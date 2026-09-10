Colombia

Abelardo de la Espriella pidió apoyar al coronel (r) Plazas Vega, durante su juicio en Estados Unidos, pero esto dijo Mauricio Gaona, nuevo embajador ante la ONU: “Insulto mayor”

El hoy embajador de Colombia ante las Naciones Unidas rechazó que se presente a Plazas Vega como un “héroe de la patria” y afirmó que en la retoma del Palacio se vulneraron derechos humanos

Plazas Vega enfrenta un juicio civil en Estados Unidos por su accionar en la retoma al Palacio en 1985 - crédito Archivo Colprensa/Cancillería de Colombia
Plazas Vega enfrenta un juicio civil en Estados Unidos por su accionar en la retoma al Palacio en 1985 - crédito Archivo Colprensa/Cancillería de Colombia
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El teniente coronel en retiro Alfonso Plazas Vega enfrenta un juicio civil en una corte del distrito sur de Florida, al ser acusado por la muerte del juez Carlos Horacio Urán Rojas en medio de la Toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 2026.

La demanda en Estados Unidos se apoya, entre otros elementos, en una reconstrucción elaborada en 2021 por la Comisión de la Verdad y Forensic Architecture, según la cual Urán salió con vida del Palacio a las 2:19 p. m. del 7 de noviembre de 1985.

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No obstante, el proceso tomó nueva visibilidad después de que el presidente Abelardo de la Espriella saliera a respaldar públicamente al oficial retirado. En su cuenta de X, el mandatario colombiano pidió al canciller Omar Bula y a la embajadora en Washington, María Consuelo Araujo, que revisen la situación de Plazas Vega y verifiquen la posibilidad de un acompañamiento por parte del Estado.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“El coronel Plazas Vega es un héroe de la Patria. La Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente, después de una persecución judicial infame y mentirosa que duró años (...) sin embargo, el litigio estratégico lo persigue por fuera de las fronteras del país. Si el coronel tiene que enfrentar situaciones jurídicas por cuenta de hechos ocurridos en el ejercicio de su deber, en defensa de la Patria, es deber del Estado acompañarlo”, escribió el jefe de Estado.

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La postura presidencial generó todo tipo de reacciones en el país. Mientras que algunos respaldaron la petición, otros lo criticaron, al rememorar que Plazas Vega ya había sido condenado a 30 años de prisión por desaparición forzada en el holocausto.

Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la ONU en Nueva York - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la ONU en Nueva York - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Postura de Mauricio Gaona

No obstante, hubo quienes señalaron posible riesgo de impedimentos al interior del Ejecutivo. Es el caso de Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas, pero que es hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado en el Palacio.

De hecho, el abogado había calificado como un “insulto mayor” que se reivindique al exoficial por la retoma militar. “A Manuel Gaona Cruz lo iban a utilizar de escudo humano, se opuso y por eso lo asesinaron de forma atroz, nosotros sabemos qué le ocurrió. Las voces del pasado saben qué le ocurrió, están ahí, las pruebas están ahí”, dijo Gaona durante un foro de El Tiempo que conmemoró los 40 años de la toma.

Así mismo, enfatizó en que, tanto a Alfonso Plazas Vega como al mando operativo de la época, “Colombia no les va a dar ese lugar en la historia de grandes hombres ni les va a agradecer por defender la democracia, a menos que en la democracia no hagan parte los derechos humanos y las libertades más básicas de los seres humanos como la vida y la integridad física”.

El caso de Manuel Gaona Cruz ha sido objeto de intentos de desvinculación del contexto del Palacio de Justicia y del M-19 - crédito manuelgaonacruz.org
El caso de Manuel Gaona Cruz ha sido objeto de intentos de desvinculación del contexto del Palacio de Justicia y del M-19 - crédito manuelgaonacruz.org

Las declaraciones de Gaona fueron replicadas por algunos dirigentes políticos colombianos. Uno de ellos fue Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado, que cuestionó la decisión del presidente De la Espriella.

En su cuenta de X, el congresista del Pacto Histórico lo calificó como “cinismo” y recalcó que el Estado debe acompañar a las víctimas del conflicto, más no a los adversarios.

“El cinismo de De la Espriella no tiene límites: exige que el Estado defienda a Plazas Vega cuando el papel de las instituciones debe ser siempre acompañar a las víctimas, no blindar victimarios”, comentó el parlamentario en las redes sociales.

- crédito @alejocampog/X
- crédito @alejocampog/X

A su vez, señaló que el embajador ante la ONU tendría que decidirse entre su nueva misión ene l Ejecutivo o su memoria por el crimen de su padre en el holocausto. “Indignante ver cómo someten a funcionarios como Mauricio Gaona a tragarse este sapo frente a los fantasmas del Palacio de Justicia. La memoria no se negocia”, añadió.

Por el momento, el embajador Mauricio Gaona no ha emitido nuevas declaraciones sobre la petición del presidente Abelardo de la Espriella acerca de la situación judicial del coronel (r) Alfonso Plazas Vega.

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