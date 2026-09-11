Yina Calderón habló de una posible detención domiciliaria para Epa Colombia: “Ella ya pagó por ese error”

Yina Calderón habló sobre la posible salida de Epa Colombia de la cárcel - crédito Instagram

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Yina Calderón reaccionó a las versiones sobre una posible detención domiciliaria para Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, aunque pidió cautela ante la falta de una decisión judicial confirmada.

La empresaria y DJ manifestó su deseo de que su amiga pueda reencontrarse con su familia, pero aclaró que prefiere no anticiparse hasta que las autoridades comuniquen una novedad oficial sobre el caso.

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El tema surgió a partir de mensajes difundidos en redes sociales sobre la eventual posibilidad de que Barrera continúe el cumplimiento de su condena fuera de la cárcel, bajo una medida de detención domiciliaria. La hipótesis se relacionó con su condición de madre cabeza de familia, aunque hasta ahora no se conoció un pronunciamiento de los tribunales que confirme ese beneficio.

Calderón compartió su reacción en historias de Instagram. Allí admitió que la versión le generó ilusión, pero recordó que en ocasiones anteriores circularon informaciones similares que no derivaron en cambios concretos en la situación de Epa Colombia.

“Presuntamente se le podrá conceder la detención domiciliaria a Epa Colombia por ser madre cabeza de familia”, afirmó la creadora de contenido. De inmediato, sin embargo, marcó distancia de cualquier certeza sobre el tema y sostuvo que esperará una comunicación oficial antes de celebrar. “Me emociono mucho, pero no me voy a emocionar hasta que sea verdad y hasta que lo saquen por todo lado, porque siempre nos emocionamos”, añadió la empresaria de fajas.

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La relación entre Yina Calderón y Daneidy Barrera atravesó momentos de tensión pública en el pasado, pero en los últimos años ambas mostraron una cercanía mayor. La DJ ha utilizado sus redes para expresar apoyo a la familia de la empresaria y para comentar las novedades que se conocen sobre su proceso judicial.

En su mensaje, Calderón pidió que se conceda una libertad provisional para su amiga. También expresó su opinión sobre el tiempo que Barrera lleva privada de la libertad y consideró que ya recibió un castigo por los hechos que originaron la condena. “Dios mío, que le den la libertad a la Epa, ella ya pagó mucho, ella cometió un error, pero ya lo pagó”

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La situación de Epa Colombia mantiene la atención de sus seguidores desde su ingreso a prisión. Barrera fue condenada a 63 meses y 15 días por daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas, a raíz de los daños contra instalaciones de TransMilenio durante las protestas de noviembre de 2019 en Bogotá.

La empresaria permanece detenida desde el 30 de enero de 2025. En agosto fue trasladada desde Bogotá a la cárcel de Picaleña, en Ibagué, después de cuestionamientos sobre presuntos beneficios que habría recibido en su anterior lugar de reclusión.

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La expectativa por una posible modificación de sus condiciones de detención también creció por declaraciones recientes de su abogada, Wendy Herrera. La defensora aseguró que revisa actuaciones previas dentro del expediente y que trabaja para corregir aspectos que, según su evaluación, no fueron tramitados de forma adecuada.

Herrera no precisó qué recursos presentó, ante qué autoridades ni cuál sería el mecanismo jurídico para buscar un cambio en la situación de su clienta. Tampoco confirmó una fecha para una audiencia, una revisión de la pena o una solicitud de detención domiciliaria.

Por eso, las afirmaciones de Yina Calderón corresponden a una posibilidad que circula en redes y no a una medida concedida por la Justicia. Cualquier cambio para Epa Colombia dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes y de las actuaciones que impulse su defensa.

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