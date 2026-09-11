Álvaro Uribe “es socialista”, aseguró Enrique Gómez, y el senador del Centro Democrático Andrés Forero le envió fuerte respuesta: “Atenta contra el sentido común”

El senador del Centro Democrático dijo que "es inadmisible" que Gómez "pretenda reescribir la historia y falsee la realidad" - crédito @AForeroM/X

Guardar

El senador del Centro Democrático Andrés Forero (Centro Democrático), salió en defensa del expresidente y fundador del partido político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por cuenta de las declaraciones del congresista oficialista Enrique Gómez (Salvación Nacional) que provocaron un aluvión de críticas por parte de la colectividad, que se mostró indignada luego de que él afirmó que el exmandatario es “socialista”.

El director de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, calificó al expresidente Álvaro Uribe Vélez como “socialdemócrata” y cuestionó lo que considera un crecimiento del Estado durante sus administraciones, durante una entrevista que le concedió a la periodista Eva Rey, en su videopódcast Me Vale.

PUBLICIDAD

Por tal motivo, el Centro Democrático y el senador Forero rechazaron esa lectura y respondió que los gobiernos de su fundador aplicaron medidas de austeridad, reducción de burocracia e incentivos a la inversión privada.

“Entendemos que el doctor Enrique Gómez quiera promover su partido político Salvación Nacional y que pretenda crear diferencias con el Centro Democrático con fines electorales. Pero lo que no está bien es que con ese objetivo en mente, él pretenda reescribir la historia y falsear, distorsionar groseramente la realidad”, inicia la respuesta por parte de Forero, que compartió en un video desde su cuenta de X la mañana del viernes 11 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Forero le respondió a Gómez vía X la noche del jueves 10 de septiembre de 2026 - crédito @AForeroM/X

Forero se mostró indignado, al destacar luego de lo que dijo Gómez, que su afirmación va “contra toda evidencia y contra el más elemental de los sentidos, que es el sentido común, ha salido a decir sin sonrojarse que el presidente Álvaro Uribe Vélez es nada más y nada menos que socialista”.

La disputa se produjo en momentos en que sectores de derecha que respaldan al presidente Abelardo de la Espriella definen sus posiciones dentro de la coalición de Gobierno y se preparan para futuras contiendas territoriales.

Gómez, que también es presidente de la Comisión Primera del Senado, tomó distancia de los dos mandatos del expresidente, entre 2002 y 2010, y afirmó que existen diferencias ideológicas sobre el rol estatal, los impuestos y el modelo de país.

PUBLICIDAD

“El presidente Uribe es un socialdemócrata que ha conquistado con sus hechos y con su compromiso con el país el voto de derecha”, afirmó Gómez, y después destacó: “Creo que hay diferencias de fondo en el rol del Estado, en el crecimiento desaforado del Estado, los impuestos y en visiones de país”.

El dirigente de Salvación Nacional aclaró que sus críticas no tienen carácter personal. “Esas diferencias son ideológicas y son serias”, sostuvo durante la entrevista, pero dicha acotación no cayó de la mejor forma entre la bancada del Centro Democrático.

Las declaraciones de Gómez se conocieron a inicios de septiembre, y días después generaron la reacción por parte de la bancada del Centro Democrático, incluido el senador Forero - crédito captura de pantalla Me Vale / YouTube

Andrés Forero se despachó contra Enrique Gómez por afirmar

En la segunda parte de la grabación, Forero destacó la labor de Uribe y le recordó a Gómez: “Los hechos son tozudos”.

El senador del CD destacó “la trayectoria del presidente Uribe, no solamente en su ejercicio como presidente, sino también como congresista de Colombia y como gobernador de Antioquia”.

PUBLICIDAD

Forero dijo que lo que comentó Gómez en la entrevista “no es cierto, como usted dice, que el presidente Uribe tenga una inclinación hacia el crecimiento desbordado del Estado”.

En uno de sus ejemplos, el congresista destacó: “Por el contrario, siendo gobernador, él (Uribe) disminuyó la planta de personal de la gobernación de 17 mil personas a cinco mil y siendo presidente de la República disminuyó los ministerios de 16 a 13. Como congresista, él fue el autor de la Ley 100, que es la base del sistema de salud que tenemos hoy en Colombia, el mayor avance social del país en los últimos treinta años y que Gustavo Petro pretendió destruir junto al señor Jaramillo durante cuatro años de forma incesante”.

PUBLICIDAD

En este punto de su réplica, Forerero hizo hincapié al señalarle a Gómez que “ese modelo (de sistema de salud que dejó Uribe) lejos está de ser un modelo socialista o estatizante y por el contrario, ha sido referente para la región y para el mundo”.

Senador del CD le recordó Enrique Gómez la postura de Álvaro Uribe frente al socialismo

Más adelante, como otro de los argumentos que esgrimió Forero sobre Gómez, fue la labor que desempeñó Uribe Vélez como jefe de Estado frente a los países vecinos, que en su momento eran liderados por mandatarios de izquierda.

Forero calificó a Uribe como el "baluarte continental contra el Socialismo del Siglo XXI" en el continente - crédito Cristian Bayona / Colprensa

“Y el país y el continente no olvidan, doctor Gómez, que si hubo un latinoamericano que se convirtió en el muro de contención de el socialismo del siglo XXI en contra de (Hugo) Chávez, (Rafael) Correa, el señor Evo Morales y el señor (Néstor) Kirchner, fue Álvaro Uribe Vélez. No solamente Colombia le debe a él haberse salvado de la amenaza comunista, sino que él se convirtió en un referente para el resto de la región”, puntualizó el congresista del Centro Democrático.

PUBLICIDAD

En la parte final de su declaración, Forero le explicó a Gómez: “Si usted considera que por tener programas de asistencia social como Familias en Acción, que era un programa de asistencia focalizado, o como Colombia Mayor, para ayudar a aquellos adultos mayores que por distintas razones no tuvieron la posibilidad de tener una pensión, pues usted entendía entonces que también calificara al presidente de la Espella de socialista, porque él ya ha señalado que va a mantener el pilar solidario de la reforma pensional del presidente Petro y que de hecho lo va a acrecentar a más de cuatrocientos mil pesos mensuales”.

Por todo lo anterior, el senador del CD se mostró contrariado por las palabras del líder de Salvación Nacional.

“No entiendo yo, doctor Gómez, por qué usted dice que el presidente Uribe es socialista. Usted puede criticarnos todo lo que quiera, pero sí le pedimos que no falsee la historia y que no le mienta al país”, concluyó Forero.

PUBLICIDAD