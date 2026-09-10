James Rodríguez sería nuevo jugador del Atlético Nacional: habrían llegado a un acuerdo verbal y esta es la campaña de expectativa del equipo verde de Medellín

Atlético Nacional ficharía a James Rodríguez en el último día habilitado para inscribir a los jugadores sin contrato - crédito Reuters

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La novela en el mercado de fichajes de James Rodríguez tiene un nuevo capítulo y un nuevo pretendiente, según los periodistas Juan David Londoño y Felipe Sierra. El capitán de la selección Colombia, que hasta hace unos días sonaba para jugar en la segunda división de Italia, con el US Avellino precisamente, ahora estaría a detalles de ser nuevo futbolista de Atlético Nacional

“James Rodríguez tiene un acuerdo verbal para ser nuevo jugador de #AtléticoNacional. Por eso las publicaciones del club relacionadas con él” posteó el comunicador en sus redes sociales. Las publicaciones a la que se refiere Sierra en su mensaje son una en donde muestran un calendario del mes de septiembre y hablan sobre la fecha 10, la cual se jugará el domingo 13 en el Atanasio Girardot ante Águilas Doradas.

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Otra publicación invita a sus hinchas a creer: “En este escudo, crean. 10a fecha de Liga en casa. ¡Te esperamos en el Atanasio!“.