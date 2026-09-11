Colombia

Estos son los congresistas mejor calificados de la última legislatura en Colombia, según informe: se destacan las mujeres

Una consulta de Cifras y Conceptos, basada en 1.424 respuestas de líderes de opinión entre junio y agosto de 2026, le asignó el 13% a la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia y la dejó cuatro puntos por encima del segundo puesto

Paloma Valencia lideró la clasificación de congresistas mejor valorados en el Senado de Colombia con 13% en el Panel de Opinión de Cifras y Conceptos - crédito Lina Gasca/Colprensa
Paloma Valencia lideró la clasificación de congresistas mejor valorados en el Senado de Colombia con 13% en el Panel de Opinión de Cifras y Conceptos - crédito Lina Gasca/Colprensa
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Paloma Valencia (Senado) y Jennifer Pedraza (Cámara de Representantes) lideraron las clasificaciones de los congresistas mejor valorados de la última legislatura en Colombia, elaboradas a partir de las respuestas de líderes de opinión consultados por el Panel de Opinión de Cifras y Conceptos.

La dirigente del Centro Democrático obtuvo 13% de las menciones en el Senado y se convirtió en la primera mujer en ocupar el primer lugar de esa medición, mientras Pedraza alcanzó 14 % en la Cámara de Representantes.

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La decimoctava edición del Panel de Opinión recogió 1.424 encuestas entre el 1 de junio y el 12 de agosto de 2026. Los participantes provinieron de sectores políticos, académicos, empresariales, sociales, medios de comunicación y plataformas digitales.

Los resultados no representan necesariamente la percepción de todos los líderes de opinión ni de la población colombiana, debido a que los consultados fueron elegidos mediante un sistema de cuotas y no por selección aleatoria. El estudio tampoco incluyó preguntas sobre intención de voto y se concentró en asuntos de la coyuntura nacional.

Paloma Valencia se convirtió en la primera mujer en ocupar el primer lugar de la medición del Senado en la última legislatura - crédito Cifras y Conceptos
Paloma Valencia se convirtió en la primera mujer en ocupar el primer lugar de la medición del Senado en la última legislatura - crédito Cifras y Conceptos

Valencia superó por cuatro puntos a Ariel Ávila, Iván Cepeda y Angélica Lozano, quienes compartieron el segundo lugar del Senado con 9% cada uno. La diferencia consolidó a la exsenadora y excandidata presidencial como la figura con mayor respaldo entre los legisladores de esa cámara.

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Por su parte, Norma Hurtado, senadora vallecaucana del Partido de la U, ocupó el quinto puesto con 6%. Guido Echeverri, J. P. Hernández y María José Pizarro registraron 5% cada uno.

Alejandro Chacón, Esmeralda Hernández y María Fernanda Cabal obtuvieron 4%. Efraín Cepeda, Wilson Arias y Aída Avella alcanzaron 3%, mientras Paola Holguín y Mauricio Gómez Amín reunieron 2%.

Andrea Padilla y Lidio García cerraron la clasificación individual con 1% cada uno. La opción “otros” concentró 12% de las respuestas, y los porcentajes pueden no sumar exactamente 100% por efecto del redondeo.

La medición del Panel de Opinión pone a Paloma Valencia como la congresista mejor valorada del Senado - crédito @PalomaValenciaL/X

Tras conocer el resultado, la exsenadora del Centro Democrático agradeció a los líderes de opinión participantes y reivindicó su desempeño durante el periodo legislativo. “Con trabajo, con rigor, con compromiso, hacemos las cosas bien”, afirmó Valencia, por medio de una publicación en sus redes sociales, que aseguró que continuará trabajando por Colombia tras dejar el Capitolio.

Jennifer Pedraza y Andrés Forero, los dos primeros de la Cámara

Un total de 779 títulos presuntamente irregulares se identifican tras la revisión de expedientes de 1.276 servidores públicos en el sistema Sigep, según denunció Jennifer Pedraza - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Jennifer Pedraza encabezó la medición de la Cámara de Representantes con 14% y superó por seis puntos a Andrés Forero - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Jennifer Pedraza encabezó el listado de representantes con una ventaja de seis puntos sobre Andrés Forero, del Centro Democrático, que obtuvo 8%. La entonces representante, avalada por Dignidad y Compromiso y actualmente integrante del Senado, fue reconocida por su trabajo de control político durante los cuatro años anteriores.

Por su parte, Juan Carlos Lozada, Daniel Carvalho y Martha Alfonso compartieron el tercer lugar con 7%. Lozada y Carvalho cuestionaron al gobierno de Gustavo Petro sin integrarse a bloques opositores de derecha, mientras Alfonso defendió el proyecto político del Ejecutivo y sus reformas, aunque mantuvo diferencias con el gobierno.

Juan Carlos Lozada, Daniel Carvalho y Martha Alfonso ocuparon el tercer lugar en la Cámara de Representantes con 7% cada uno - crédito Cifras y Conceptos
Juan Carlos Lozada, Daniel Carvalho y Martha Alfonso ocuparon el tercer lugar en la Cámara de Representantes con 7% cada uno - crédito Cifras y Conceptos

Catherine Juvinao y María Fernanda Carrascal, que continúan en la Cámara, obtuvieron 6%. Katherine Miranda registró 3%, seguida por Christian Garcés, Adriana Carolina Arbeláez, Julia Miranda, Duvalier Sánchez, Hernán Cadavid y María del Mar Pizarro, con 2% cada uno.

Alfredo Mondragón, Juan Fernando Espinal, Alirio Uribe, Lina María Garrido, Carolina Giraldo, José Octavio Cardona, Alejandro García, Jorge Ocampo, Gabriel Becerra, Óscar Darío Pérez, Víctor Manuel Salcedo y Heráclito Landínez alcanzaron 1% individualmente. La categoría “otros” reunió 19% de las menciones.

La percepción sobre el Congreso contrastó con la valoración de otras instituciones nacionales. El Banco de la República encabezó el indicador de confianza con 80%, seguido por la Registraduría Nacional, con 78%, y la Corte Constitucional, con 77%; el Congreso de la República obtuvo 48% y la Presidencia, 44%.

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