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Juan Guillermo Cuadrado estaría negociando su llegada a Millonarios, según confirmó un periodista

El antioqueño quedó libre tras salir del Pisa y la opción de seguir en Italia perdió fuerza por la falta de mercado; el club capitalino estaría buscando cerrar el acuerdo

Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado, de 38 años, conversa con la dirigencia de Millonarios para cerrar un posible regreso al fútbol colombiano - crédito Daniele Mascolo/REUTERS
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Juan Guillermo Cuadrado se encontaría en negociación con Millonarios, ante una posible incorporación que deberá resolverse en cuestión de horas.

El comunicador Guillermo Arango informó este jueves 10 de septiembre que el futbolista de 38 años ya mantiene conversaciones con el equipo embajador. La posibilidad depende de que las partes alcancen un acuerdo antes del cierre habilitado para registrar jugadores sin contrato.

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La negociación surge después de la salida de Cuadrado del Pisa. El colombiano tenía como primera opción permanecer en Italia, aunque el mercado de ese país ya no le ofrecería alternativas para continuar allí.

La eventual llegada del jugador representaría una apuesta de Millonarios por una figura de recorrido internacional. El club busca sumar un nombre reconocido y el antioqueño reúne las condiciones que pretende la institución.

El límite para registrar agentes libres vence el viernes 11 de septiembre. Ese calendario reduce el margen de acción para definir aspectos contractuales y deportivos de una posible incorporación.

La situación obliga a acelerar las conversaciones. Si el acuerdo no queda resuelto dentro de ese plazo, Millonarios no podría concretar su inscripción en el actual mercado.

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Guillermo Arango también indicó que este sería el primer acercamiento formal entre las dos partes para tratar una llegada. El interés del conjunto capitalino por Cuadrado ya había aparecido en ocasiones anteriores.

Hasta ahora, no existe una confirmación oficial sobre el fichaje. La operación continúa en etapa de diálogo y las próximas horas definirán si el jugador vuelve al fútbol colombiano.

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