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Santiago Buitrago brilló en la alta montaña, y llegó segundo en la etapa 19 de la Vuelta a España: el colombiano ratificó liderato de la montaña

El bogotano lanza el movimiento en la fuga cuando faltaban tres kilómetros, pero el irlandés responde y acelera en el cierre para adjudicarse la jornada 19 entre Vélez-Málaga y la cima

Santiago Buitrago con la camiseta del líder de la montaña de la Vuelta a España-crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS
Santiago Buitrago con la camiseta del líder de la montaña de la Vuelta a España-crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS
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El 11 de septiembre de 2026, Santiago Buitrago fue segundoen la etapa 19 de la Vuelta a España, en una jornada de 210 kilómetros entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas. El ganador del día fue el irlandés Eddie Dunbar del Pinarello Q-36.5 Pro.

Por otra parte, el corredor del Bahrain Victorious o sostuvo el liderato de la montaña: llegó a 78 puntos tras sumar 9en la fracción y amplió su ventaja a 38sobre el belga Wout van Aert.

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Así quedaron los resultados de la etapa de la Vuelta a España-crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS
Así quedaron los resultados de la etapa de la Vuelta a España-crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS

A continuación, así quedó Buitrago y los colombianos en la Vuelta a España:

  • 1. Eddie Dumbar (Irlanda - Pinarello Q36.5 Pro): 5 horas, 54 minutos
  • 2. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 14 segundos
  • 3. Thomas Gloag (Gran Bretaña - Pinarello Q36.5 Pro): a 23 segundos
  • 4. Urko Berrade (España - Equipo Kern Pharma): a 44 segundos
  • 5. Marcel Camprubi (España - Pinarello Q36.5 Pro): a 1 minuto y 44 segundos
  • 13. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education Easypost): a 5 minutos y 11 segundos
  • 16. Enric Mas (España - Movistar Team): m.t.
  • 20. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 5 minutos y 41 segundos
  • 32. Juan Rodríguez (Colombia - EF Education Easypost): a 8 minutos y 18 segundos

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