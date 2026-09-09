Colombia

Mega operativo contra el crimen organizado se está realizando en Medellín con apoyo de la DEA, aseguró el alcalde Federico Gutiérrez

La intervención se ejecuta este miércoles 9 de septiembre en la ciudad y municipios del Área Metropolitana, con participación de varias entidades y el propósito de desarticular redes ilegales que operan en la región

Federico Gutiérrez informó que la ofensiva en Medellín apunta a desarticular estructuras criminales que operan en la región - crédito Alcaldía de Medellín
Federico Gutiérrez informó que la ofensiva en Medellín apunta a desarticular estructuras criminales que operan en la región - crédito Alcaldía de Medellín
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La ofensiva contra estructuras criminales desplegada en la mañana del miércoles 9 de septiembre en Medellín y municipios del Área Metropolitana incluye órdenes de captura y acciones de extinción de dominio contra bienes vinculados con las organizaciones investigadas.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que el procedimiento reúne a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

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El operativo continúa durante la mañana y las autoridades anunciaron que divulgarán un balance oficial cuando terminen las intervenciones. La operación busca desarticular redes criminales con presencia en Medellín y el Área Metropolitana mediante procedimientos judiciales simultáneos.

Las autoridades persiguen a sus presuntos integrantes y apuntan a afectar sus recursos económicos con medidas sobre propiedades y otros activos que podrían estar ligados a actividades ilícitas.

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