Rodríguez, ya que el número 10, que lo identificó durante buena parte de su carrera, está asignado a Edwin Cardona para el segundo semestre de la Liga BetPlay.

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