Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima por la fecha 10 de la Liga BetPlay.
El juego se disputará el 11 de septiembre de 2026 en el estadio El Campín a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en Win Más Fútbol.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que ocurre en la previa del “León” y el “Pijao”, y durante los 90 minutos del partido.
El fútbol colombiano aún no sale de la indignación por los hechos de violencia que se presentaron en las últimas semanas, uno de ellos el 22 de agosto de 2026 en el partido entre Santa Fe y América de Cali en El Campín de Bogotá, donde las barras bravas de los dos clubes se pelearon en el campo de juego.
Así se jugará la fecha 10 de la Liga BetPlay
11 de septiembre de 2026
Jaguares de Córdoba vs. Fortaleza
- Estadio: Jaraguay de Montería
- Hora: 6:15 p. m.
- Árbitro: Javier Villa
- VAR: Nicolás Gallo
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
12 de septiembre de 2026
Internacional de Bogotá vs. Llaneros FC
- Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
- Hora: 4:05 p. m.
- Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)
- VAR: Mauricio Perez (Antioquia)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Boyacá Chicó vs. Independiente Medellín
- Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
- Hora: 6:10 p. m.
- Árbitro: José Ortiz (Norte de Santander)
- VAR: Heider Castro (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Alianza Valledupar FC vs. Junior FC
- Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
- Hora: 6:10 p. m.
- Árbitro: Steven Camargo (Bogotá)
- VAR: Never Manjárres (Córdoba)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
13 de septiembre de 2026
Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga
- Estadio: Deportivo Cali
- Hora: 2:00 p. m.
- Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)
- VAR: Keiner Jiménez (César)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Atlético Nacional vs. Águilas Doradas
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Hora: 4:05 p. m.
- Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño)
- VAR: Lisandro Castillo (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Once Caldas vs. Deportivo Cali
- Estadio: Palogrande de Manizales
- Hora: 6:10 p. m.
- Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare)
- VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Cúcuta Deportivo vs. Millonarios FC
- Estadio: General Santander de Cúcuta
- Hora: 8:15 p. m.
- Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)
- VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
14 de septiembre de 2026
América de Cali vs. Deportivo Pasto
- Estadio: Pascual Guerrero de Cali
- Hora: 8:00 p. m.
- Árbitro: Wilmar Montaño (Cundinamarca)
- VAR: Ricardo García (Santander)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
La ausencia de Yílmar Velásquez en las recientes convocatorias de Independiente Santa Fe fue aclarada por el propio futbolista. A través de sus redes sociales, el mediocampista explicó que fue apartado del grupo por desacuerdos con el técnico Pablo Repetto y negó que su situación esté relacionada con una lesión.
Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, se refirió a la posibilidad de que Franco Fagúndez continúe en el equipo después de que finalice su contrato a préstamo, vigente hasta diciembre de 2026.
El “Cardenal” quiere ratificarse en los ocho, pero el “Pijao” busca acercarse al liderato
El 8 de septiembre de 2026, Santa Fe empató sin goles por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama en el estadio El Campín.
Pese a tener dos opciones claras para llevarse la victoria, el portero brasileño Leo Jardim fue la gran figura para el cuadro de Río de Janeiro. El duelo de ida se disputará el 15 de septiembre de 2026 en el estadio Sao Januario a las 5:00 p. m.
Por su parte, el Deportes Tolima viene de un buen momento, ya que enlazó dos victorias de forma consecutiva al vencer por 1-2 al Llaneros FC en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé de Villavicencio.
Pese al gol de Néider Ospina al minuto 18 para el cuadro de la “Media Colombia”, Howell Mena marcó un autogol a favor del “Pijao” al minuto 23, y en el segundo tiempo, el atacante mexicano Sergio Aguayo al 65 marcó el 2-1 final.
En lo que se refiere al último duelo que disputaron entre sí, el 4 de abril de 2026, Tolima y Santa Fe empataron a dos goles en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.
El atacante Jersson González al minuto 5 adelantó al cuadro de Ibagué, pero los bogotanos remontaron gracias a Hugo Rodallega al 19 y a Omar Fernández al 40. El empate final llegó gracias a la anotación de Juan Pablo “Tatay” Torres al 74.