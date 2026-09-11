James Rodríguez finalmente es jugador de Atlético Nacional: esta es la historia de la vez en que el “verde” trató de fichar al 10 de la selección, pero falló

El capitán de la selección Colombia tendrá su segunda experiencia en el fútbol de nuestro país-crédito Atlético Nacional

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El 10 de septiembre de 2026, James Rodríguez se convirtió en nuevo jugador de Atlético Nacional tras un acuerdo con el bicampeón colombiano de América, después de que el interés de la institución de Medellín, el proyecto deportivo y la mediación de personas cercanas al plantel inclinaran la decisión del volante hacia su regreso al fútbol colombiano.

La negociación incluyó la aceptación de menores pretensiones económicas que las que el jugador podía obtener en otros destinos, según informó el Colombiano. Previo a su fichaje, el fútbol europeo estuvo entre sus alternativas, incluso con la posibilidad de jugar en Italia, pero la propuesta del conjunto antioqueño ganó espacio con el paso de las conversaciones.

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El primer contacto se produjo en la sede deportiva de Guarne, donde la Selección Colombia realizó entrenamientos antes del Mundial. Los directivos dejaron entonces abierta la posibilidad de que el mediocampista se incorporara al club, aunque su prioridad era continuar su carrera en el fútbol europeo, según informó el periodista John Eric Gómez El Colombiano, el 10 de septiembre de 2026.

Los mensajes que acercaron a James Rodríguez a Nacional

Sebastián Botero es el nuevo presidente de Atlético Nacional tras la renuncia de Mauricio Navarro - crédito Atlético Nacional

La dirigencia no aceleró la negociación y mantuvo su interés mientras el futbolista evaluaba otras opciones. Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional, retomó el tema durante un viaje a Estados Unidos para conversar con el entrenador Lucas González, quien seguía el Mundial por invitación de James, informó el diario El Colombiano.

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Arango Botero le reiteró que el club quería contar con él si decidía volver al país. La llegada de Lucas González al banco del equipo añadió una voz deportiva a ese propósito: el técnico le manifestó al volante que deseaba dirigirlo.

Varios jugadores de Nacional que compartieron plantel con Rodríguez en la Selección Colombia también participaron en los acercamientos. A esa presión amistosa se sumó Juan Fernando Quintero, que había acordado su llegada a Independiente Medellín e intentó convencerlo de que eligiera al rival de patio.

El futbolista evaluó el proyecto deportivo, el respaldo de los dirigentes, la confianza del entrenador y su relación con integrantes del plantel antes de decidirse. El acuerdo convirtió en una incorporación próxima una posibilidad que durante años había quedado sin concretarse.

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Un interés antiguo y la admiración por el Rey de Copas

El volante "Cafetero" habló sobre lo que fue su acercamiento en su momento con Atlético Nacional-crédito Win Sports/YouTube

Una versión previa situaba a Nacional entre los clubes que habían presentado opciones a James, pero su madre, Pilar Rubio, habría decidido que ese no fuera su destino. En una conversación con Edu Aguirre, el jugador expresó su valoración por la institución:

“Es un equipo importante, aunque es muy temprano para pensar en volver a Colombia”.

En aquella intervención, cuando era volante de São Paulo de Brasil, también planteó su interés por contribuir al fútbol colombiano desde otros roles cuando terminara su carrera. “Me gustaría ayudar a mi país, ser entrenador o gestor de algún proyecto. En Colombia hay mucho talento, solo que hay que saber gestionar los recursos”, afirmó.

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Rodríguez recordó además la participación de Nacional en el Mundial de Clubes de 2016 y lo definió como un equipo “enseñado a ganar títulos”. El club dirigido entonces por Reinaldo Rueda cayó 3-0 ante Kashima Antlers en semifinales, resultado que impidió una final frente al Real Madrid.

La futura llegada del mediocampista se produce después de una trayectoria internacional que incluyó pasos por las principales ligas europeas y la MLS. Para Nacional, su contratación quedará formalizada cuando complete los procedimientos pendientes y anuncie oficialmente su incorporación.

Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional: este sería el posible debut de James Rodríguez

La última vez que jugó James Rodríguez en Colombia fue en 2008-crédito Atlético Nacional

El volante estaría a disposición de Lucas González dependiendo de los tiempos de preparación, ya que el último partido del capitán fue el 7 de julio de 2026 en el empate ante Suiza por los octavos de final del Mundial de 2026 en el estadio BC de Vancouver.

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Y en lo que se refiere a clubes, el último partido que tuvo con el Minnesota United se registra el 13 de mayo de 2026 en la derrota como local por 0-1 ante el Colorado Rapids por la MLS.

De esta forma, con el tiempo de adaptación, es probable que James pueda estar el 30 de septiembre de 2026 en el partido ante Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot, juego programado para las 8:00 p. m. (hora de Colombia), aunque también existe la posibilidad de que debute el 24 de septiembre en el clásico colombiano ante Millonarios, y en el cual se reencontraría con Juan Guillermo Cuadrado, flamante refuerzo del cuadro Azul.

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A continuación, el calendario del cuadro Verdolaga:

13 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

16 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional

20 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Llaneros vs. Atlético Nacional

24 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Millonarios

30 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Junior FC