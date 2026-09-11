Claudia López respondió a las críticas por su encuentro con Gustavo Petro tras haberlo criticado fuertemente durante la campaña: “No me he quedado callada”

El expresidente Gustavo Petro se reunió con la exalcaldesa de Bogotá y excandidat presidencial Claudia López, lo que causó revuelo en las redes sociales - crédito @petrogustavo/X - Visuales IA

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En respuesta a la andanada de críticas por su encuentro con el expresidente de la República Gustavo Petro, la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López, defendió su postura y explicó cuál fue el objetivo de aceptarle, como ella misma dijo, un café al exgobernante: pese a que durante su Gobierno y en la campaña electoral hubo un fuerte cruce de señalamientos entre ambos.

López, en entrevista con medios radiales, rechazó que el acercamiento contradiga sus denuncias previas sobre presuntos hechos de corrupción durante la administración Petro, que continúan conociéndose por la opinión pública e indicó que, más allá de las diferencias que existen entre ambos, hay una especie de objetivo común frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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“Todo eso que describes, lo que demuestra es mi coherencia”, indicó López en respuesta a los interrogantes formulados en Caracol Radio. Con ello, agregó que no ha retirado esos cuestionamientos a lo hecho por el exjefe de Estado, aunque insistió en que el diálogo representa un reconocimiento de errores por parte del exmandatario en relación con los yerros de su gestión.

“Yo no me he quedado callada ni sumisa ante la corrupción de nadie, ni de Petro, ni de Uribe, ni del mafiosongo de Abelardo, ni de nadie. Eso es coherencia”, insistió López, con respecto a una reunión que se gestó como una eventual reorganización de sectores progresistas para las elecciones de 2027: en la que se comenzará a redefinir el mapa político en las regiones de cara al 2031.

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Con ello, le salió al paso a los señalamientos de aparentes contradicciones en sus posiciones, por sus denuncias sobre el papel hecho por el exmandatario y los escándalos que salpicaron su cuatrienio, siendo el más reciente el vinculado a la defensa de Juliana Guerrero: que confesó haber aspirado al viceministerio de Juventud con títulos irregulares, expedidos por la Fundación San José.

La reunión, como era de esperarse, generó críticas de dirigentes y figuras de la oposición, entre ellas la periodista y exprecandidata presidencial Vicky Dávila y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, que apuntaron a la decisión de la exalcaldesa abra la posibilidad de, con ello, abrir la posibilidad a una alianza con Petro después de sus diferencias públicas; que parecían irreconciliables.

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