Colombia

Gustavo Bolívar reaccionó a la confesión de Juliana Guerrero y aseguró que existen casos de falsificación de títulos por parte de poderosos: “Debe responder”

El exdirector del DPS afirmó que Juliana Guerrero debe responder por los delitos cometidos, aunque consideró que aún está a tiempo de aprender, reconstruir su vida y su imagen, e iniciar de nuevo

Gustavo Bolívar y Juliana Guerrero - crédito John Paz/Colprensa/@jguerrero112/Instagram
El pronunciamiento de Gustavo Bolívar fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito John Paz/Colprensa/@jguerrero112/Instagram
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Juliana Guerrero, quien estuvo vinculada con el Gobierno de Gustavo Petro, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación al reconocer su responsabilidad por la obtención irregular de títulos académicos en la Fundación Universitaria San José.

Por este motivo, Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) durante el Gobierno de Gustavo Petro, se refirió a lo sucedido en su cuenta oficial de X.

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Bolívar calificó lo sucedido como un “triste episodio” para la mujer de 23 años, motivado, según el exfuncionario, por la “ambición”.

El caso Guerrero revela omisiones y dudas sobre la validez de títulos y certificaciones requeridas para el cargo de viceministra - crédito Colprensa
Gustavo Bolívar calificó lo sucedido como un “triste episodio” para la mujer de 23 años, motivado, según el exfuncionario, por la “ambición” - crédito Colprensa

“Triste episodio para una joven que, por ambición apela a la cultura del todo vale queriendo ascender fácil y rápido (sic)”, expresó,

El también escritor afirmó que Juliana Guerrero debe responder por los delitos cometidos, aunque consideró que aún está a tiempo de aprender, reconstruir su vida y su imagen, e iniciar de nuevo. Según el exsenador, en Colombia “los mayores corruptos” han tenido segundas oportunidades.

“Admitió haber presentado títulos que sabía falsos para aspirar al Viceministerio y debe responder por ello. Pero también está a tiempo de aprender, reconstruir su vida y su imagen y empezar de nuevo. En este país los mayores corruptos y asesinos han tenido segundas oportunidades por qué no ella (sic)”, afirmó.

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Gustavo Bolívar afirmó que las presuntas falsificaciones de títulos académicos por parte de personas con mayor poder deben ser investigadas.

“La otra lección no puede pasar inadvertida: hay muchos casos de falsificación de títulos por parte de poderosos, a quienes ni la prensa ni la justicia tratan con el mismo rasero (sic)”, afirmó.

El exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) afirmó que la justicia debe aplicarse por igual, sin importar el apellido, las influencias o el dinero de los involucrados. De no hacerlo, según Bolívar, el mensaje sería perverso.

Gustavo Bolívar - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar afirmó que las presuntas falsificaciones de títulos académicos por parte de personas con mayor poder deben ser investigadas - crédito @GustavoBolivar/X

“Se debe juzgar por igual al joven sin poder y al poderoso con apellido, dinero o influencia. De lo contrario, el mensaje que queda es perverso: en Colombia no importa tanto la falta cometida como quién la comete (sic)”, expresó.

Detalles de lo ocurrido

Juliana Guerrero, joven vinculada al Gobierno de Gustavo Petro, aceptó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por la obtención irregular de títulos universitarios.

El acuerdo salió a la luz durante una audiencia de acusación celebrada el miércoles 9 de septiembre de 2026 ante un juez en Bogotá.

Guerrero, de 23 años, participó de manera virtual. Allí, la fiscal Jessica Montealegre expuso que deberá responder por fraude procesal y falsificación ideológica en documento público.

La representante del ente acusador sostuvo que la investigada conocía las irregularidades de los dos diplomas expedidos por la Fundación Universitaria San José.

“Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos pues, tal y como se anotó, nunca cumplió con los requisitos que se exigen para la expedición de los mismos”.

En audiencia judicial, la joven exfuncionaria del Gobierno Petro aceptó su responsabilidad en la falsificación de sus títulos académicos en la Fundación San José - crédito Captura de Video

Según Fiscalía, los documentos ingresaron a su hoja de vida para inducir al error al funcionario encargado de su nombramiento en el Ministerio de Igualdad.

“Juliana Guerrero no fue a clase nunca, no presentó exámenes, no presentó las pruebas del Icfes”, dijo Montealegre.

La investigación abarca un diploma de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro de profesional en Contaduría Pública.

La Fiscalía señaló que Guerrero cursó ocho semestres en una institución universitaria del Cesar. Después de llegar a Bogotá, habría buscado homologar esos estudios mediante trámites cuestionados.

El expediente indica que, a mediados de 2025, presentó dos hojas de vida ante el Departamento Administrativo de la Función Pública para aspirar al Viceministerio de Juventudes.

La primera registraba formación técnica y estudios del Servicio Nacional de Aprendizaje. La segunda incluía dos pregrados que, según la fiscal, sabía que eran falsos.

Tras aceptar cargos, su participación pasó de autora a cómplice. El pacto contempla tres años de prisión, multa de 100 salarios e inhabilidad pública temporal de dos años y medio.

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