Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

Santa Fe viene de empatar ante el Vasco da Gama por los cuartos de final de la Copa Sudamericana-crédito Cristian Bayona/Coiprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima por la fecha 10 de la Liga BetPlay.

El juego se disputará el 11 de septiembre de 2026 en el estadio El Campín a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en Win Más Fútbol.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que ocurre en la previa del “León” y el “Pijao”, y durante los 90 minutos del partido.