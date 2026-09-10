Desempolvaron entrevista de Juliana Guerrero en 2025 donde defendía la autenticidad de su título profesional como contadora: “Yo no escojo cuándo me gradúo”

La entrevista de Juliana Guerrero en 2025 volvió a circular tras el preacuerdo con la Fiscalía - crédito Diego Cuevas

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Juliana Guerrero aceptó recientemente cargos por fraude procesal dentro de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por las irregularidades en la obtención de sus diplomas en la Fundación Universitaria San José.

Tras la audiencia del miércoles 9 de septiembre de 2026, volvió a circular una entrevista que concedió a Blu Radio en 2025, cuando defendió la validez de su formación como contadora pública.

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En esa conversación, la entonces aspirante al Viceministerio de las Juventudes fue consultada por las inconsistencias que surgieron entre la información de su hoja de vida y los documentos académicos que presentó ante entidades estatales.

La joven afirmó que había estudiado Contaduría Pública y atribuyó las dudas a una falta de contraste de la información divulgada por medios de comunicación. “Realmente frente a eso no hay mucho misterio”, respondió al inicio de su explicación.

Guerrero sostuvo que inició esa carrera en la Universidad Popular del Cesar, institución en la que, según su relato, cursó hasta quinto semestre. También señaló que tuvo que trasladarse a Bogotá por razones de seguridad.

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La entrevista en Blu Radio de Juliana Guerrero sobre su formación que volvió a circular tras el preacuerdo con la Fiscalía - crédito @Soy_Capitalismo/X - Blu Radio

Durante el diálogo con Blu Radio, Guerrero aseguró que sufrió amenazas y persecuciones por su participación en procesos de liderazgo juvenil en el departamento del Cesar. “Yo sufrí incluso hasta un atentado en el departamento del Cesar en el 2021”, manifestó.

La joven indicó que, tras llegar a Bogotá, decidió retomar sus estudios. Explicó que contaba con formación técnica en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y que buscó homologar conocimientos para continuar su preparación académica.

“Inicio de cero mi vida”, sostuvo cuando relató su traslado a la capital. Después, indicó que retomó Contaduría Pública y que adelantó el proceso académico en la Fundación Universitaria San José.

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La periodista insistió en el punto central de la controversia: si la carrera que cursó en Bogotá correspondía a la continuidad de sus estudios previos. Guerrero respondió que se trataba de la misma disciplina y que su objetivo fue completar la formación que había empezado en el Cesar.

“Contaduría pública, que era la carrera que yo estudié”, afirmó. En ese momento, la conversación giró hacia la fecha en la que obtuvo el diploma y la publicación de una investigación periodística que puso bajo la lupa su perfil profesional.

Resurgió entrevista de Juliana Guerrero en la que defendió sus títulos antes de aceptar cargos - crédito @armandobenedetti/Instagram

La fecha del grado coincidió con las primeras revelaciones sobre el caso

Guerrero afirmó en la entrevista que se graduó como contadora pública el 19 de julio de 2025. La periodista le preguntó por qué su hoja de vida en el Ministerio del Interior todavía no la identificaba con esa profesión.

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La exfuncionaria explicó que había empezado a trabajar en febrero de ese año, antes de obtener el título. “Me gradué contadora y lo primero que yo hago es actualizar mi hoja de vida”, dijo.

También aseguró que una investigación de la revista Cambio se publicó un día después de la ceremonia de grado. “Yo no escojo cuándo me gradúo”, expresó al ser interrogada sobre la coincidencia de fechas.

Según el material conocido en 2025, Guerrero afirmó que el centro educativo definió el calendario de la ceremonia. Además, cuestionó que no la hubieran contactado antes de difundir información sobre su trayectoria.

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“Si me hubiesen preguntado, yo fácilmente hubiera dicho: ‘Ya yo me gradué el 19 de julio de contadora pública’”, señaló durante la conversación radial.

En su intervención durante la audiencia judicial, la exfuncionaria pidió perdón a sus familiares, allegados y personal del centro universitario - crédito Captura de Video

El preacuerdo incluyó una pena de tres años de prisión

En la audiencia del 9 de septiembre de 2026, Guerrero aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal. El acuerdo con la Fiscalía General de la Nación estableció una pena de tres años de prisión, una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos.

La investigación se concentró en los diplomas de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria. De acuerdo con la exposición de la representante de la Fiscalía, la procesada no reunió las condiciones exigidas para obtener los certificados. “Nunca cumplió con los requisitos”, señaló la fiscal Jessica Montealegre ante el juzgado.

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