Así va el duro enfrentamiento en redes entre Vicky Dávila e Iván Cepeda: “Nos vemos en los tribunales”

Vicky Dávila e Iván Cepeda tuvieron un intercambio en la red social X - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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El cruce por el derecho de réplica entre Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial, y Vicky Dávila, excandidata presidencial y presidenta de Semana, escaló en X después de que el congresista rechazó tramitar como entrevista el espacio que pidió para responder a afirmaciones que atribuyó al ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora.

La disputa surgió porque Iván Cepeda anunció que radicó una denuncia ante la Fiscalía contra Mora por calumnia agravada y dijo que el Pacto Histórico solicitó a Semana un espacio y tiempo, en condiciones iguales a las de una entrevista del 5 de septiembre, en ejercicio del derecho de réplica. Dávila respondió que le daba ese espacio, pero en formato de entrevista, y el senador rechazó esa opción.

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Cepeda sostuvo en X que, en esa entrevista, Mora afirmó que él obtuvo ventaja en las elecciones presidenciales en territorios donde hubo “despejes”, ceses al fuego y reclutamiento, en el marco de la política de paz total.

Vicky Dávila - crédito @VickyDavilaH/X

El senador dijo además que esa afirmación repite la campaña del “voto fusil” y que pone en riesgo a las poblaciones rurales.

El desacuerdo sobre si el espacio debía ser una réplica o una entrevista

La primera respuesta de Dávila ofreció el espacio solicitado, pero bajo una condición de formato. “Aquí lo espero para entrevistarlo con el fin de que usted pueda dar su versión sobre el llamado ‘voto fusil’”, escribió.

“Senador Iván Cepeda, con mucho gusto le damos el espacio que está solicitando en SEMANA. Aquí lo espero para entrevistarlo con el fin de que usted pueda dar su versión sobre el llamado ‘voto fusil’. Por favor, confírmeme el día y la hora. Quedo atenta (sic)”, expresó.

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Cepeda rechazó esa propuesta y centró la discusión en la naturaleza del espacio pedido. “Es una réplica, no un acto social. Y menos una ‘entrevista’”, respondió.

Iván Cepeda rechazó esa propuesta y centró la discusión en la naturaleza del espacio pedido - crédito @IvanCepedaCast/X

El senador añadió que, si el medio no la concedía “como debe ser”, el caso terminaría en los tribunales. En ese mismo mensaje cerró con la frase: “Que quede claro”.

“Es una réplica, no un acto social. Y menos una “entrevista”. Sí ustedes no la conceden como debe ser, nos vemos en los tribunales. Que quede claro (sic)“, expresó Cepeda.

La escalada del enfrentamiento público en X

Vicky Dávila contestó que Cepeda “está acostumbrado a amenazar a todo el mundo con los ‘tribunales (sic)’” y aseguró que eso no la intimidaba porque actúa “acorde a la ley”.

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Vicky Dávila contestó que Cepeda “está acostumbrado a amenazar a todo el mundo con los ‘tribunales (sic)’” y aseguró que eso no la intimidaba porque actúa “acorde a la ley” - crédito @VickyDavilaH/X

También insistió en que el senador tenía el espacio en Semana para dar su versión sobre el “voto fusil”, aunque otra vez bajo entrevista. En otro mensaje escribió en mayúsculas: “RESPETE LA LIBERTAD DE PRENSA (sic)”.

Cepeda endureció luego su respuesta y volvió a rechazar el formato propuesto. “No le concedo a usted la entrevista que me solicita. Que quede claro. En cambio, cumplan la ley. Es un derecho de réplica”.

Iván Cepeda endureció luego su respuesta y volvió a rechazar el formato propuesto - crédito @IvanCepedaCast/X

“No le gusta la justicia. Entiendo. No le concedo a usted la entrevista que me solicita. Que quede claro. En cambio, cumplan la ley. Es un derecho de réplica (sic)”, puntualizó Cepeda.

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Vicky Dávila cerró el intercambio al negar que hubiera solicitado algo al senador y sostuvo que quien pidió el espacio fue Cepeda. Después elevó el tono con críticas políticas personales.

Vicky Dávila cerró el intercambio al negar que hubiera solicitado algo al senador y sostuvo que quien pidió el espacio fue Cepeda - crédito @VickyDavilaH/X

“Demande si está tan bravo. En la campaña se mostraba débil y temeroso, se hacía el morrongo. Me da lástima. Petro y la izquierda deben estar furiosos con usted por haber perdido, a pesar de toda la maquinaria y poder del Estado que tenían. Pídales perdón. Y qué bueno que se siga equivocando para que nunca más lleguen al poder y dejen en paz a los colombianos (sic)”, afirmó..

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