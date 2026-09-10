Colombia

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

La artista compartió un video en el que aparece afectada por la incomodidad y recibió consejos de sus seguidores sobre este síntoma

La cantante contó que ha sufrido acidez estomacal en los primeros días de espera de su hijo Noa y recurrió a su madre para intentar aliviarla - crédito @anadelcastilloj/ Instagram

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Ana del Castillo compartió el malestar que ha sentido durante los primeros días de su embarazo y habló de la acidez estomacal que la ha afectado.

La cantante vallenata publicó un video en redes sociales en el que pidió ayuda a su madre para intentar aliviar la molestia y aseguró que recibió advertencias sobre los síntomas que pueden aparecer durante esta etapa.

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“Me dicen que esto es solo el inicio”, expresó la artista en medio de la incomodidad que mostró ante sus seguidores. La intérprete había anunciado pocos días antes que espera a su primer hijo, un niño al que llamará Noa.

En las imágenes, Ana del Castillo aparece afectada la acidez estomacal. La cantante buscó opciones para reducir la sensación y recurrió a su madre durante el momento que decidió compartir públicamente.

Ana del Castillo contó el malestar que sufre en los primeros días de embarazo - crédito @anadelcastilloj/ Instagram
Ana del Castillo contó el malestar que sufre en los primeros días de embarazo - crédito @anadelcastilloj/ Instagram

La primera que respondió a su llamado fue su madre, quien apareció en el video junto a la cantante mientras ella describía su molestia: “Mami, tengo agrieras”, a lo que la mamá le respondió: “Por favor, hija, ya te dije, tómate el medicamento, eso te ayuda a quitarte toda esa irritación en el estómago; también se te puede hacer un agua de manzanilla”.

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Así como recibió algunas ayudas y consejos por parte de sus seguidores, también hubo unos que aprovecharon el espacio para bromear con Ana. “Culiar con condón, manita JAJAJJAJA”, comentario que fue publicado por Ana destacando su sentido del humor.

La publicación generó comentarios de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y recomendaciones basadas en sus propias experiencias durante el embarazo. La artista ha mantenido contacto con su comunidad digital desde que confirmó la noticia de que será mamá por primera vez.

La cantante mostró que los cambios físicos de la gestación ya hacen parte de su rutina. La acidez es una molestia frecuente durante el embarazo, ya que los cambios hormonales pueden afectar el funcionamiento del sistema digestivo y favorecer el reflujo.

Ana del Castillo también compartió un comentario jocoso de uno de sus seguidores - crédito @anadelcastilloj / Instagram
Ana del Castillo también compartió un comentario jocoso de uno de sus seguidores - crédito @anadelcastilloj / Instagram

La intérprete compartió la noticia del embarazo a través de fotografías tomadas junto a una estatua de Diomedes Díaz. Con esas imágenes, confirmó que vive una nueva etapa personal y recibió cientos de reacciones de sus amigos, colegas y seguidores.

Días después, la cantante reveló que espera un niño. El nombre del bebé, Noa, se conoció a través de interacciones en redes sociales y publicaciones de personas cercanas a la artista, a las que ella respondió.

La llegada de su primer hijo ha modificado los contenidos que Ana del Castillo comparte con su público. Además de sus actividades musicales, ahora muestra algunos momentos de su embarazo, desde el anuncio inicial hasta las molestias que han aparecido en las primeras semanas.

La cantante espera a su primer hijo, que se llamará Noa

La cantante confirmó además que espera un niño, luego de que sus amigos compartieran en redes sociales imágenes de una salida nocturna y mencionaran el nombre del bebé junto a corazones azules.

La vallenata no realizó una publicación exclusiva para anunciar el nombre. La información surgió a partir de las historias de Instagram de integrantes de su círculo cercano, que compartieron fotografías de un encuentro con la artista pocos días después de que ella hiciera público el embarazo.

En una de las imágenes, una amiga de Ana del Castillo escribió: “Soy tía de Noa” y etiquetó a la cantante. La intérprete respondió con una muestra de afecto, sin desmentir el mensaje. En otra historia, difundida durante la misma salida, apareció una frase que despejó las dudas: “Salud por Noa”.

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Ana del Castillo habría revelado el nombre y el sexo de su hijo en una publicación - crédito @anadel castilloj/IG

La publicación mostró a Ana del Castillo sentada en una mesa con una bebida en una taza de cobre, mientras otra persona levantaba una taza similar en señal de brindis. El corazón azul que acompañó los mensajes fue interpretado por sus seguidores como la confirmación de que el bebé será niño.

La llegada de Noa representa la primera experiencia de maternidad para la cantante. La artista había anunciado que estaba embarazada el 1 de septiembre mediante una galería de fotografías tomadas en Valledupar, ciudad vinculada a su carrera y al vallenato.

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