Emiro Navarro le causó una grave quemadura a Tavo Bernate en ‘MasterChef Celebrity’: el comediante publicó imágenes de lo que le pasó en la mano

El accidente de Tavo Bernal con azúcar fundida tras un descuido de Emiro Navarro en MasterChef Celebrity - crédito cortesía Canal RCN

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El humorista e imitador Tavo Bernal sufrió una quemadura en una de sus manos durante una prueba de repostería en MasterChef Celebrity, después de que parte de una preparación de caramelo caliente cayera sobre él en los últimos segundos del reto.

El accidente ocurrió cuando su equipo terminaba una torre de profiteroles, una preparación que exige manipular azúcar fundida a temperaturas elevadas.

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La jornada comenzó con una caja misteriosa en la que los participantes debían elaborar profiteroles de forma individual. Más tarde, la dinámica cambió y los concursantes pasaron a trabajar en tríos para presentar una croquembouche, un postre de origen francés compuesto por una estructura de buñuelos unidos con caramelo.

El accidente ocurrió cuando el equipo del humorista terminaba una torre de profiteroles con caramelo - crédito cortesía Canal RCN

El desafío requería precisión en el manejo del azúcar, ya que el caramelo líquido puede superar los 160 °C. Antes de iniciar el trabajo, los jurados habían advertido sobre los riesgos de utilizar este ingrediente, que puede adherirse a la piel y prolongar el contacto con el calor.

El caramelo cayó sobre la mano de Tavo Bernal al final de la prueba

El incidente se produjo en el cierre del tiempo asignado para el reto. Mientras los equipos celebraban que habían terminado sus preparaciones, Emiro, compañero de grupo de Tavo Bernal, levantó los brazos sin soltar la sartén que contenía el caramelo. El movimiento provocó que una parte de la mezcla salpicara la mano del comediante. La reacción de Bernal fue inmediata por el dolor que le causó el contacto con el azúcar fundida.

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La situación quedó registrada durante la emisión del programa. En las entrevistas posteriores, el participante se refirió al riesgo de este tipo de accidentes dentro de la cocina y explicó que las lesiones causadas por almíbar caliente pueden ser complejas debido a que el azúcar se pega a la piel.

Emiro levantó una sartén durante la celebración y parte de la mezcla caliente cayó sobre su compañero - crédito cortesía Canal RCN

La croquembouche es una preparación que suele requerir que el caramelo funcione como adhesivo entre cada profiterol. Esa misma característica hace que el ingrediente conserve una alta temperatura durante varios minutos, incluso después de retirarlo del fuego.

El comediante mostró la lesión tras recibir atención médica

Después de la emisión, Tavo Bernal compartió imágenes de su mano herida en redes sociales. El participante recibió atención médica en el lugar de grabación y mostró a sus seguidores parte de las consecuencias del accidente.

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En una publicación, el comediante hizo referencia a la preparación que causó la quemadura y acompañó el mensaje con imágenes de la lesión, “El quemón que me dejó Emiro”, escribió el imitador. El episodio generó reacciones entre los seguidores del formato, que comentaron el momento ocurrido durante el reto grupal.

Tavo Bernal mostró en redes sociales el estado de su mano luego del accidente - crédito @tavobernate / X

Durante el reto, los participantes debían concentrarse tanto en la cocción de los profiteroles como en el armado de la estructura final. El caramelo era necesario para sostener la torre y dar estabilidad a la presentación, aunque su uso exigía rapidez y cuidado hasta el último minuto.

Pautips sufrió quemaduras en el rostro y los brazos durante un reto

La participación de Pautips en MasterChef Celebrity también estuvo marcada por un accidente durante una de las pruebas de salvación de la temporada. La creadora de contenido sufrió quemaduras en el rostro y los brazos mientras preparaba una receta a base de garbanzos en la noche del 6 de septiembre.

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El incidente ocurrió cuando se acercó a una olla a presión que utilizaba para freír los ingredientes. Parte del aceite saltó cerca de su cara y la alcanzó también en los brazos. Aunque el dolor fue evidente, decidió continuar con la preparación y no pidió asistencia médica de inmediato para intentar terminar el reto.

La presentadora Claudia Bahamón intervino al notar las lesiones y le indicó que recibiría atención. Pautips siguió en la cocina y utilizó hielo en la zona afectada mientras avanzaba con su plato. Más tarde, compartió fotografías del momento en sus redes sociales y explicó lo ocurrido a sus seguidores.

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Pautips mostró cómo se quemó el rostro tras un accidente en 'MasterChef Celebrity' con unos garbanzos - crédito @pautips/IG

“Me quemé la cara con aceite”, escribió la participante. Según relató, los garbanzos que freía estallaron y provocaron la salpicadura. “Al menos me quedaron ricos, pero no me alcanzó”, agregó al referirse al resultado de la prueba.

Pese a que decidió permanecer en competencia, su preparación no le permitió obtener la salvación. Al cierre de la jornada, recibió el delantal negro, por lo que quedó en riesgo de eliminación y debió prepararse para un nuevo reto dentro del programa.

El accidente de Pautips se suma a las cortadas y quemaduras que han sufrido otros participantes durante las exigencias de la cocina.