Revelan chats de Kevin Santiago Ángel con mujer que lo citó al lugar de su asesinato: Tren de Aragua lo habría suplantado luego del crimen

Los chats de Kevin Santiago Ángel quedaron en el centro de la investigación por el homicidio del profesor en Bogotá - crédito X

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Los chats de Kevin Santiago Ángel quedaron en el centro de la investigación por el homicidio del profesor en Bogotá. La Fiscalía analiza las conversaciones que sostuvo con una mujer identificada como alias Alondra y los mensajes que salieron de su celular cuando, según la hipótesis del caso, el aparato ya estaba bajo control de los responsables.

Según información conocida por El Tiempo, los investigadores recuperaron diálogos desde el computador de Ángel. Ese material ubica el comienzo del contacto con la mujer cerca de 11 días antes del crimen y permite seguir el mecanismo con el que habría sido conducido mediante engaños.

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La Fiscalía sostiene que Gacelis Nairobid Sojo Lira, alias Alondra, usó las redes sociales para acercarse al docente y obtener su confianza. Los intercambios incluían mensajes de carácter personal antes de que se pactara un encuentro.

Los chats muestran una primera invitación al barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. Kevin Santiago Ángel no aceptó esa propuesta.

El profesor mantenía entonces un programa dirigido a alejar a jóvenes del reclutamiento de grupos criminales y del consumo de drogas. La investigación plantea que esa tarea lo convirtió en objetivo de personas dedicadas a la venta de estupefacientes vinculadas al ‘Tren de Aragua’.

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La conversación continuó después de aquella negativa. Finalmente, el docente aceptó verse con la mujer en el barrio Galán.

La Fiscalía busca probar que alias Alondra no actuó por iniciativa propia, sino que cumplió una función definida dentro del plan criminal: captar a Kevin Santiago Ángel, pactar una cita y llevarlo hacia el lugar donde fue asesinado. Los mensajes previos, la ubicación enviada y las comunicaciones posteriores son parte de los elementos que sostienen esa hipótesis.

Una ubicación enviada antes de que el profesor desapareciera

El relato de un allegado al profesor fue considerado relevante para reconstruir los últimos intercambios. El testigo aseguró que revisó el dispositivo de Santiago y encontró una conversación con la mujer.

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“Ella le decía que se le iba a apagar el celular y le envió una ubicación para que él llegara a ese punto”, relató el allegado a la Fiscalía, según el expediente obtenido por El Tiempo.

Esa ubicación es uno de los datos que los investigadores relacionan con el traslado de la víctima hacia una vivienda. La pesquisa indica que, después de ingresar al inmueble, el profesor habría quedado bajo el control de los atacantes.

La acusación presentada en la audiencia de legalización de capturas sostiene que Kevin Santiago Ángel fue llevado hasta el apartamento del suroccidente de Bogotá mediante una maniobra de engaño. Allí, según el expediente, fue torturado y asesinado.

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Los investigadores no solo revisan los mensajes enviados antes de la cita. También examinan las conversaciones que se produjeron luego, cuando familiares, allegados y personas que conocían al docente aún podían creer que él respondía desde su teléfono.

El teléfono habría sido usado para suplantar a la víctima

Uno de los últimos mensajes fue dirigido a la madre del profesor, Marta Garzón. A las 6:20 p. m., desde el celular de Kevin Santiago Ángel salió una respuesta: “Estoy en el gimnasio”.

La Fiscalía considera que esa comunicación pudo haber sido enviada por quienes tomaron el aparato. La hipótesis apunta a que los responsables suplantaron al docente para desviar la atención y evitar que su ausencia generara una alerta inmediata.

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Otro mensaje bajo análisis salió desde el perfil de redes sociales del profesor. El remitente afirmó: “Ahí le mando a dos amigos míos para recoger una moto”. La destinataria fue Vilmary Reyes, encargada de un establecimiento comercial llamado Vilbar. El mensaje llegó a las 8:53 p. m. del día en que ocurrió el crimen.

La mujer declaró que recibió otras tres comunicaciones desde ese perfil, que conservaba la foto de Santiago. Luego, esos mensajes fueron eliminados. La investigación presume que el celular ya estaba en manos de los criminales en ese momento. El dispositivo también habría sido usado para hacer transferencias bancarias posteriores.

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Horas más tarde, el cuerpo de Kevin Santiago Ángel fue encontrado quemado y desmembrado. El análisis de las comunicaciones busca precisar en qué momento se interrumpió el contacto genuino del profesor y comenzó la suplantación.

La Fiscalía atribuye la orden a un cabecilla recluido en Caldas

La orden para ejecutar el homicidio, de acuerdo con la investigación, habría sido dada desde la cárcel de La Dorada, en Caldas. El señalado es Ósmer Josué Castillo Urbaneja, uno de los cabecillas de la estructura.

El hombre es indagado por 19 homicidios, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. La Fiscalía lo ubica entre los responsables que habrían intervenido en la decisión de atacar al docente.

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Los investigadores también mencionan a alias Giovanny como otro jefe del Tren de Aragua en el sector conocido como ‘la 38’. Según la información reunida, Alondra recibía instrucciones de ambos.

La mujer era trabajadora sexual y distribuía estupefacientes en esa zona, de acuerdo con las declaraciones citadas dentro del proceso. Un testigo afirmó ante la Fiscalía que los cabecillas debían saber del homicidio.