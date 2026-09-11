Colombia

Francisco Santos reveló cómo fue que Juan Manuel Santos ‘traicionó’ a Álvaro Uribe una vez asumió el poder: “Desde el primer día”

El exvicepresidente de la República cómo advirtió al líder del Centro Democrático sobre el giro político que se avecinaba, desde antes de la posesión, y recordó el reproche que, según dijo, le hizo Uribe por haber impulsado la candidatura de su sucesor

Juan Manuel Santos recibió la Cruz de Boyacá de Álvaro Uribe
Antes de jurar como presidente, Juan Manuel Santos recibió la Cruz de Boyacá de manos de su antecesor, Álvaro Uribe - crédito Presidencia
Guardar

El distanciamiento entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos fue advertido por Francisco Santos Calderón, que se desempeñó como exvicepresidente durante el Gobierno del líder del Centro Democrático y que, en una reciente entrevista, contó cómo se gestó esta ruptura. Sus revelaciones causaron una serie de comentarios en las redes sociales.

Según Santos Calderón, en una charla con el abogado y panelista Santiago Vélez, él fue el que alertó a Uribe Vélez sobre una posible ‘traición’ por parte de su primo, incluso desde ese mismo 7 de agosto, cuando asumió el poder. El también periodista recordó, además, la respuesta que recibió del líder antioqueño, que lo ‘responsabilizó’ por el desenlace de esta relación política y personal.

PUBLICIDAD

“Yo le conté al presidente Uribe todo lo que nos iba a pasar”, expresó el popular ‘Pacho’, que luego evocó una frase que le dirigió al exjefe de Estado mientras iban hacia la investidura presidencial. “Me siento como María Antonieta, nos van a cortar la cabeza ahorita y nos van a traicionar en una semana”, agregó el exvicepresidente, que describió los momentos previos.

Santos, vicepresidente entre 2002 y 2010 durante los dos mandatos de Uribe, aseguró que con ello dio a conocer sus temores al entonces mandatario: en relación con el entrante gobernante, que fungió como ministro de Defensa entre julio de 2006 y marzo de 2009, cuando anunció su candidatura presidencial tras la negativa de la Corte Constitucional a una nueva reelección de Uribe.

PUBLICIDAD

‘Pacho’ Santos contó detalles de la ruptura entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos

En su diálogo, el exvicepresidente señaló que la separación entre el nuevo Gobierno y el sector uribista se produjo de inmediato. “Nos traicionaron el primer día”, reiteró durante el diálogo con Vélez, al referirse a los planes que según él tenía el exmandatario Santos, que al igual que Uribe logró reelegirse, al presentar su nombre en 2014 para un segundo periodo y vencer su exmentor.

Así pues, mencionó la entrega de información al entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, relacionada con la operación militar contra el jefe guerrillero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Luis Édgar Devia Silva, conocido como Raúl Reyes. La incursión ocurrió el 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano y desató una crisis diplomática.

En su versión, ‘Pacho’ Santos advirtió que esa decisión fue interpretada dentro del uribismo como una señal de alejamiento frente a las posiciones que Juan Manuel Santos había defendido cuando manejaba la cartera de Defensa. “Le entregó los audios a Correa y todo eso que habíamos recuperado nosotros en la operación de Raúl Reyes, en la que él era el ministro”, afirmó.

Asimismo, contó que uno de los primeros hechos que profundizaron la distancia entre Uribe y su sucesor ocurrió el 10 de agosto de 2010, tres días después de asumir la Presidencia. Santos se reunió con Hugo Chávez en Santa Marta y restableció los vínculos diplomáticos entre Colombia y Venezuela, que atravesaban una crisis al cierre del gobierno anterior; una señal del distanciamiento.

Uribe le reprochó a Francisco Santos haber respaldado a su sucesor

En la conversación, Santos contó que Uribe respondió a sus advertencias con una observación sobre el respaldo que él mismo había dado a la candidatura de Juan Manuel Santos. “El presidente Uribe es muy chistoso”, comentó antes de reconstruir ese momento, al recordar cómo Uribe le respondió: “Usted se equivocó en una cosa”, le dijo el exmandatario, según su versión.

Frente a esto, Santos habló de que le indagó entonces cuál había sido el error, a lo que la respuesta del expresidente fue directa: “En que usted me dijo que podía ser un buen presidente y que iba a ser un buen administrador y no lo fue”, según acotó. Frente a esta aseveración, al exvicepresidente no le quedó de otra que reconocer la afirmación del veterano político.

