Westcol confirmó ‘Stream Fighters 5’ y anunció cuándo comenzará la preventa de entradas: Blessd protagonizaría una de las batallas

La aparición de una versión infantil del cantante y su comentario en redes elevaron las especulaciones, aunque todavía no existe confirmación sobre su participación - crédito @westcol/ Instagram

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Westcol confirmó la quinta edición de Stream Fighters y habilitará una preventa de entradas el 12 de septiembre durante 24 horas, según informó el creador de contenido en una publicación difundida en sus redes sociales.

El anuncio anticipa una nueva entrega del evento que reúne combates de boxeo aficionado, figuras de internet y presentaciones musicales.

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“El sueño cambia. La meta se hace más grande. Y mientras quede un nivel más por alcanzar, no vamos a parar”, escribió Westcol al presentar la denominada “Activación Protocolo 5”, nombre con el que anunció el inicio de la fase previa de Stream Fighters 5.

La venta anticipada comenzará el sábado 12 de septiembre y estará activa durante un día. El streamer indicó que quienes compren en esta primera etapa accederán a un precio preferencial, aunque todavía no se conocen el recinto, la fecha de realización del espectáculo ni el cartel de participantes.

Westcol confirmó 'Stream Fighters 5' y anunció cuándo comenzará la preventa de entradas - crédito stream_fighters/ Instagram

El anuncio estuvo acompañado por un video en el que Westcol recreó distintas etapas de su vida mediante recursos de inteligencia artificial. En la pieza audiovisual aparece una representación de su infancia y de varios momentos de su trayectoria como creador de contenido, antes de confirmar la quinta entrega del formato.

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La publicación abrió nuevas especulaciones entre sus seguidores sobre los posibles invitados y peleadores. Uno de los detalles que generó comentarios fue la aparición de un niño con rasgos que algunos usuarios asociaron con el cantante Blessd. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la participación del artista en el evento ni sobre un eventual combate.

Westcol dará detalles de Stream Fighters 5 en una transmisión del 13 de septiembre

La preventa no será el único anuncio de esta semana. Westcol confirmó que realizará una transmisión especial el domingo 13 de septiembre, espacio en el que prevé revelar información sobre la organización de la nueva edición.

La expectativa se concentra en el cartel de enfrentamientos, los invitados musicales, la ciudad donde se realizará el evento y la fecha definitiva. La transmisión también podría servir para anunciar una segunda fase de venta de entradas, una vez que se conozcan los nombres de las figuras que subirán al ring.

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Por ahora, el creador se limitó a confirmar la preventa y a invitar a su comunidad a seguir las novedades. El mensaje dejó abierta la posibilidad de que la quinta edición tenga cambios respecto de los eventos anteriores, aunque no detalló cuáles serán las modificaciones en la producción o la dinámica de los combates.

Westcol confirmó la preventa, pero aún no reveló los cambios que tendrá el formato este año - crédito @Westcol / Instagram

La venta anticipada tendrá una duración de 24 horas, de acuerdo con la publicación difundida por el organizador. El periodo comenzará el 12 de septiembre y concluirá al día siguiente, salvo que Westcol anuncie una ampliación o un ajuste en las condiciones.

Blessd sería uno de los luchadores en ‘Stream Fighters’

El rumor de que el cantante y amigo de Westcol, Blessd, va a participar como uno de los boxeadores en el ring del evento surgió luego del anuncio de Westcol, pues en los últimos segundos del video, aparece una versión infantil del cantante y pregunta: “¿Yo también puedo jugar?”, lo que para muchos confirmaría la participación del intérprete en el evento.

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La expectativa tomó más fuerza cuando el propio cantante comentó en el post: “Yo también puedo jugar ? 🙏🏻“, lo que generó miles de reacciones y la duda sobre el posible rival del cantante en caso de pelear en el ring.

La aparición de Blessd en el video alimentó versiones sobre un posible combate en Stream Fighters 5. “¿Yo también puedo jugar?”, preguntó una representación infantil asociada al cantante al final del anuncio - crédito @blessd / Instagram

Stream Fighters nació como una propuesta que trasladó las rivalidades y comunidades del ecosistema digital a combates de boxeo aficionado. Con el paso de sus cuatro ediciones, el formato sumó elementos propios de los espectáculos masivos, como actuaciones musicales, transmisión en vivo e interacción constante con los seguidores.

En versiones anteriores participaron figuras como Yina Calderón, Andrea Valdiri, Shelao, Karely Ruiz, Karina García, JH de la Cruz, Cristorata, Milica, May Osorio, The Nino y By King. Los enfrentamientos suelen estar precedidos por entrenamientos, cruces en redes sociales y anuncios que mantienen la conversación entre las comunidades de cada participante.

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La cuarta edición tuvo entre sus peleas anunciadas el combate entre Andrea Valdiri y Yina Calderón. Ese enfrentamiento fue suspendido durante la jornada, por lo que Valdiri fue declarada ganadora. También se realizaron duelos como Karina García contra Karely Ruiz, JH de la Cruz frente a Cristorata y Shelao ante Belosmaki.

Stream Fighters trasladó las rivalidades de internet a combates de boxeo aficionado - crédito @jhde.la.cruz777/Instagram

El formato también se ha apoyado en la emisión digital para ampliar su alcance. Las transmisiones de las ediciones previas reunieron a millones de espectadores en plataformas en línea, con una audiencia que sigue el evento antes de la jornada de combates y reacciona en tiempo real a cada anuncio.

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Con la confirmación de Stream Fighters 5, Westcol inicia la etapa de promoción sin revelar todavía a los protagonistas de la velada. La transmisión del 13 de septiembre será el próximo momento previsto para conocer los detalles que faltan sobre la nueva edición.