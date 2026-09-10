Westcol ha perdido mucho peso, aseguran en redes, acusan a Luisa Castro de tener “mala mano” y la modelo respondió: “Vale la pena”

La respuesta de Luisa Castro a seguidora que criticó la apariencia de Westcol y aseguró que la modelo tiene "mala mano" - crédito @westcol/IG

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Luisa Castro le respondió sin rodeos a una seguidora que la acusó de ser la responsable del cambio físico visible en Westcol: el streamer colombiano aparece notablemente más delgado en una publicación reciente y eso desató una oleada de comentarios en redes sociales que apuntaron directamente a su novia.

La crítica llegó en forma de burla. Una usuaria escribió debajo de la imagen del creador de contenido: “Dios quiera, porque usted lo está secando JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA”.

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La acusación implícita era la de “mala mano”, expresión popular que se usa para señalar a alguien cuya influencia supuestamente perjudica a quienes la rodean, incluso recordando las declaraciones de Castro durante una entrevista con un pódcast en las que dijo que en ocasiones pensó en terminar su romance.

Luisa Castro, novia de Westcol, respondió a seguidora que la criticó por la nueva apariencia de Westcol - crédito @rechismes/IG

La respuesta de Luisa Castro: dieta y proceso, no “mala mano”

La modelo no dejó pasar el comentario. Con tono directo pero sin agresividad, Castro le explicó a la seguidora que la transformación física del streamer tiene una causa concreta: “Mi reina, hay algo que se llama DIETA, el primero tenía que bajar y ahora se subirá, pero músculo, no solo grasa”.

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La creadora de contenido fue más allá y enmarcó el cambio dentro de un proceso deliberado. “Es parte del proceso, y está muy papi y lo que falta”, escribió, con lo que dejó claro que el resultado actual no es el definitivo y que la transformación sigue en marcha.

Castro también invitó a la seguidora a intentarlo ella misma. “Puedes hacerlo también, verás que es un proceso difícil, retador, que muchas personas no entienden (como tú) pero vale la pena, más que todo la vitalidad que se siente”, completó en su respuesta, que quedó registrada en la cuenta de Rechismes en Instagram.

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Westcol apareció en sus redes sociales con menos peso del que lo conocían sus seguidores - crédito @westcol/IG

Una relación blindada contra el “hate”

El comentario sobre la apariencia de Westcol se suma a una lista extensa de críticas que la pareja ha enfrentado desde que oficializó su noviazgo, a finales de enero, a través de una publicación en Instagram. En una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, Castro reconoció que la presión externa llegó a poner en duda la continuidad del vínculo.

“¿Será que sí tenemos que estar juntos? ¿Será que sí vamos a poder sobrellevar estas cosas? ¿Será que eso se va a calmar?”, reveló que fueron las preguntas que ambos se hicieron en los momentos más difíciles. Agregó que esas conversaciones se dieron “con mucha madurez”.

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La modelo describió la relación como una montaña rusa y atribuyó a la comunicación el mérito de haber sostenido el vínculo. “Hemos tenido mucha paciencia, hasta incluso cuando nos hemos de pronto cuestionado”, escribió en esa misma dinámica.

La creadora de contenido comparó su relación con "una montaña rusa" de picos y caídas, y explicó cómo ella y el streamer paisa han sobrellevado los chismes - crédito @rechismes/IG

Y evaluó el momento actual con claridad: “Siento que bien, vamos bien, hemos estado fuertes y siento que se puede, se puede sobrellevar”.

“Por ahora soporten”

En otra publicación en sus redes, Castro también tuvo que salir a desmentir rumores de ruptura y versiones falsas que circulaban sobre su vida privada. Su respuesta fue directa: “No digas estupideces que son falsas; se pasan de irresponsables con esas cosas que se inventan”.

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En ese mismo mensaje describió el estado de la relación: “Por ahora estamos tranquilos, felices, unidos, aprendiendo a estar en una relación estable y sana. Yo estoy cuidando y él a mí, nos sentimos bien”. Y cerró con un mensaje sin margen para la ambigüedad: “Ya no se estresen mirando qué más inventan o sacan para que terminemos; si ha de pasar, pasará y ese día celebran. Por ahora soporten”.

La respuesta al comentario sobre la “mala mano” sigue esa misma lógica. Castro no esquiva las críticas: las confronta con datos concretos y las convierte en una oportunidad para defender a su pareja.

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