Francisco Santos habló del “robo a la democracia más grande de la historia”

En otro de los apartes de la charla, el exvicepresidente también se refirió al plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el que ganó el “No” a los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno de Santos y las Farc, en parte -según él- al liderazgo de Uribe, que comandó la campaña contraria al texto negociado en La Habana (Cuba), al considerar que era un acuerdo que beneficiaba la impunidad.

Santos indicó que él convenció a Uribe de abrir una instancia de diálogo con delegados de la guerrilla para renegociar lo pactado; pese a ello, si bien el mensaje fue llevado al Palacio de Nariño, pero no tuvo respuesta favorable. “En Palacio nos dijeron: ‘No, señor. No, señor. Eso no se hace’”, enfatizó el comunicador, que también fue embajador de Colombia en los Estados Unidos.

Con este escenario, criticó que el acuerdo final hubiera incorporado modificaciones suficientes tras la derrota del expresidente Santos. “No lo hicieron, hicieron lo que les dio la gana y no cambiaron nada”, declaró, para más adelante lanzar una sentencia sobre lo sucedido. “Fue el robo a la democracia más grande de la historia de Colombia”, “cien veces peor” que la elección de 1970.

Temas Relacionados

Plebiscito 2016 ColombiaFrancisco SantosJuan Manuel SantosÁlvaro Uribe VélezColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturado en Colombia alias ‘Comandante 7’, cabecilla de la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones, declarada organización terrorista por Marco Rubio

El grupo criminal ecuatoriano se mueve entre la zona fronteriza ubicada por Esmeraldas y Nariño, para utilizar como corredor y ruta de millonarios cargamentos de droga

Capturado en Colombia alias ‘Comandante 7’, cabecilla de la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones, declarada organización terrorista por Marco Rubio

Estas son las nuevas publicaciones del actor Francisco Bolívar que tienen desconcertados a sus seguidores

El intérprete difundió historias con mensajes abiertos a interpretación y no explicó si el contenido guarda relación con su vida personal o artística

Estas son las nuevas publicaciones del actor Francisco Bolívar que tienen desconcertados a sus seguidores

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

El “León” recibirá al “Pijao” en uno de los partidos más destacados de la fecha 10 del fútbol profesional colombiano

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

Un mes después del terremoto volvió a temblar en el pacífico: sismo de 4,5 con epicentro en el Chocó se sintió en Cali, Pereira y Manizales

El Servicio Geológico Colombiano señaló que el epicentro se localizó a 27 kilómetros del municipio de Sipí, Chocó

Un mes después del terremoto volvió a temblar en el pacífico: sismo de 4,5 con epicentro en el Chocó se sintió en Cali, Pereira y Manizales

Capturado hombre que habría agredido brutalmente con una roca a un vigilante en el sector de Modelia en Bogotá, confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que el agresor quedó bajo la custodia de las autoridades, además de que se encuentra en audiencia de imputación de cargos

Capturado hombre que habría agredido brutalmente con una roca a un vigilante en el sector de Modelia en Bogotá, confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Estas son las nuevas publicaciones del actor Francisco Bolívar que tienen desconcertados a sus seguidores

Estas son las nuevas publicaciones del actor Francisco Bolívar que tienen desconcertados a sus seguidores

Maluma y Blessd entre los famosos felices con la llegada de James Rodríguez a Nacional: “Qué chimba”

Martha Isabel Bolaños habló del misterioso hombre con el que viajó a Bali: “Un romance de verano”

Yina Calderón habló de una posible detención domiciliaria para Epa Colombia: “Ella ya pagó por ese error”

Checo Acosta dio nueva actualización sobre la salud de su padre Alci Acosta: “Gracias a Dios”

Deportes

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

Este será el primer partido Nacional - Millonarios con James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado por la Liga BetPlay: fecha y hora

Santiago Buitrago brilló en la alta montaña, y llegó segundo en la etapa 19 de la Vuelta a España: el colombiano ratificó liderato de la montaña

James Rodríguez finalmente es jugador de Atlético Nacional: esta es la historia de la vez en que el “verde” trató de fichar al 10 de la selección, pero falló

James Rodríguez ya firmó con Nacional y en redes revivieron la arremetida de Fuad Char, dueño de Junior, tras fallido fichaje: “Flojo de mier...”