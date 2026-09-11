Después de la muerte de Yeison Jiménez, este es el artista que asumirá la voz de La Banda del Aventurero: “Me tengo que ganar el corazón de ustedes”

Ocho meses después del accidente aéreo que causó la muerte del intérprete, su equipo anunció al ganador del reality que buscaba una nueva voz para el proyecto musical - crédito @cristianvelezoficial/ Instagram

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La Banda del Aventurero ya definió quién asumirá el desafío de cantar el repertorio que hizo popular a Yeison Jiménez.

El ganador del concurso creado para encontrar una nueva voz dentro de la agrupación fue Cristian Vélez, un joven intérprete de música popular que se impuso entre los finalistas y pasará a liderar las presentaciones del grupo.

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La selección se realizó mediante el reality La Banda del Aventurero, que reunió a decenas de artistas interesados en integrar el proyecto. La competencia comenzó el 8 de julio y avanzó a través de distintas etapas de evaluación, hasta dejar a tres participantes en la definición.

En la elección intervinieron familiares y miembros del círculo laboral del cantante fallecido. Sonia Restrepo, viuda de Jiménez, integró el grupo que escuchó a los concursantes y participó de la decisión sobre el futuro de la banda.

El anuncio llega ocho meses después de la muerte del artista, ocurrida el 10 de enero en un accidente aéreo. Tras ese hecho, quienes trabajaban con él plantearon la continuidad de la agrupación y de sus músicos, con el objetivo de mantener vigentes sus canciones en los escenarios.

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Él es Cristian Vélez, el joven artista que asumirá el reto de liderar la banda de Yeison Jiménez - crédito @cristianvelezoficial/ Instagram

Vélez se presentó ante el público luego de conocerse el resultado. Contó que creció escuchando las producciones de Jiménez y que esa influencia formó parte de su acercamiento a la música popular. También manifestó su sorpresa por haber sido elegido para asumir un lugar ligado durante años a la figura del intérprete caldense.

“La verdad, no tengo palabras para describir lo que en este momento está pasando”, dijo el cantante emocionado por la noticia. “Para los que no me conocen, soy Cristian Vélez, artista de la música popular que creció con la música de Yeison Jiménez y me siento muy orgulloso de estar con la Banda del Aventurero (...) Para todos los Jimenistas, no los voy a defraudar, yo sé que me tengo que ganar el corazón de todos ustedes y con la mano de Dios la voy a dar toda”, añadió la nueva voz de la agrupación.

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El cantante agradeció a quienes lo acompañaron durante el proceso y envió un mensaje a los seguidores de Yeison Jiménez, conocidos como “jimenistas”. Aseguró que entiende el compromiso que implica representar a la banda y que buscará responder a las expectativas del público en esta nueva etapa.

Él es el nuevo cantante de La Banda del Aventurero de Yeison Jiménez - crédito @cristianvelezoficial/ Instagram

La llegada de Cristian Vélez abre un período distinto para La Banda del Aventurero. El grupo conservará su identidad y el repertorio asociado a Jiménez, aunque tendrá un cantante con su propia voz y recorrido artístico. El nuevo líder deberá afrontar el vínculo emocional que los fanáticos mantienen con el artista fallecido, cuya presencia continúa muy ligada a cada una de las canciones del proyecto.

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En redes sociales, la noticia despertó reacciones de apoyo y expectativa. Varios usuarios felicitaron al ganador y destacaron su interpretación durante la competencia. Otros señalaron que el reto será grande, ya que la agrupación está asociada de forma directa con la trayectoria de Yeison Jiménez y con una comunidad de seguidores que lo acompañó durante años.

La definición del nuevo cantante estuvo precedida por un problema que afectó la difusión del reality. La Banda del Aventurero informó que su canal de YouTube fue cancelado en medio de dificultades que, según su mánager Rafael Muñoz, también alcanzaron otras redes sociales vinculadas al proyecto.

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El espacio en la plataforma de videos era el principal canal de publicación del concurso que reunió a varios intérpretes para elegir a la voz que encabezará la agrupación. Allí ya se habían emitido los primeros episodios, pero la suspensión impidió publicar nuevas entregas y retrasó la final que confirmaría al ganador.

La agrupación contó que la suspensión en YouTube dejó en pausa el concurso ligado al legado de Yeison Jiménez, aplazó el anuncio del ganador y obligó al equipo a mover el proyecto a otra cuenta - crédito @rafaelmunozmanager/IG

Muñoz explicó que el equipo presentó una apelación ante Google, aunque la solicitud no prosperó. De acuerdo con su versión, la empresa asoció el cierre con presuntas irregularidades en el aumento de suscriptores. El representante rechazó esa explicación y sostuvo que el crecimiento de la comunidad se produjo de forma orgánica.

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El mánager también afirmó que, durante más de un mes, la banda enfrentó acciones dirigidas a perjudicar sus perfiles digitales. En ese contexto, el grupo señaló que trabajaba para recuperar sus espacios y resguardar las cuentas desde las que mantiene contacto con los seguidores de Yeison Jiménez.

Ante la imposibilidad de continuar con el canal original, el equipo decidió crear una nueva cuenta en YouTube para retomar la publicación del contenido pendiente. Ese perfil fue anunciado como el espacio destinado a emitir el capítulo final del reality y oficializar al artista seleccionado para iniciar esta nueva etapa junto a los músicos de La Banda del Aventurero.

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