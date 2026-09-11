Este será el primer partido Nacional - Millonarios con James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado por la Liga BetPlay: fecha y hora

James se enfrentará a Juan Guillermo Cuadrado-crédito @nacionaloficial/X- Imagen Ilustrativa Infobae - Diego Pineda/Colprensa

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James Rodríguez, nuevo jugador de Atlético Nacional, y Juan Guillermo Cuadrado, incorporado por Millonarios, podrían enfrentarse el 24 de septiembre de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en la pantalla de Win + Fútbol, en un duelo que reuniría a dos referentes de la Selección Colombia que regresan al país tras casi dos décadas en el fútbol internacional. Las contrataciones fueron confirmadas horas antes del cierre de la ventana para jugadores libres.

El partido se disputará en el estadio Atanasio Girardot por la jornada 12 de la Liga BetPlay. Los aficionados esperan un lleno total para ver a los dos amigos convertidos en rivales, aunque todavía no está confirmado que puedan jugar ni que sean titulares.

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Debuts aún sin fecha y un posible estreno el 13 de septiembre

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado se enfrentarían en el Clásico de Colombia entre Nacional y Millonarios-crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Rodríguez llega al club más laureado de Colombia después de un paso frustrante por la MLS. A sus 35 años, el capitán de la Selección Colombia vuelve al campeonato local, donde defendió a Envigado en 2006 y 2007 antes de continuar su carrera en Argentina.

Atlético Nacional anunció la incorporación con un mensaje en sus redes sociales:

“James Rodríguez es Atlético Nacional. El más grande, al más grande”. Los hinchas del equipo verdolaga aspiran a que el cucuteño alcance títulos, como ocurrió con David Ospina y Giovanni Moreno.

El mediocampista envió un saludo a los seguidores antes de su presentación:

“Muchachos del verde, ¿cómo están? Aquí, feliz. Espero verlos pronto en el estadio. Vamos a llenar el Atanasio siempre. Abónense. Ya tengo ganas de estar ahí con ustedes y celebrar juntos, ¿dale? Un abrazo muy grande”.

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El capitán de la selección Colombia tuvo su primer entrenamiento en la sede deportiva de Guarne-crédito @nacionaloficial/X

Atlético Nacional no informó la duración del contrato de Rodríguez ni la fecha de su estreno. El equipo jugará el 13 de septiembre de 2026 contra Águilas Doradas, pero no se sabe si ese será el primer encuentro del volante con la camiseta verde y blanca en el estadio Atanasio Girardot.

Cuadrado, por su parte, regresó al fútbol colombiano después de 17 años en el exterior para incorporarse a Millonarios, uno de los principales rivales de Atlético Nacional. El extremo antioqueño superó los 550 partidos como profesional en Europa y vistió las camisetas de Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter de Milán, Atalanta y Pisa.

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El club bogotano celebró su fichaje con una publicación:

“Experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al ‘Embajador’, Juan Guillermo Cuadrado!”. Millonarios tampoco precisó cuánto tiempo estará vinculado el jugador ni cuándo debutará.

Mientras Juan Guillermo Cuadrado ya fue presentado en Millonarios, James Rodríguez espera el anuncio de Nacional - crédito Millonarios FC / Atlético Nacional

La etapa más ganadora de Cuadrado fue la que atravesó en Juventus, donde conquistó cinco títulos de la Serie A, cuatro Copas Italia y dos Supercopas de Italia. También obtuvo una Premier League y una Copa de la Liga con Chelsea, aunque no tuvo un papel protagónico, y sumó otra Serie A con Inter de Milán, para un total de 14 títulos en el continente.

El futbolista agradeció a los clubes que marcaron su trayectoria fuera del país y destacó su paso por el equipo turinés, donde compartió plantel con Cristiano Ronaldo.

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“Después de casi 20 años en Europa. No se que escribir. 😁😃 simplemente gracias a cada club que me que me permitió crecer como jugador y persona, en especial a la vecchia signora donde pasé el mayor tiempo de mi carrera , gracias ITALIA 🇮🇹 estaré siempre agradecido.. subiendo todas estas fotos puedo darme cuenta cuán bueno ha sido Dios con mi vida.Efesios 3:20 Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros. 🙏🏾💪🏾🙏🏾“, dijo.

Millonarios visitará a Cúcuta Deportivo el 13 de septiembre en el estadio General Santander, encuentro que también aparece como una posible fecha para el estreno de Cuadrado. Si ambos llegan disponibles al compromiso de la jornada 12, el Atanasio Girardot verá a Rodríguez y Cuadrado disputar el triunfo para equipos enfrentados por la cima de la Liga BetPlay.

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El futbolista oriundo de Necoclí cerró su etapa en el fútbol europeo con un mensaje emotivo en sus redes sociales -crédito @cuadrado/Instagram