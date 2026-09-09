Políticos colombianos se sumaron a la tendencia viral de fotos tipo años 80 con IA: el ministro del Interior y un expresidente compartieron sus imágenes

El ministro del Interior publicó su versión retro en las redes sociales - crédito Colprensa/Instagram de Rodrigo Lara Restrepo

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Una nueva tendencia ha llamado la atención en las redes sociales. Se trata de imágenes tipo años 80 generadas con Inteligencia Artificial (IA), que consiste en la recreación de fotos actuales pero transformadas con toques de lo que habría sido en esa década.

En el mundo, millones de internautas han compartido los resultados en sus perfiles. Colombia no ha sido la excepción y varias celebridades públicas de todos los sectores se sumaron a esta tendencia.

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Uno de ellos fue el ministro del Interior Rodrigo Lara Restrepo quien publicó su imagen recreada en las historias de la red social Instagram.

En la imagen, el jefe de cartera aparece junto con su esposa y sus dos hijos, lo que generó diferentes reacciones entre sus seguidores. La fotografía creada con IA fue publicada en la noche del lunes 6 de septiembre, por lo que desapareció de la red social al cumplirse las 24 horas de difusión.

Sin embargo, el ministro Lara no fue el único que se sumó a la tendencia viral. El expresidente Ernesto Samper Pizano también quiso mostrar su versión de la época.

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A diferencia de todos los internautas, el exmandatario colombiano evitó utilizar la inteligencia artificial y decidió publicar algunas fotografías de sus vivencias en esa década, en la que fue concejal de Bogotá y senador de la República.

“Para subirme a esta tendencia no necesité ChatGPT. Así me veía en los 80. Ya estaba de rojo, creando el Poder Popular y haciendo política para la gente”, expresó Samper en un post de Instagram.

En una de sus imágenes, aparece junto al logo del entonces partido político Poder Popular, colectividad que fundó en 1982 de tendencia centro izquierda que se desligó del Partido Liberal colombiano.

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