Carlos Suárez, asesor de Abelardo de la Espriella, sacó pecho por los resultados de la encuesta de Atlas-Intel que dio sorprendente favorabilidad al presidente: “Se les tiene”

Carlos Suárez fue el hombre que consolidó el proyecto político que llevó a Abelardo de la Espriella a la presidencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La publicación del más reciente Colombia Pulse, la medición hecha por Atlas-Intel para Bloomberg, que midió la favorabilidad del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, fue recibida con satisfacción por el abogado Carlos Suárez, estratega del jefe de Estado.

En sus redes sociales, Suárez resaltó el 54% de aprobación con el que arranca De la Espriella su administración, en medio de un escenario en el que aún no se habían registrado balances sobre la primera imagen del Ejecutivo, pues encuestadoras habituales como Invamer todavía han elaborado mediciones en ese sentido; por algunas diferencias con respecto a la Ley de Encuestas que rige en el país.

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Con este mensaje en X, Carlos Suárez, estratega de Abelardo de la Espriella, habló de la medición de Atlas-Intel y la favorabilidad del presidente - crédito @carlossuarezr/X

“Estaban pidiendo encuesta de favorabilidad… se les tiene: El Tigre es el personaje con mejor imagen en Colombia. Primer mes de la Patria Milagro”, expresó Suárez, que jugó un papel clave durante la campaña, al definir la estrategia que le permitió al gobernante llegar a la Casa de Nariño y que aún, tras bambalinas, sigue teniendo influencia en determinaciones clave del Gobierno.

De esta manera, el primer mes de la administración de De la Espriella, por ahora, pasa la prueba según Suárez, que es uno de los hombres fuertes del naciente partido Defensores de la Patria, que buscará hacerle contrapeso al Centro Democrático con miras a la contienda electoral del 31 de octubre de 2027, en la que será el primer desafío de la fuerza que consolidó el mandatario.

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La imagen negativa del presidente fue del 44%; votantes siguen fieles al presidente

En contraste, la medición indicó que el 54% de los consultados afirmó tener una imagen positiva del mandatario, frente a un 44% que manifestó una percepción negativa; en un sondeo también evaluó el desempeño del Gobierno. El 52,8% calificó como excelente o buena la administración durante su primer mes, mientras que el 51,8% aprobó la gestión de De la Espriella en la Presidencia.

Estos son los resultados Atlas-Intel sobre favorabilidad, en los que el presidente Abelardo de la Espriella registró un 54% de respaldo - crédito Atlas-Intel

Por su parte, en el caso del vicepresidente José Manuel Restrepo, el 53% de los encuestados dijo tener una imagen positiva y el 43% señaló una imagen negativa, por lo que también salió bien librado pese a un fuerte clima de polarización, que quedó evidenciado en la segunda vuelta presidencial, en la que De la Espriella y su fórmula se impusieron con solo el 0,95% de ventaja.

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Es válido indicar que este ítem es distinto a la aprobación del mandato de De la Espriella, que se ubica en el 51,8%, frente a un 43,2% de desaprobación; y la evaluación del Gobierno, que registra un 52,8% en el margen de excelente; 9.9% de regular y un 37.3% de malo o muy malo; cifras con las que también superaría la mitad más uno del concepto de los consultados en este ejercicio.

Uno de los balances más notorios está relacionado con el respaldo casi totalitario que tiene entre los encuestados que votaron por su campaña. De acuerdo con los resultados de Atlas-Intel, el 98,2% de ese grupo definió al Gobierno como excelente o bueno, según la medición; a lo que se suma que el 69,2% de los que no participaron en la contienda también le dieron un espaldarazo.

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El presidente Abelardo de la Espriella cumplió un mes al frente del Gobierno, como sucesor de Gustavo Petro - crédito Fernando Vergara/REUTERS

Otros datos de la encuesta de Atlas-Intel

La medición incluyó además variables religiosas, pues el 55,2% de los católicos, el 88,5% de los protestantes y el 51,1% de los que profesan otras religiones consideraron que el Gobierno era excelente o bueno. Y en cuanto al género, El 58% de los hombres consideró que la administración de De la Espriella era excelente o buena, y entre las mujeres, ese porcentaje fue del 47,9%.

Pese a los indicadores favorables para el Ejecutivo, los participantes ubicaron a la corrupción como el principal problema del país, con 50,5%. La inseguridad, la criminalidad y el narcotráfico ocuparon el segundo lugar, con 48,7%. A su vez, el estado del sistema de salud fue mencionado por el 40,9% de los consultados; al igual que la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades.

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La medición, presentada como una encuesta, se efectuó entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2026 entre 1.904 adultos. Atlas-Intel empleó la metodología Random Digital Recruitment (RDR), basada en el reclutamiento aleatorio de participantes durante su navegación en internet, y reportó un margen de error de ±2 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%.