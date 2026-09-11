Martha Isabel Bolaños habló del misterioso hombre con el que viajó a Bali: “Un romance de verano”

Martha Isabel Bolaños contó la historia de su romance de 20 días en Indonesia - crédito @marthaisabelii/ Instagram

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Martha Isabel Bolaños contó que tuvo un romance de 20 días durante un viaje a Indonesia, aunque aclaró que la relación terminó al finalizar las vacaciones.

La actriz y DJ relató en entrevista para Alerta Bogotá que acordó encontrarse con un hombre al que ya conocía de Colombia y que ambos decidieron compartir parte de su estadía en Bali antes de regresar a sus respectivas rutinas.

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La artista viajó inicialmente a Australia, donde tenía compromisos como DJ. Durante esa etapa coordinó el reencuentro con ese hombre, cuyo nombre e identidad prefirió mantener en reserva. Después, los dos se trasladaron a Indonesia para pasar juntos unos días que, según explicó, vivieron como una relación de pareja.

Bolaños habló de la experiencia en una entrevista radial y señaló que desde el comienzo ambos entendían que el vínculo tenía una duración limitada. “Fue una experiencia divina porque sabíamos que iba a durar solamente esos días”, afirmó al recordar lo ocurrido durante el viaje.

En redes sociales, la actriz publicó algunas imágenes de sus vacaciones, en las que dejó ver parte de la compañía que tuvo en Bali. Sin embargo, evitó mostrar el rostro de la persona con la que viajó, por lo que la identidad del hombre continúa sin conocerse.

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“Yo a él lo conocía de acá de Colombia y nos encontramos en Australia, y nos fuimos juntos para Bali, tuvimos un summer love, un amor de verano, fue la cosa más espectacular y más divina porque sabíamos que iba a durar solo esos días”, recordó Martha.

Al terminar las vacaciones, cada uno retomó sus compromisos y la relación llegó a su fin. Martha Isabel Bolaños indicó que mantienen contacto, aunque ahora se tratan como amigos. La DJ no dio detalles sobre una eventual posibilidad de retomar el vínculo ni explicó si la distancia entre ambos influyó en esa decisión.

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La exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia también habló sobre las condiciones que considera importantes para iniciar una relación. Durante esa conversación expuso algunos límites frente a comportamientos que no está dispuesta a aceptar.

La actriz manifestó que no le interesa estar con una persona que reduzca a las mujeres a su apariencia física. También mencionó que rechaza a quienes intentan acelerar las relaciones sin tener en cuenta sus tiempos o que no demuestran interés a través de gestos y atenciones.

Entre sus “no negociables”, Bolaños incluyó la falta de generosidad. La artista señaló que busca un hombre detallista y respetuoso, con quien pueda construir un vínculo sin presiones. “Yo he amado y me han amado”, expresó al hablar de sus experiencias personales.

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