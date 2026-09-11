Colombia

James Rodríguez ya firmó con Nacional y en redes revivieron la arremetida de Fuad Char, dueño de Junior, tras fallido fichaje: “Flojo de mier...”

El mediocampista, que llevaba más de tres meses sin equipo tras la salida del Minnesota United, optó por aceptar la oferta del equipo ‘Verdolaga’, que sí pudo cerrar lo que en su momento no logró el elenco ‘Tiburón’

James Rodríguez - Fuad Char
El dueño de Junior, Fuad Char, recientemente expresó su indignación por la inconclusa negociación en su momento por los servicios del volante James Rodríguez, que volvió al FPC con Atlético Nacional - crédito @nacionaloficial/X - @JuniorClubSA/X
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En una operación que acaparó los titulares de los principales medios deportivos de Colombia y el mundo, el volante James Rodríguez fue confirmado como el flamante refuerzo de Atlético Nacional, que busca con la llegada del ‘10′ ir por la esquiva estrella 19 en su escudo, tras perder la final del primer semestre del 2026 ante Junior; en una definición que tuvo su duelo cumbre en Medellín.

El mediocampista, a sus 35 años, optó por regresar tras casi dos décadas de su periplo por el mundo, que lo llevó a jugar en las ligas de Argentina, Portugal, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Catar, Brasil, México y Estados Unidos, con el club más ganador del fútbol colombiano. Precedido por su glorioso pasado, pero con un inquietante presente, James busca su revancha.

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James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional
El volante James Rodríguez todavía no tiene claro si llevará el número 10 con Atlético Nacional, debido a una normativa de la Dimayor - crédito @nacionaloficial/X

Y al consumarse esta negociación y oficializarse el fichaje a 24 horas del cierre del libro de pases para jugadores sin contrato, en redes sociales no tardaron en recordar la fallida intención del elenco ‘Tiburón’ en hacerse a los servicios del mediocampista, a principios del 2025. Como también las declaraciones de su máximo accionista, Fuad Char, que usó duros califativos contra el jugador.

¿Qué había dicho Fuad Char de James Rodríguez?

El 1 de junio pasado, en vísperas del juego de ida de la gran final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1 ante Nacional, Char no tuvo filtros para referirse, en ese entonces, a la presencia de James en la convocatoria de la selección Colombia de cara a la Copa del Mundo de la FIFA. Y, más allá de cuestionar el nivel del creativo cucuteño, sus afirmaciones adquirieron un tono más fuerte.

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En efecto, el exsenador y empresario aseguró en diálogo con Win Sports que no ve razones para que el futbolista integrara la convocatoria mundialista y lanzó una crítica directa a la decisión del técnico Néstor Lorenzo de convocarlo. “¿Ese James para qué lo tienen en la selección? Es un flojo de mierda (sic). A mí me parece que no le aporta nada al equipo”, espetó el excongresista.

El volante colombiano estaría en los planes del 10 veces campeón del fútbol profesional colombiano - crédito Jesús Avilés / Infobae
El volante estuvo a principios de 2025 en los planes de Junior de Barranquilla, pero declinó la oferta del cuadro 'Rojiblanco' - crédito Jesús Avilés/Infobae

En su argumentación, el dirigente justificó sus palabras con una valoración sobre las condiciones físicas del volante. “El fútbol es mucho físico y él no lo tiene. No le gusta trabajar”, afirmó Char, que apuntó al rendimiento de Rodríguez en el Minnesota United y a su capacidad para responder a las exigencias competitivas del combinado nacional, que finalmente se quedó en octavos de final.

Con ello, Char dejó ver la evidente molestia con el jugador por la frustrada negociación para que James llegara a Junior a comienzos de 2025, después de su salida de Sao Paulo. Char impulsó la operación e incluso viajó a Medellín para tratar de concretar el acuerdo, aunque el futbolista finalmente eligió la oferta de León de México, que habría superado la propuesta del club colombiano.

En redes recordaron declaraciones de Fuad Char
A raíz de la llegada de James Rodríguez al Atlético Nacional, en redes sociales recordaron cuando Fuad Char dijo que era un jugador flojo, con fuertes calificativos - crédito X

Desde entonces, la frustración por ese episodio quedó expuesta en las declaraciones del directivo, en el que expresó su malestar con el jugador, al que pretendía como una de las incorporaciones de mayor impacto para el equipo barranquillero. Pero que se le escapó a su poderosa chequera, con la que se había dado el lujo de contratar a jugadores de peso para hacerse poderoso en el FPC.

Y es que, luego de la intención de Junior de contar con el 10 de la selección, apareció León: que superó la oferta de los atlanticenses con una propuesta de 5 millones de dólares, frente a los USD 3 millones de los costeños. Char no ha dudado en señalar en que se sintió entonces usado por el mediocampista, con tal de conseguir en ese contexto una mejor oferta del fútbol del exterior.

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