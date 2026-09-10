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James Rodríguez sería nuevo jugador del Atlético Nacional: habrían llegado a un acuerdo verbal y esta es la campaña de expectativa del equipo verde de Medellín

El capitán de la selección Colombia había recibido una oferta del US Avellino de la segunda división de Italia, confirmada por el presidente del club

Atlético Nacional ficharía a James Rodríguez en el último día habilitado para inscribir a los jugadores sin contrato - crédito Reuters
Atlético Nacional ficharía a James Rodríguez en el último día habilitado para inscribir a los jugadores sin contrato - crédito Reuters
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La novela en el mercado de fichajes de James Rodríguez tiene un nuevo capítulo y un nuevo pretendiente, según los periodistas Juan David Londoño y Felipe Sierra. El capitán de la selección Colombia, que hasta hace unos días sonaba para jugar en la segunda división de Italia, con el US Avellino precisamente, ahora estaría a detalles de ser nuevo futbolista de Atlético Nacional

“James Rodríguez tiene un acuerdo verbal para ser nuevo jugador de #AtléticoNacional. Por eso las publicaciones del club relacionadas con él” posteó el comunicador en sus redes sociales. Las publicaciones a la que se refiere Sierra en su mensaje son una en donde muestran un calendario del mes de septiembre y hablan sobre la fecha 10, la cual se jugará el domingo 13 en el Atanasio Girardot ante Águilas Doradas.

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Otra publicación invita a sus hinchas a creer: “En este escudo, crean. 10a fecha de Liga en casa. ¡Te esperamos en el Atanasio!“.

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