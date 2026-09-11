Francisco Santos reveló cómo fue que Juan Manuel Santos ‘traicionó’ a Álvaro Uribe una vez asumió el poder: “Desde el primer día”

Antes de jurar como presidente, Juan Manuel Santos recibió la Cruz de Boyacá de manos de su antecesor, Álvaro Uribe - crédito Presidencia

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El distanciamiento entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos fue advertido por Francisco Santos Calderón, que se desempeñó como exvicepresidente durante el Gobierno del líder del Centro Democrático y que, en una reciente entrevista, contó cómo se gestó esta ruptura. Sus revelaciones causaron una serie de comentarios en las redes sociales.

Según Santos Calderón, en una charla con el abogado y panelista Santiago Vélez, él fue el que alertó a Uribe Vélez sobre una posible ‘traición’ por parte de su primo, incluso desde ese mismo 7 de agosto, cuando asumió el poder. El también periodista recordó, además, la respuesta que recibió del líder antioqueño, que lo ‘responsabilizó’ por el desenlace de esta relación política y personal.

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“Yo le conté al presidente Uribe todo lo que nos iba a pasar”, expresó el popular ‘Pacho’, que luego evocó una frase que le dirigió al exjefe de Estado mientras iban hacia la investidura presidencial. “Me siento como María Antonieta, nos van a cortar la cabeza ahorita y nos van a traicionar en una semana”, agregó el exvicepresidente, que describió los momentos previos.

Santos, vicepresidente entre 2002 y 2010 durante los dos mandatos de Uribe, aseguró que con ello dio a conocer sus temores al entonces mandatario: en relación con el entrante gobernante, que fungió como ministro de Defensa entre julio de 2006 y marzo de 2009, cuando anunció su candidatura presidencial tras la negativa de la Corte Constitucional a una nueva reelección de Uribe.

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‘Pacho’ Santos contó detalles de la ruptura entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos

En su diálogo, el exvicepresidente señaló que la separación entre el nuevo Gobierno y el sector uribista se produjo de inmediato. “Nos traicionaron el primer día”, reiteró durante el diálogo con Vélez, al referirse a los planes que según él tenía el exmandatario Santos, que al igual que Uribe logró reelegirse, al presentar su nombre en 2014 para un segundo periodo y vencer su exmentor.

Así pues, mencionó la entrega de información al entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, relacionada con la operación militar contra el jefe guerrillero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Luis Édgar Devia Silva, conocido como Raúl Reyes. La incursión ocurrió el 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano y desató una crisis diplomática.

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En su versión, ‘Pacho’ Santos advirtió que esa decisión fue interpretada dentro del uribismo como una señal de alejamiento frente a las posiciones que Juan Manuel Santos había defendido cuando manejaba la cartera de Defensa. “Le entregó los audios a Correa y todo eso que habíamos recuperado nosotros en la operación de Raúl Reyes, en la que él era el ministro”, afirmó.

Asimismo, contó que uno de los primeros hechos que profundizaron la distancia entre Uribe y su sucesor ocurrió el 10 de agosto de 2010, tres días después de asumir la Presidencia. Santos se reunió con Hugo Chávez en Santa Marta y restableció los vínculos diplomáticos entre Colombia y Venezuela, que atravesaban una crisis al cierre del gobierno anterior; una señal del distanciamiento.

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Uribe le reprochó a Francisco Santos haber respaldado a su sucesor

En la conversación, Santos contó que Uribe respondió a sus advertencias con una observación sobre el respaldo que él mismo había dado a la candidatura de Juan Manuel Santos. “El presidente Uribe es muy chistoso”, comentó antes de reconstruir ese momento, al recordar cómo Uribe le respondió: “Usted se equivocó en una cosa”, le dijo el exmandatario, según su versión.

Frente a esto, Santos habló de que le indagó entonces cuál había sido el error, a lo que la respuesta del expresidente fue directa: “En que usted me dijo que podía ser un buen presidente y que iba a ser un buen administrador y no lo fue”, según acotó. Frente a esta aseveración, al exvicepresidente no le quedó de otra que reconocer la afirmación del veterano político.

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Francisco Santos habló del “robo a la democracia más grande de la historia”

En otro de los apartes de la charla, el exvicepresidente también se refirió al plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el que ganó el “No” a los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno de Santos y las Farc, en parte -según él- al liderazgo de Uribe, que comandó la campaña contraria al texto negociado en La Habana (Cuba), al considerar que era un acuerdo que beneficiaba la impunidad.

Santos indicó que él convenció a Uribe de abrir una instancia de diálogo con delegados de la guerrilla para renegociar lo pactado; pese a ello, si bien el mensaje fue llevado al Palacio de Nariño, pero no tuvo respuesta favorable. “En Palacio nos dijeron: ‘No, señor. No, señor. Eso no se hace’”, enfatizó el comunicador, que también fue embajador de Colombia en los Estados Unidos.

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Con este escenario, criticó que el acuerdo final hubiera incorporado modificaciones suficientes tras la derrota del expresidente Santos. “No lo hicieron, hicieron lo que les dio la gana y no cambiaron nada”, declaró, para más adelante lanzar una sentencia sobre lo sucedido. “Fue el robo a la democracia más grande de la historia de Colombia”, “cien veces peor” que la elección de 1970.