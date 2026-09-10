Dominica Duque, la ex de Alejandro Estrada, tiene nueva pareja: la confirmó con fotos de su cumpleaños

Dominica Duque dio sus primeros pasos en la radio, y reveló que le costó hacerse un lugar en la televisión - crédito RCN Radio

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Los rumores sobre la nueva relación de Dominica Duque arrancaron con un video que la periodista publicó mientras se preparaba para asistir a un matrimonio. En la grabación aparecía un hombre que le ayudaba con el cierre del vestido, a quien ella describió como su ayudante, aunque cuidó de no mostrar su rostro.

Sin embargo, la tarea de sus seguidores no terminó ahí, pues en una reciente publicación en su cuenta de Instagram, en un carrete de fotografías, la presentadora filtró una fotografía del que sería el nuevo dueño de su corazón.

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Inicialmente, las fotografías mostraban a la exparticipante de MasterChef Celebrity rodeada de amigas y familiares, y junto a ella aparecía su nueva pareja.

La fotografía con la que Dominica Duque confirmó su relación, pero mantiene en secreto la identidad - crédito @dominicaduque/IG

La periodista, sin embargo, mantuvo la reserva: ni el rostro ni el nombre del hombre quedaron expuestos en ninguna de las publicaciones. La identidad del nuevo novio de Dominica Duque sigue siendo un misterio que ella, por ahora, prefiere guardar para sí.

En la instantánea, la nueva pareja de Dominica aparece de espaldas, tomándola por la cintura mientras ella lo abraza por el cuello en la terraza, mientras se funden en un apasionado beso.

Además, acompañó la publicación con el siguiente mensaje: “Birthday dump🎂 Qué lindo es cumplir años cuando la vida te ha regalado personas tan bonitas con quienes celebrarla ♥️“.

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En otra de las fotografías, la comunicadora aparece sentada en un avión y tomada de la mano de un hombre del que tampoco enseña mayores detalles, generando mayor inquietud entre sus seguidores por saber de quién se trata el misterioso enamorado.

Otra de las pistas que Dominica Duque dio de su nuevo enamorado - crédito @dominicaduque/IG

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer y algunos dejaron mensajes de felicitación a la presentadora: “Ese novio está de lujo, wow que buen cambio”; “Amo verte feliz, Domi, eres un ser que merece ser feliz”; “Que el amor te siga atropellando, querida Dominica, te amamos”; “Y quién es el misterioso hombre que te abraza, cuéntanos, danos más detalles”, entre otros.

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Así fue su relación con Alejandro Estrada

Dominica Duque y Alejandro Estrada protagonizaron una relación que atrajo la atención del público colombiano desde su encuentro en un reality culinario. El vínculo comenzó después de que el actor pusiera fin a su matrimonio con Nataly Umaña.

Estrada estuvo casado durante 12 años con la actriz. La separación se hizo pública cuando él ingresó a La casa de los famosos Colombia; durante una dinámica de congelados, confrontó a Umaña ante las cámaras y le devolvió la argolla matrimonial.

El actor sorprendió con respuesta sobre Dominica Duque - crédito @alejoestrada/ Instagram

Poco después, el actor participó en MasterChef Celebrity, en el que coincidió con Duque. Desde las primeras emisiones, ambos mostraron cercanía: se escogían para las pruebas grupales, intercambiaban elogios y dejaban ver una buena conexión frente a las cámaras.

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La periodista y el actor confirmaron su noviazgo en julio de 2024, una vez terminado el programa. Desde entonces, compartieron viajes, cumpleaños y otras escenas de su vida en redes sociales.

Aunque se mostraban unidos y atravesaron la exposición pública como pareja, confirmaron la ruptura en julio de 2025.

Mensaje de Alejandro Estrada tras terminar su relación con Dominica

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, el famoso aseguró que la relación llegó a su fin. Estas son las palabras que el actor utilizó para revelar esta noticia a sus fanáticos:

“Aunque hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, nos queda lo más valioso: la admiración y el cariño mutuo. Quiero compartirles que Dominica y yo hemos decidido terminar nuestra relación. No hubo drama ni conflicto, simplemente dos personas que se quieren, pero que hoy entienden que necesitan caminos diferentes.

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Con este mensaje se confirmó la separación de la pareja - crédito Instagram

Siempre le tendré un profundo cariño y le deseo, de corazón, lo mejor en todo lo que emprenda. Gracias a quienes nos acompañaron con tanto respeto y cariño durante este tiempo. Un abrazo, Alejo Estrada".