Colombia

La ministra de Salud Ana María Vesga denunció que quisieron vincularla a presunto acto de corrupción y recibió el respaldo de un grupo de exministros: “Investigar con celeridad”

Los firmantes destacaron la integridad ética y moral de la exdirectora de Acemi, así como su trayectoria en el sector

- crédito @MinSaludCol/X
Firme respaldo a la ministra de Salud, Ana María Vesga: exlíderes de la cartera piden abrir investigación por uso indebido de su nombre - crédito @MinSaludCol/X
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Veinte exministros y exviceministros de Salud y Protección Social expresaron su apoyo a la ministra de Salud, Ana María Vesga, tras hacer público que su nombre habría sido utilizado de manera indebida en un audio encontrado durante una revisión administrativa, presupuestal y contractual de la cartera que lidera.

Vesga señaló que, en la grabación, uno de los participantes mencionó la necesidad de destinar un porcentaje para ella y su equipo, equivalente a “un 8% en total”. La titular de la cartera rechazó haber pedido, aprobado o tolerado cobros en su nombre.

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Además, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y entregó el audio para que se establezcan su autenticidad y su valor dentro de una eventual investigación.

La denuncia se conoció el lunes 7 de septiembre de 2026, cuando la alta funcionaria difundió el hallazgo en las redes sociales de Presidencia. La situación ocurrió mientras el Ministerio de Salud revisaba compromisos procedentes de la administración Petro. Como parte de ese proceso, Vesga emitió una circular interna tres días después de asumir el cargo, con la que ordenó frenar nuevos trámites de contratación, contratos de prestación de servicios y prórrogas.

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A criterio de los exlíderes de la cartera, el nombre de la funcionaria fue usado de manera abusiva para atribuirle una supuesta exigencia de recursos públicos. En defensa de Vesga, destacaron su integridad ética y moral, así como su trayectoria en el sector salud.

Los firmantes destacaron la integridad ética y moral de la exdirectora de Acemi, así como su trayectoria en el sector - crédito Suministrado infobae
Los firmantes destacaron la integridad ética y moral de la exdirectora de Acemi, así como su trayectoria en el sector - crédito Suministrado infobae

A la vez, solicitaron a los organismos competentes una investigación que permita identificar a quienes participaron en la conversación, esclarecer su origen y contexto, y determinar si hubo un intento de negociar recursos públicos.

Los firmantes del comunicado, Jaime Arias Ramírez, Augusto Galán Sarmiento, Gabriel Riveros Dueñas, Alejandro Gaviria, Beatriz Londoño Soto, Fernando Ruiz Gómez, Mauricio Santamaría y Diego Palacio Betancourt, junto con exviceministros como Iván Darío González Ortiz y Carmen Eugenia Dávila Guerrero, respaldaron la continuidad de la revisión administrativa anunciada por la cartera de salud y las indagaciones de la Procuraduría General de la Nación sobre exfuncionarios y exinterventores del sector.

Por presunta corrupción, Ministerio de Salud pidió investigar a directores de infraestructura durante la administración Petro

Ministerio de Salud pidió a la Fiscalía investigar por presunta corrupción a directores de infraestructura durante la administración Petro - crédito @MinSaludCol/X
Ministerio de Salud pidió a la Fiscalía investigar por presunta corrupción a directores de infraestructura durante la administración Petro - crédito @MinSaludCol/X

La ministra de Salud, Ana María Vesga, presentó una denuncia penal tras detectar el uso de su nombre en un audio en el que se hablaría de coimas para gestionar pagos a terceros. La presentación formal del caso solicita que se investigue a Nelson David Hernández Pinto y César Augusto Quintero Casallas, quienes permanecieron en el Ministerio de Salud durante los dos periodos del gobierno anterior, según informó La FM.

“Los dos últimos funcionarios que ostentaron el cargo de director de Infraestructura son los señores Nelson David Hernández Pinto y César Augusto Quintero Casallas, quienes permanecieron en él en los dos periodos inmediatamente anteriores, el primero por un periodo más o menos de año y medio, y el segundo en encargo durante lo corrido del mes de agosto”.

El documento sostiene que no solo se habría intentado afectar el buen nombre de Vesga. También plantea que el audio habría dejado al descubierto una estructura que cobraría por giros directos destinados al fortalecimiento de la infraestructura de salud.

La interlocutora del audio, según el relato difundido por la cadena radial, también respondió a la insistencia del alcalde de viajar a Bogotá y aceptó un encuentro presencial. Le indicó que esa reunión sería exclusivamente “con el de infraestructura”.

La denuncia además pide investigar a los funcionarios que estarían dispuestos a pagar coimas o porcentajes para recibir recursos públicos - crédito @darcyquinnr/X
La denuncia además pide investigar a los funcionarios que estarían dispuestos a pagar coimas o porcentajes para recibir recursos públicos - crédito @darcyquinnr/X

La denuncia además pide investigar a los funcionarios que estarían dispuestos a pagar coimas o porcentajes para recibir recursos públicos. Conforme a esa misma versión, el temor es que esos fondos no terminaran en salud, sino en manos de contratistas.

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Ana María VesgaExministos de saludUso indebido del nombreGobierno PetroMinistra de SaludColombia-Noticias

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