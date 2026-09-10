James Rodríguez rechazó la primera propuesta del Avellino de Italia: vendría nueva oferta por el capitán de la selección Colombia

El cuadro italiano sueña con tener al volante "Cafetero" en sus filas-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

La opción de que James Rodríguez continúe su carrera cobró fuerza por el interés del club italiano Avellino de la Serie B, que ya presentó una primera propuesta formal por el volante colombiano, aunque el capitán la rechazo.

De esta forma, se espera que las negociaciones entre el cuadro italiano, y el exjugador del Minnesota United continúen.

PUBLICIDAD

El cuadro de la Serie B de Italia volverá a hacer una segunda oferta por el volante "Cafetero"-crédito @JulianCaperaB/X

El 10 de septiembre de 2026, el periodista Julián Capera señaló en X que la primera oferta fue considerada baja y que esa respuesta ya se comunicó al equipo italiano, aunque las conversaciones siguen abiertas y se evalúa un posible segundo acercamiento. En Italia, el periodista Michele Criscitiello afirmó que del lado del jugador hay “máxima apertura”, pero que pide un esfuerzo económico adicional.

“F5: La primera oferta de Avellino por James Rodríguez fue considerada baja y ya lo comunicaron al club italiano. Los diálogos continúan y no descartan que haya un segundo ofrecimiento”, explicó.

Por el momento, no hubo pronunciamientos del entorno del futbolista nacido en Cúcuta, ni apariciones de James en las redes sociales y que su última publicación fue hace una semana, cuando mostró una rutina de gimnasio, después de su más reciente etapa en Minnesota de la MLS.

PUBLICIDAD

Los elogios a James Rodríguez de un posible compañero en el Avellino

Una ilustración digital representa al futbolista James Rodríguez con la indumentaria del club Avellino en un estadio repleto de aficionados y banderas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras se define el posible fichaje de James al cuadro italiano, el volante noruego y figura del Avellino, Martin Palumbo dijo que el Avellino afronta “concentrado” el próximo partido ante el Palermo y remarcó que la competencia en el mediocampo “es sana” y ayuda al equipo a rendir mejor. El volante habló al margen de un evento en Prata Principato Ultra, según publicó TuttoAvellino.it.

En su intervención, el futbolista destacó el apoyo de la hinchada: “Siempre es lindo ver el afecto y el entusiasmo de los hinchas. Ver a todos estos hinchas siempre genera un gran entusiasmo”. También proyectó el duelo con Palermo: “Son un equipo fuerte, debemos preparar el partido de la mejor manera, hacer un partido importante. Pero estoy seguro de que con el empuje de los hinchas podemos hacerlo bien”.

PUBLICIDAD

Palumbo explicó que en la zona media hay “muchos jugadores fuertes” y que esa competencia se vive bien incluso en los entrenamientos. “Me da mucho gusto que el entrenador confíe tanto en mí. Intento devolverlo en la cancha. Después, donde decida el entrenador, ahí jugaré”, afirmó.

Consultado por su posición ideal, señaló que intenta rendir en cualquier rol: “Trabajo al máximo para estar al tope en cada posición, como mediocentro, interior, mediapunta”.

Sobre los rumores que vinculan al club con James Rodríguez, respondió:

“Sin duda causa un gran efecto. Si viniera, sería un punto de referencia para todos. Los hinchas sueñan. Nosotros pensamos solo en el próximo partido, entrenarnos al máximo y pensar solo en Palermo”, reflexionó.

PUBLICIDAD

Las razones que entregó el presidente del Avellino para fichar a James: el capitán de la Tricolor tendría en la mira la Copa América de 2028

Angelo Antonio D'Agostino confirmó que Avellino evalúa un posible acuerdo con James Rodríguez-crédito Otto Pagine Italia

James Rodríguez, Avellino, Italia y un posible contrato hasta el 30 de junio de 2027 quedaron vinculados de manera directa después de que Angelo Antonio D’Agostino, presidente del club de la Serie B, confirmara que la institución evalúa su fichaje mientras el colombiano busca prolongar su carrera al menos dos años más para llegar en actividad a la Copa América de 2028.

D’Agostino ratificó que el interés existe y que el contacto con el entorno del jugador ya se produjo. Según Otto Pagine, el dirigente explicó que James quiere seguir compitiendo al máximo nivel para mantenerse vigente con la selección Colombia y llegar en forma al próximo gran torneo continental.

PUBLICIDAD

“Parece que quiere seguir jugando dos años más. Quiere jugar la Copa América con su selección y, por lo tanto, no quiere retirarse del fútbol de élite. Hubo una posibilidad de contacto con uno de los agentes, y queríamos convencerlo. La noticia se dio a conocer hoy. Es un campeón, es un jugador muy importante. Veremos en las próximas horas. No creo que haya ningún deseo de hacerlo, especialmente ahora que prácticamente hemos cerrado el mercado de fichajes, pero ya veremos. Lo estamos considerando”, dijo el presidente del club al medio italiano.

En lo que se refiere al próximo partido del Avelino, será el 13 de septiembre de 2026 en el estadio Partenio-Adriano Lombardi ante Palermo a las 8:00 a. m. (hora de Colombia).

PUBLICIDAD

A continuación, estos son los juegos que tendrá en septiembre:

13 de septiembre de 2026 - Serie B de Italia: Avellino vs. Palermo

19 de septiembre de 2026 - Serie B de Italia: Ascoli vs. Avellino