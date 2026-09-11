Colombia

Martha Isabel Bolaños habló del misterioso hombre con el que viajó a Bali: “Un romance de verano”

La artista relató que compartió unos días como pareja con un conocido, cuya identidad mantuvo en reserva en las fotos publicadas desde Indonesia

Martha Isabel Bolaños contó la historia de su romance de 20 días en Indonesia - crédito @marthaisabelii/ Instagram
Martha Isabel Bolaños contó la historia de su romance de 20 días en Indonesia - crédito @marthaisabelii/ Instagram
Guardar

Martha Isabel Bolaños contó que tuvo un romance de 20 días durante un viaje a Indonesia, aunque aclaró que la relación terminó al finalizar las vacaciones.

La actriz y DJ relató en entrevista para Alerta Bogotá que acordó encontrarse con un hombre al que ya conocía de Colombia y que ambos decidieron compartir parte de su estadía en Bali antes de regresar a sus respectivas rutinas.

PUBLICIDAD

La artista viajó inicialmente a Australia, donde tenía compromisos como DJ. Durante esa etapa coordinó el reencuentro con ese hombre, cuyo nombre e identidad prefirió mantener en reserva. Después, los dos se trasladaron a Indonesia para pasar juntos unos días que, según explicó, vivieron como una relación de pareja.

Bolaños habló de la experiencia en una entrevista radial y señaló que desde el comienzo ambos entendían que el vínculo tenía una duración limitada. “Fue una experiencia divina porque sabíamos que iba a durar solamente esos días”, afirmó al recordar lo ocurrido durante el viaje.

En redes sociales, la actriz publicó algunas imágenes de sus vacaciones, en las que dejó ver parte de la compañía que tuvo en Bali. Sin embargo, evitó mostrar el rostro de la persona con la que viajó, por lo que la identidad del hombre continúa sin conocerse.

PUBLICIDAD

“Yo a él lo conocía de acá de Colombia y nos encontramos en Australia, y nos fuimos juntos para Bali, tuvimos un summer love, un amor de verano, fue la cosa más espectacular y más divina porque sabíamos que iba a durar solo esos días”, recordó Martha.

Al terminar las vacaciones, cada uno retomó sus compromisos y la relación llegó a su fin. Martha Isabel Bolaños indicó que mantienen contacto, aunque ahora se tratan como amigos. La DJ no dio detalles sobre una eventual posibilidad de retomar el vínculo ni explicó si la distancia entre ambos influyó en esa decisión.

La exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia también habló sobre las condiciones que considera importantes para iniciar una relación. Durante esa conversación expuso algunos límites frente a comportamientos que no está dispuesta a aceptar.

La actriz manifestó que no le interesa estar con una persona que reduzca a las mujeres a su apariencia física. También mencionó que rechaza a quienes intentan acelerar las relaciones sin tener en cuenta sus tiempos o que no demuestran interés a través de gestos y atenciones.

Entre sus “no negociables”, Bolaños incluyó la falta de generosidad. La artista señaló que busca un hombre detallista y respetuoso, con quien pueda construir un vínculo sin presiones. “Yo he amado y me han amado”, expresó al hablar de sus experiencias personales.

Temas Relacionados

Martha Isabel BolañosNovio Martha Isabel BolañosMartha Isabel Bolaños IntagramColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dorado Mañana resultados de hoy viernes 11 de septiembre: ganadores del último sorteo

Este viernes se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Dorado Mañana resultados de hoy viernes 11 de septiembre: ganadores del último sorteo

Santiago Buitrago brilló en la alta montaña, y llegó segundo en la etapa 19 de la Vuelta a España: el colombiano ratificó liderato de la montaña

El bogotano lanza el movimiento en la fuga cuando faltaban tres kilómetros, pero el irlandés responde y acelera en el cierre para adjudicarse la jornada 19 entre Vélez-Málaga y la cima

Santiago Buitrago brilló en la alta montaña, y llegó segundo en la etapa 19 de la Vuelta a España: el colombiano ratificó liderato de la montaña

Estos son los bancos y entidades que le prestan más barato para comprar vivienda propia en Colombia

El Fondo Nacional del Ahorro es la entidad con la tasa más baja para créditos hipotecarios en septiembre de 2026

Estos son los bancos y entidades que le prestan más barato para comprar vivienda propia en Colombia

Juliana Guerrero publicó video en el que afirmó sentirse humillada y Alfredo Saade la delató: “Gritaba vulgaridades e insultaba por teléfono para agilizar sus fechorías”

El pastor evangélico y exembajador de Colombia en Brasil durante el Gobierno Petro, afirmó que prohibíó “su entrada libre” al Palacio de Nariño “para evitar que siguiera ultrajando a todo el que se encontraba en el camino”

Juliana Guerrero publicó video en el que afirmó sentirse humillada y Alfredo Saade la delató: “Gritaba vulgaridades e insultaba por teléfono para agilizar sus fechorías”

Abelardo de la Espriella dio oficiamente por terminada la “falsa paz” de Gustavo Petro: “En mi gobierno los criminales no tendrán estatus político”

En su declaración, el jefe de Estado reiteró que su gobierno no reconocerá estatus político a las estructuras armadas ilegales y esbozó como única alternativa el sometimiento a la justicia o la acción de la fuerza pública contra las estructuras criminales

Abelardo de la Espriella dio oficiamente por terminada la “falsa paz” de Gustavo Petro: “En mi gobierno los criminales no tendrán estatus político”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón habló de una posible detención domiciliaria para Epa Colombia: “Ella ya pagó por ese error”

Yina Calderón habló de una posible detención domiciliaria para Epa Colombia: “Ella ya pagó por ese error”

Checo Acosta dio nueva actualización sobre la salud de su padre Alci Acosta: “Gracias a Dios”

Después de la muerte de Yeison Jiménez, este es el artista que asumirá la voz de La Banda del Aventurero: “Me tengo que ganar el corazón de ustedes”

Epa Colombia fue trasladada esposada de pies y manos a sus audiencias judiciales en Ibagué: este es el video

Jessi Uribe aseguró haber pedido perdón a Dios tras separarse de la madre de sus cuatro hijos: “Fue durísimo”

Deportes

Santiago Buitrago brilló en la alta montaña, y llegó segundo en la etapa 19 de la Vuelta a España: el colombiano ratificó liderato de la montaña

Santiago Buitrago brilló en la alta montaña, y llegó segundo en la etapa 19 de la Vuelta a España: el colombiano ratificó liderato de la montaña

James Rodríguez finalmente es jugador de Atlético Nacional: esta es la historia de la vez en que el “verde” trató de fichar al 10 de la selección, pero falló

James Rodríguez ya firmó con Nacional y en redes revivieron la arremetida de Fuad Char, dueño de Junior, tras fallido fichaje: “Flojo de mier...”

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional, y en redes sociales se viralizó foto de cuando era un niño con la camiseta del club: “El sueño del pibe”