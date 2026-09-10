Estos serían los primeros venezolanos expulsados de Colombia tras la orden de Abelardo de la Espriella: fueron detenidos cerca a Medellín

El Gobierno advirtió que los extranjeros involucrados en actividades delictivas o en incumplimiento de las condiciones migratorias afrontarán procedimientos administrativos y deportación - crédito Presidencia

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Dos ciudadanos venezolanos, detenidos durante un operativo en Itagüí, podrían convertirse en los primeros extranjeros expulsados de Antioquia en aplicación de la nueva política migratoria del Gobierno nacional. Migración Colombia adelanta el trámite administrativo que definirá si procede la medida.

Los hombres integran un grupo de cuatro ciudadanos extranjeros capturados durante un procedimiento realizado en ese municipio del Valle de Aburrá.

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De acuerdo con la información divulgada por parte de las autoridades, se investiga un posible incumplimiento de la legislación colombiana, indicó un informe de Canal 1.

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, confirmó las detenciones e indicó que los cuatro extranjeros serán puestos a disposición de Migración Colombia, entidad encargada de examinar su estatus y tomar la decisión que corresponda.

“Logramos la captura de cuatro ciudadanos extranjeros, de ellos venezolanos, que están incumpliendo la ley colombiana”, declaró el mandatario local.

Los hoy detenidos fueron capturados en el Valle de Aburrrá - crédito Migración Colombia

La decisión de expulsión dependerá del trámite de Migración Colombia

El alcalde señaló que el procedimiento contó con la articulación de Migración Colombia, la Policía Nacional, el Ejército y el Gobierno de Estados Unidos.

“Logramos su identificación y serán expulsados de nuestro territorio por parte de Migración Colombia”, agregó Torres.

No obstante, esta acción no se ha materializado y, de momento, las autoridades deben completar la actuación administrativa, revisar la situación particular de cada detenido y determinar si se cumplen las causales previstas en la legislación migratoria.

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La decisión final está en manos de Migración Colombia, que deberá definir si emite una orden de expulsión contra los dos ciudadanos venezolanos. Las autoridades no revelaron las identidades de los capturados ni detallaron las conductas que les atribuyen.

La expulsión es una medida administrativa y no equivale a una condena penal. Su aplicación requiere una valoración individual del caso y debe ajustarse a los procedimientos establecidos en las normas colombianas.

Torres anunció que los operativos continuarán en distintos sectores de Itagüí. El objetivo, según explicó, es identificar a extranjeros que incumplan la legislación colombiana o que presenten irregularidades en su situación migratoria.

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La decisión final recae en Migración Colombia - créditos Catalina Olaya / Colprensa | Migración Colombia

“Esas personas que no quieran convivir con las leyes colombianas no pueden estar en el territorio”, afirmó el alcalde.

También señaló que la administración municipal mantendrá el trabajo conjunto con autoridades nacionales y organismos de seguridad. “Serán expulsados por Migración Colombia y la Alcaldía de Itagüí, articulada con Policía Nacional, Ejército [y] Gobierno americano, seguirá trabajando para que nuestra ciudad sea una ciudad de orden y de progreso”, concluyó.

Abelardo de la Espriella ordenó operativos para deportar migrantes irregulares y priorizará a quienes cometan delitos

La polémica que mantiene en vilo a miles de ciudadanos extranjeros en Colombia se inició a finales de agosto de 2026, cuando el presidente Abelardo de la Espriella ordenó iniciar operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía Nacional para identificar y someter a procesos de deportación a extranjeros que cometan delitos o permanezcan de forma irregular en el país.

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La instrucción fue impartida durante un consejo de seguridad realizado el domingo 23 de agosto en Barranquilla.

El mandatario indicó que la prioridad de las autoridades debe ser ubicar primero a los extranjeros vinculados con actividades delictivas. Luego, los procedimientos se extenderán a quienes no tengan regularizada su situación migratoria.

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó a Migración Colombia coordinar con la Policía los operativos contra inmigrantes ilegales - crédito Colprensa/Presidencia

“Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todo el mundo”, afirmó De la Espriella durante la reunión.

La orden contempla la participación de Migración Colombia y la Policía de Barranquilla y, para ello, el presidente pidió que las acciones comenzaran esa misma semana, con el propósito de identificar a las personas que, según el Gobierno, incumplen las normas migratorias o participan en hechos ilícitos.

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“La orden a Migración es clara, que empiecen los operativos coordinados con la Policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales. Primero, los que están cometiendo delitos. Segundo, los que no tienen regularizada su situación y en el término de la distancia tendrán que ser deportados”, expresó “el Tigre”.

El mandatario sostuvo que se trata de una directriz que asumió como decisión política y administrativa. “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan, que estén cometiendo ofensas en Colombia. Se van y los deportamos”, añadió en sus declaraciones el jefe de Estado.

El alcalde de Itagüí (Antioquia) Diego Torres señaló que el operativo se realizó con el apoyo de autoridades de los EE. UU. - crédito Alcaldía de Itagüí / Facebook

La decisión marca un cambio frente a la política de regularización migratoria

El anuncio del Ejecutivo se produce en un país que recibió durante los últimos años a millones de venezolanos. Parte de esa población accedió a mecanismos de regularización como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, implementado desde 2021.

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Uno de los instrumentos de ese programa es el Permiso por Protección Temporal (PPT), documento que permite a ciudadanos venezolanos regularizar su permanencia y acceder a servicios como salud, educación, trabajo formal y sistema financiero, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

En septiembre, Migración Colombia recordó que los venezolanos que tengan pendiente el retiro de su PPT cuentan con un plazo de 60 días para consultar y reclamar el documento. Si no lo hacen, la autoridad podría destruirlo y entender como desistido el proceso de regularización. Migración Colombia lanza ultimátum por los PPT: venezolanos deberán reclamar sus permisos antes de que sean destruidos

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“No solamente los extranjeros que están cometiendo ilegalidades, crímenes, sino también los que han violado la norma”, indicó De la Espriella, que al final sentenció: “Aquí no voy a aceptar migración ilegal”.