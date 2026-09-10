Colombia

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, se refirió al anuncio del gobierno de Abelardo de la Espriella de que la entidad no orfrecerá más ruedas de prensa: “Están violando la ley”

El exdirector del Dane citó la Ley de Estadísticas Oficiales y advirtió que estos datos requieren autonomía técnica, también cuando se explican metodologías y se responden preguntas sobre resultados sensibles

Oviedo aseguró que la ley no obliga a hacer ruedas de prensa, pero limita las interferencias políticas en la divulgación del Dane.- crédito Colprensa/DANE
Oviedo aseguró que la ley no obliga a hacer ruedas de prensa, pero limita las interferencias políticas en la divulgación del Dane.- crédito Colprensa/DANE
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Para el lunes 7 de septiembre de 2026, estaba previsto que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentara el dato actualizado sobre la tasa de inflación de Colombia correspondiente al mes de agosto del año en curso.

El dato se iba a conocer en una rueda de prensa a las 10:00 a. m., pero 30 minutos antes de la presentación, fue suspendida sin justificación.

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No obstante, una fuente cercana a la entidad le reveló al portal digital La Silla Vacía que la cancelación del encuentro con los medios de comunicación obedeció a una llamada ordenada por la Presidencia de la República.

Así mismo, sostuvo que la rueda de prensa iba en contra de la instrucción general impartida a ministerios y otras dependencias estatales que ordena a los funcionarios no emitir declaraciones a la prensa nacional sin tener autorización previa.

Pese a que el dato de la inflación se conoció al final de la tarde del 7 de septiembre, la suspensión del evento generó repercusión en la clase política colombiana, al considerar que el Dane no funciona, en materia estadística, como una oficina más del Ejecutivo sino como un órgano independiente.

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Juan Daniel Oviedo, que fue director de la entidad durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque, recalcó que, aunque las ruedas de prensa no son obligatorias, si se deben tener reglas claras sobre posibles interferencias políticas en las decisiones sobre divulgación de datos estadísticos de interés nacional.

En una publicación en X, el excandidato vicepresidencial citó la Ley de Estadísticas Oficiales de Colombia (Ley 2335 de 2023) en la que se establece la planificación, producción, difusión y administración de los datos en el país.

“Durante mi dirección, las ruedas de prensa fueron una decisión técnica para explicar las cifras y responder preguntas. La ley 2335 no obliga a hacerlas; pero sí impide que Presidencia decida por el DANE sus formas de difusión”, expresó Oviedo en sus redes sociales.

Para el exdirector del Dane, si se confirma que, detrás de la cancelación de la rueda de prensa estuvo involucrada la Presidencia, “debe retirarse y explicarse”. En su pronunciamiento, recordó el numeral 5 del artículo 4 de dicha normativa que protege toda forma de difusión frente a presión política.

“INDEPENDENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL: Los productores de estadísticas oficiales decidirán, en forma independiente y libre de cualquier tipo de presiones o injerencias políticas o de otras instancias externas, sobre la elaboración, producción y difusión de estadísticas, incluidas la selección de las fuentes de datos, los conceptos, las definiciones, las clasificaciones y los métodos que se utilizarán, así como la calendarización y el contenido de todas las formas de difusión”, señala la ley.

Posteriormente, en declaraciones a Caracol Radio, Oviedo advirtió que, de confirmarse la versión, estarían vulnerando la ley mencionada.

“La independencia técnica del Dane no protege al director del Dane, protege a todos los colombianos que tenemos el derecho que nos expliquen con claridad las realidades que reflejan las estadísticas del país”, explicó.

Exdirectora del Dane también criticó decisión

De otro lado, la exdirectora Piedad Urdinola, quien estuvo al frente de la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro, cuestionó que el Dane sea tratado como si fuera un ministerio más.

Recordó que durante su administración se mantuvieron las actividades de divulgación y cultura estadística, con ampliación de cobertura presencial y en redes sociales para aumentar el alcance de la información producida por la entidad.

“¿Hace cuántos años/gobiernos esto no sucedía en el DANE? Durante las dos administraciones pasadas las ruedas de prensa siempre existieron, con la tecnología de la época”, comentó en su cuenta de X.

Ante esta situación, Urdinola consideró la gravedad de que el Dane sea tratado como ministerio y no como un ente independiente, en caso de que lo revelado por la publicación periodística se hace oficial.

“Si lo que revela esta nota de @lasillavacia es verdad, entonces la actual Presidencia por primera vez en más de una década está tratando al Dane como cualquiera otro de sus ministerios y eso es grave en términos de independencia y en abandonar mucha de la cultura estadística al país. Muy peligroso!”, añadió.

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