Historias del 11 S / Por un retraso de cinco minutos el hoy alcalde de Cali Alejandro Eder no llegó a su oficina frente a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001: esto fue lo que lo salvó

Un retraso de cinco minutos salvó a Alejandro Eder de llegar el 11 de septiembre de 2001 a su oficina frente a las Torres Gemelas - crédito Alejandro Eder

Guardar

Un retraso de cinco minutos salvó a Alejandro Eder de llegar el 11 de septiembre de 2001 a su oficina frente a las Torres Gemelas, una experiencia que, según contó al medio Blu Radio, lo llevó a renunciar dos días después a su carrera en Deutsche Bank y regresar a Colombia tras 18 años de exilio para trabajar en la búsqueda de la paz.

A las 8:45 a. m. el tren en el que viajaba se detuvo en la estación de la calle 14, justo cuando el primer avión impactó la Torre Norte. Eder tenía 25 años, trabajaba en banca de inversión en el 130 de Liberty Street y debía presentar esa mañana un memorando para un cliente español en una oficina ubicada en el piso 34 del edificio contiguo a la Torre Sur.

PUBLICIDAD

El actual alcalde de Cali contó que su ruta habitual lo dejaba en la estación World Trade Center, pero ese día salió con retraso y quedó varado antes de llegar al sur de Manhattan. Cuando intentó seguir en taxi y dijo que iba a las Torres Gemelas, el conductor lo expulsó del vehículo entre insultos, sin darle explicaciones.

“Cuando me, cuando ingresé al taxi, pues me preguntó el taxista para dónde iba. Le dije que íbamos para el sector financiero. Se volteó y me dijo que: «El sector financiero, ¿dónde?». Y le dije: «Vamos a las Torres Gemelas». Y él, pues me sacó con tres groserías del taxi y me dijo que si estaba loco, que me bajara. No, no me explicó por qué, pero pues bajé del taxi y seguí mi camino", dijo al medio citado.

PUBLICIDAD

Al avanzar por la Quinta Avenida vio patrullas, camiones de bomberos y taxis con sirenas rumbo al distrito financiero. Todavía creyó que se trataba de un incendio grave y decidió comprar una cámara desechable en una farmacia para fotografiar lo que estaba ocurriendo.

El derrumbe ocurrió frente a la oficina a la que debía llegar esa mañana

Alejandro Eder vio las Torres Gemelas en llamas, escuchó reportes sobre el Pentágono y logró hablar con su madre cuando comenzaba el colapso de la Torre Sur - crédito Reuters

Eder relató que al llegar a la calle vio las torres en llamas y escuchó a personas que hablaban de otro ataque en Washington y del impacto contra el Pentágono. Intentó llamar a su madre, que vivía en Washington y sabía que él trabajaba frente al complejo, pero la red no funcionaba y tampoco pudo comunicarse desde un teléfono público.

PUBLICIDAD

La llamada finalmente entró cuando ya estaba lejos de su destino original. “Mijito, ¿Cómo está? ¿Está vivo?”, recordó que le dijo su madre; él alcanzó a responder que estaba bien y a advertirle: “Mamá, se cayó la torre”, justo cuando comenzaba el colapso de la Torre Sur.

Esa torre era la que quedaba frente a su oficina y, según su relato, cayó en 10 a 15 segundos. Dijo que escuchó dos sonidos que no olvidó: uno grave y continuo, y el estallido de los vidrios al quebrarse, mientras miles de personas en la calle lloraban, gritaban y trataban de entender lo que veían.

PUBLICIDAD

Más tarde corrió hacia Soho, donde vivía un primo, y desde allí volvió a salir a la calle para observar la caída de la segunda torre. Cerca del Tribeca Grand Hotel vio levantarse una gran nube de humo y escuchó, junto con quienes estaban alrededor, un grito colectivo cuando colapsó también la Torre Norte.

En medio de la confusión, le preguntó a un policía qué debían hacer. La respuesta fue tan breve como desoladora: “No sé”.

El atentado lo llevó a dejar Wall Street y volver a Colombia

Alejandro Eder viajaba hacia Liberty Street cuando el primer avión impactó la Torre Norte y detuvo su trayecto antes de World Trade Center - crédito Colprensa

Eder recordó que ese día pensó de inmediato en sus compañeros de trabajo, en los bomberos y en los miles de muertos que podía estar dejando el ataque. También dijo que sintió temor y odio al creer que muchos de sus colegas habían muerto, y que la ciudad quedó cerrada durante varios días, algo que nunca había visto en Nueva York.

PUBLICIDAD

Antes de esa mañana, ya había pensado que las torres podían ser un objetivo. Recordó que en su primer día de trabajo, durante un almuerzo con vista a una de ellas, comentó que si allí sucedía algo “nos lleva a todos”, y que uno de sus jefes le respondió: “Che, estamos en Estados Unidos, esto no es Colombia”, según relató a El Espectador.

En su memoria también aparecieron antecedentes que lo llevaron a atribuir el ataque a Al Qaeda: el asesinato de Ahmad Shah Massoud en Afganistán, publicado por The New York Times el 9 de septiembre, los ataques en Arabia Saudita, el atentado contra un buque de guerra en Yemen y los bombardeos contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania.

PUBLICIDAD

La decisión que cambió su vida llegó enseguida. Contó que el 13 de septiembre de 2001 ya había resuelto renunciar a su cargo en Deutsche Bank, después de una llamada con el director de su área en la que, sin verificar cuántos integrantes del equipo de 40 personas seguían vivos, les pidió no desfallecer porque había negocios y clientes que atender.

Tras sobrevivir a las Torres Gemelas, Alejandro Eder regresó a Colombia después de 18 años de exilio para trabajar en la búsqueda de la paz - crédito Seth MCAllister/AFP

Antes de formalizar su salida habló con su jefe inmediato, Jorge Arce. Eder dijo que Arce le pidió el memorando para los españoles y que él respondió: “Jorge, ¿estás loco? ¿Cómo me preguntas por el memorando en este momento? Acaban de morir miles de personas y mi computador estaba en edificio nuestro al que le cayó encima la torre”, según declaraciones citadas por Las 2 Orillas.

PUBLICIDAD

Según el actual alcalde de Cali, sobrevivir al atentado le hizo concluir que la vida era corta y que debía dedicarla a trabajar por su país. Por eso abandonó su futuro en Wall Street y volvió a Colombia en uno de los años más duros de la violencia para involucrarse en la búsqueda de la paz y en el trabajo público.

“Le doy gracias a Dios, pues que eso no pasó, pero también gracias a Dios que lo sobreviví, porque me llenó del valor y me abrió los ojos a que la vida es muy corta, que hay que aprovecharla y que hay que dedicarla para lo que el corazón y el ser le dicen a uno, para lo que Dios le sembró a uno en el corazón. En el caso mío, eso era trabajar por el país, trabajar por Colombia”, dijo a Blu Radio.

PUBLICIDAD

También contó que solo ha ido una vez al memorial de las Torres Gemelas. Lo que más lo impactó en ese lugar, dijo, fue el sonido de las cascadas de agua, porque le recordó el ruido de las ventanas al romperse durante el derrumbe.