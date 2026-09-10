Deportes

Diana Celis sufrió impresionante golpe en la cabeza en el partido de Millonarios vs. Nacional: volvió y marcó el gol que clasificó a las Embajadoras

El cuadro azul de Bogotá busca su primer título en la Liga BetPlay y dejó en suspenso la clasificación de su otra rival de grupo en la Liga Femenina BetPlay 2026

Diana Celis marcó ante Atlético Nacional su primer gol en la Liga Femenina 2026 - crédito Millonarios
Diana Celis marcó ante Atlético Nacional su primer gol en la Liga Femenina 2026 - crédito Millonarios
Guardar

Diana Celis sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante la victoria de Millonarios por 2-1 contra Atlético Nacional en El Campín, pero volvió al partido, marcó el empate parcial y el triunfo dejó al equipo azul clasificado a las semifinales de la Liga Femenina. El choque ocurrió este miércoles 9 de septiembre en la quinta fecha de los cuadrangulares y convirtió una escena de alarma en un resultado decisivo para el club capitalino.

La acción que encendió las alarmas se produjo a los nueve minutos, cuando Celis chocó cabeza con cabeza con Vidal, jugadora de Atlético Nacional. La futbolista verdolaga también recibió atención médica, pero su situación no pasó a mayores.

PUBLICIDAD

La preocupación se centró en la delantera de Millonarios, que quedó tendida sobre el césped mientras sus compañeras y el cuerpo médico del equipo azul seguían la situación. Después de varios minutos de atención, la jugadora tuvo que salir en camilla.

Celis regresó al campo y apareció en el inicio del segundo tiempo con el gol del 1-1 parcial. Ese tanto abrió la remontada de las embajadoras, que terminaron imponiéndose en Bogotá y sellaron su paso a la siguiente ronda.

Diana Celis ha pasado por varios clubes de la Liga Profesional Colombiana y ha sido jugadora de la selección Colombia de Futsal - crédito Millonarios FC
Diana Celis ha pasado por varios clubes de la Liga Profesional Colombiana y ha sido jugadora de la selección Colombia de Futsal - crédito Millonarios FC

La clasificación se resolvió con 11 puntos, una cifra que dejó a las dirigidas por Angie Vega como líderes e inalcanzables en la cima del cuadrangular A. En la otra llave, Deportivo Cali ya había asegurado su paso desde la jornada anterior, por lo que solo quedan dos cupos por definirse.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

MillonariosDiana CelisLiga FemeninaFútbol FemeninoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt en vivo HOY Champions League: con Luis Díaz como titular, así formarían los bávaros

El futbolista colombiano jugará por segundo año consecutivo la Liga de Campeones de Europa con la camiseta del equipo alemán y su primer partido será ante uno de los equipos revelación de la temporada pasada

Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt en vivo HOY Champions League: con Luis Díaz como titular, así formarían los bávaros

James Rodríguez sería nuevo jugador del Atlético Nacional: habrían llegado a un acuerdo verbal y esta es la campaña de expectativa del equipo verde de Medellín

El capitán de la selección Colombia había recibido una oferta del US Avellino de la segunda división de Italia, confirmada por el presidente del club

James Rodríguez sería nuevo jugador del Atlético Nacional: habrían llegado a un acuerdo verbal y esta es la campaña de expectativa del equipo verde de Medellín

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

El técnico Alberto Gamero volverá al “Coliseo de la 57” ante el equipo de Rafael Dudamel que viene de sufrir un duro golpe en la Copa Colombia ante Atlético Nacional

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Colombia vs. Portugal en vivo HOY Mundial Sub-20 Femenino de Polonia: siga el minuto a minuto del partido en Łódź

El equipo dirigido por Carlos Paniagua buscará asegurar su pase a los octavos de final del torneo juvenil femenino más importante del planeta

Colombia vs. Portugal en vivo HOY Mundial Sub-20 Femenino de Polonia: siga el minuto a minuto del partido en Łódź

Jhon Arias fue figura con Palmeiras en la Copa Libertadores, y esto dijo la prensa brasilera: “Hizo vibrar al público”

El colombiano fue el mejor valorado con 9,6 en SofaScore, con 98% de precisión en pases y gran despliegue defensivo, en una noche en la que la diferencia la definió Agustín Giay

Jhon Arias fue figura con Palmeiras en la Copa Libertadores, y esto dijo la prensa brasilera: “Hizo vibrar al público”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Beba de la Cruz le respondió a Alexa Torrex y desmintió que esté enamorada de la comediante: “Si hay algo de lo que me arrepiento es de ese beso”

Beba de la Cruz le respondió a Alexa Torrex y desmintió que esté enamorada de la comediante: “Si hay algo de lo que me arrepiento es de ese beso”

Abogada de Epa Colombia denunció fallas en los procedimientos en el caso de la empresaria: “Empezar desde cero”

Westcol confirmó ‘Stream Fighters 5’ y anunció cuándo comenzará la preventa de entradas: Blessd protagonizaría una de las batallas

Westcol ha perdido mucho peso, aseguran en redes, acusan a Luisa Castro de tener “mala mano” y la modelo respondió: “Vale la pena”

Emiro Navarro le causó una grave quemadura a Tavo Bernate en ‘MasterChef Celebrity’: el comediante publicó imágenes de lo que le pasó en la mano

Deportes

Colombia vs. Portugal en vivo HOY Mundial Sub-20 Femenino de Polonia: siga el minuto a minuto del partido en Łódź

Colombia vs. Portugal en vivo HOY Mundial Sub-20 Femenino de Polonia: siga el minuto a minuto del partido en Łódź

Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt en vivo HOY Champions League: con Luis Díaz como titular, así formarían los bávaros

James Rodríguez sería nuevo jugador del Atlético Nacional: habrían llegado a un acuerdo verbal y esta es la campaña de expectativa del equipo verde de Medellín

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Jhon Arias fue figura con Palmeiras en la Copa Libertadores, y esto dijo la prensa brasilera: “Hizo vibrar al público”