Nacional vs. Medellín, para cuándo se confirmó el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

La actual Copa Colombia se entrega desde la edición 2008, cuando la Dimayor revivió el certamen - crédito DIM

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Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa BetPlay, luego de que ambos equipos sellaran su clasificación en los octavos del torneo. El cruce quedó definido tras la goleada 4-1 del DIM sobre Deportivo Pasto y el triunfo 3-0 del conjunto verdolaga ante Deportivo Cali.

El equipo verdolaga en el estadio Atanasio Girardot abrió temprano el marcador, a los 4 minutos de partido, cuando Edwin Cardona inició la jugada, Juan Rengifo le dio continuidad y Andrés Felipe Román asistió a Alfredo Morelos, que definió para el 1-0. Aunque el encuentro tuvo pasajes de trámite parejo, Nacional sostuvo la ventaja hasta el entretiempo.

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El 2-0 llegó a los 56: Andrés Sarmiento desbordó por derecha y lanzó un centro para Marlos Moreno, que conectó en el área. En el cierre, Samuel Velásquez ingresó por izquierda y, con un remate, selló el resultado final.

Didier Moreno fue uno de los anotadores en la goleada 4-1 de Independiente Medellín contra Deportivo Pasto - crédito DIM

En el caso del Independiente Medellín, El equipo dirigido por Amaranto Perea encontró ventaja temprano en un partido que comenzó con presión e intensidad del local. A los 11 minutos, Juan Fernando Quintero recibió en mitad de cancha, habilitó a Agustín Martegani y la acción terminó con una definición picada de zurda de Yony González.

Ese gol ordenó el partido para el conjunto rojo. Antes del descanso llegó el segundo tanto, convertido por Didier Moreno tras un pase filtrado de Quintero. En el segundo tiempo, la altura condicionó al visitante. El equipo intentó administrar la ventaja con la posesión, entró en un tramo de menor ritmo y permitió el crecimiento del Deportivo Pasto, que adelantó líneas, presionó y empujó al Medellín hacia su propio campo.

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En ese pasaje del encuentro, Jhon Montaño sufrió un golpe en la rodilla en una jugada que no parecía peligrosa. Salió en camilla, tomándose la cabeza, y su lugar lo ocupó el joven Keiner Klinger.

El cambio alteró el cierre del partido a favor del DIM. Klinger anotó el tercer gol del cuadro antioqueño, aunque después Jonathan Perlaza descontó para el Deportivo Pasto y mantuvo por unos minutos la tensión sobre el resultado. El gol que liquidó la serie llegó en los minutos finales. Hayen Palacios convirtió el cuarto tanto del encuentro y aseguró el 4-1 con el que Medellín ratificó su avance a cuartos de final

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Tras avanzar de ronda, Juan Fernando Quintero anticipó el clásico paisa y apuntó a la ambición del equipo: “Tenemos ganas de soñar con algo grande, estamos en deuda con nuestra hinchada y creo que es el momento”. Sobre el duelo con Nacional, añadió: “El clásico siempre tiene algo aparte, enfrentaremos a un gran rival. Debemos estar a la altura. Será un muy lindo partido”.

América de Cali goleó a Deportivo Pereira y aguarda por su rival en los cuartos de final de la Copa Colombia - crédito Colprensa

Los octavos de final y los cuartos de final se jugarán a partido único por una decisión tomada en asamblea de Dimayor para reorganizar el calendario, mientras que las semifinales y la final se disputarán a ida y vuelta. En esa instancia ya aparece otra llave definida: Internacional de Bogotá vs. Llaneros.

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El resto del cuadro de cuartos de final quedará completo cuando se resuelvan dos cruces pendientes: la vuelta del playoff Santa Fe vs. Unión Magdalena, que va 2-0 en la ida, el ganador de este partido definirá contra Fortaleza FC, que equipo va a jugar la ronda previa a las semifinales; y el duelo de octavos Barranquilla vs. Millonarios. De esos partidos saldrán los rivales de Once Caldas y América de Cali en la siguiente fase.