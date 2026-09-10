Diana Celis sufrió impresionante golpe en la cabeza en el partido de Millonarios vs. Nacional: volvió y marcó el gol que clasificó a las Embajadoras

Diana Celis marcó ante Atlético Nacional su primer gol en la Liga Femenina 2026 - crédito Millonarios

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Diana Celis sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante la victoria de Millonarios por 2-1 contra Atlético Nacional en El Campín, pero volvió al partido, marcó el empate parcial y el triunfo dejó al equipo azul clasificado a las semifinales de la Liga Femenina. El choque ocurrió este miércoles 9 de septiembre en la quinta fecha de los cuadrangulares y convirtió una escena de alarma en un resultado decisivo para el club capitalino.

La acción que encendió las alarmas se produjo a los nueve minutos, cuando Celis chocó cabeza con cabeza con Vidal, jugadora de Atlético Nacional. La futbolista verdolaga también recibió atención médica, pero su situación no pasó a mayores.

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La preocupación se centró en la delantera de Millonarios, que quedó tendida sobre el césped mientras sus compañeras y el cuerpo médico del equipo azul seguían la situación. Después de varios minutos de atención, la jugadora tuvo que salir en camilla.

Celis regresó al campo y apareció en el inicio del segundo tiempo con el gol del 1-1 parcial. Ese tanto abrió la remontada de las embajadoras, que terminaron imponiéndose en Bogotá y sellaron su paso a la siguiente ronda.

Diana Celis ha pasado por varios clubes de la Liga Profesional Colombiana y ha sido jugadora de la selección Colombia de Futsal - crédito Millonarios FC

La clasificación se resolvió con 11 puntos, una cifra que dejó a las dirigidas por Angie Vega como líderes e inalcanzables en la cima del cuadrangular A. En la otra llave, Deportivo Cali ya había asegurado su paso desde la jornada anterior, por lo que solo quedan dos cupos por definirse.

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