Colombia

Meteorólogo Max Henríquez alertó por nuevo fenómeno que afectaría al volcan Puracé en Colombia: “Es impresionante”

El eexperto colombiano difundió el jueves 10 de septiembre un mensaje tras la erupción del volcán Sakurajima, y vinculó la sucesión de eventos en Colombia, Japón, Indonesia, México y otros territorios

Max Henríquez alerta sobre la insostenibilidad del sistema Chingaza para abastecer a Bogotá - crédito suministrada a Infobae por Max Henríquez
Max Henríquez vinculó la erupción del volcán Sakurajima en Japón con una reactivación de volcanes y sismos a ambos lados del Pacífico - crédito suministrada a Infobae por Max Henríquez
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El volcán Puracé permanece en alerta naranja en Colombia y concentra la atención de las autoridades ante la continuidad de su actividad. El sistema volcánico, ubicado en el departamento de Cauca, está bajo monitoreo para identificar a tiempo cualquier anomalía que pueda modificar su comportamiento.

La situación del Puracé se produce en un período marcado por sismos y erupciones en varios países. De hecho, el meteorólogo Max Henríquez advirtió en la mañana del jueves 10 de septiembre sobre la coincidencia de eventos sísmicos y volcánicos en territorios situados a ambos lados del océano Pacífico, una zona con alta actividad geológica.

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Colombia mantiene la vigilancia sobre el volcán Puracé porque se encuentra bajo alerta naranja, mientras que otros países del cinturón de fuego del Pacífico registraron movimientos sísmicos o erupciones volcánicas. La sucesión de fenómenos llevó a Max Henríquez a señalar una reactivación de volcanes y sismos en distintos puntos de esa extensa franja geográfica.

El mensaje del meteorólogo se conoció tras una nueva erupción del volcán Sakurajima, en Japón. Henríquez se refirió a ese episodio desde su cuenta de X y lo vinculó con el aumento de la actividad en países ubicados dentro del cinturón de fuego del Pacífico.

“Otro volcán del cinturón de fuego del Pacífico que hace erupción”, escribió Max Henríquez. El experto sostuvo que resulta “impresionante” la reactivación de volcanes y sismos a ambos lados del Pacífico.

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La advertencia apuntó a la acumulación de fenómenos que involucraron a Colombia, Japón, Indonesia, México y otros territorios. España también registró sismos en los últimos días, aunque no integra el cinturón de fuego que rodea al Pacífico.

El cinturón de fuego, también llamado anillo de fuego, es la región con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Rodea gran parte del océano Pacífico y conecta zonas de Sudamérica, Norteamérica, Asia y Oceanía.

En esa franja se ubican Colombia, Chile, México, Estados Unidos, Japón, Filipinas e Indonesia. La presencia de volcanes activos y terremotos está relacionada con el movimiento constante de varias placas tectónicas.

“Otro volcán del cinturón de fuego del Pacífico que hace erupción. Es impresionante esta reactivación de volcanes y sismos a ambos lados del pacífico”, comentó Max Henríquez.

La subducción explica los terremotos y la actividad de numerosos volcanes

En muchas áreas del cinturón de fuego, las placas tectónicas chocan entre sí. Una de ellas se hunde bajo otra mediante un proceso conocido como subducción. Ese desplazamiento acumula energía en el subsuelo. Cuando la tensión se libera, puede provocar terremotos y aportar condiciones para la actividad de numerosos volcanes.

La existencia de varios fenómenos en un lapso cercano no implica que todos respondan a una causa inmediata común. Aun así, los eventos observados en países del entorno del Pacífico se desarrollan en una de las zonas con mayor dinamismo geológico del planeta.

La atención sobre Colombia se mantiene por la condición actual del Puracé. La alerta naranja y la observación de las autoridades buscan anticipar cualquier cambio en un volcán que continúa activo.

Japón e Indonesia sumaron episodios volcánicos recientes

El caso que motivó el mensaje de Henríquez fue el del Sakurajima, una montaña japonesa de 1.117 metros de altura. Se trata de uno de los volcanes más activos de Japón y es visible desde gran parte de la ciudad de Kagoshima.

El origen de la caldera de esa zona se remonta a una gran erupción ocurrida hace unos 30.000 años. El edificio volcánico que hoy se identifica como Sakurajima empezó a formarse hace aproximadamente 4.000 años.

Indonesia también atravesó un episodio reciente con el volcán Krakatoa. La erupción dispersó ceniza y obligó a suspender vuelos en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, en Yakarta.

La secuencia de hechos mantuvo la atención sobre los sistemas volcánicos del Pacífico. Mientras Colombia vigila al Puracé, Japón e Indonesia enfrentaron erupciones que volvieron a poner en foco la actividad del cinturón de fuego.

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