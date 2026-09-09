Marco Rubio se refirió a la posibilidad de eliminar o reducir los aranceles de Estados Unidos a Colombia: “Estamos trabajando en eso”

El funcionario señaló que ya hubo dos rondas de diálogo entre las autoridades de ambos países y expresó su expectativa de alcanzar pronto una salida bilateral - crédito Joel González/Presidencia

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que Washington mantiene negociaciones activas con Colombia para definir el futuro de los aranceles, aunque no anticipó si la medida será eliminada.

“En eso estamos trabajando”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de levantarlos. La declaración se produjo el martes, 8 de septiembre de 2026, tras una reunión en Barranquilla con el presidente Abelardo de la Espriella.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que el asunto forma parte de un proceso legal que la administración estadounidense debió reiniciar después de que la Corte Suprema dejara sin efecto el sistema arancelario aplicado por el presidente Donald Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que el asunto forma parte de un proceso legal que la administración estadounidense - crédito Fernando Vergara/REUTERS

“Obviamente, eso es parte de un proceso legal. No es aplicado específicamente a Colombia; a todos los países del mundo”, dijo Rubio. El funcionario sostuvo que Estados Unidos busca un resultado favorable para los dos países, aunque no informó plazos concretos para una eventual definición.

El arancel adicional está vigente desde julio

Desde julio, una parte de las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos enfrenta un arancel adicional de 12,5% para ingresar a ese mercado. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Ustr) oficializó la medida después de una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

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Según la información suministrada, la administración estadounidense concluyó que Colombia no había adoptado o aplicado de manera efectiva mecanismos suficientes para prohibir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso.

Esa determinación elevó los costos de acceso al mercado estadounidense para los productos colombianos alcanzados por la disposición. La medida se convirtió en uno de los asuntos abordados durante la visita de Rubio al país.

Rubio habló de avances, pero no confirmó un acuerdo

El secretario de Estado indicó que el embajador Greer ha trabajado con autoridades colombianas y que las delegaciones ya completaron dos rondas de diálogo. “Las negociaciones creo que marchan bien y espero tener buenas noticias pronto”, señaló.

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El secretario de Estado indicó que el embajador Greer ha trabajado con autoridades colombianas y que las delegaciones ya completaron dos rondas de diálogo - crédito Fernando Vergara/REUTERS

Rubio agregó que los equipos de ambos gobiernos permanecen en contacto y que el presidente Trump tiene interés en llegar a un acuerdo. También sostuvo que la solución requiere un entendimiento bilateral.

“Las conversaciones ya están en curso. Ha habido dos rondas de conversaciones y se ha progresado. No hay ningún anuncio en este momento, pero espero que sea pronto”, afirmó.

Por ahora, Rubio no confirmó el levantamiento de los aranceles ni precisó cuándo podría conocerse una decisión. Las condiciones comerciales actuales seguirán vigentes mientras los gobiernos no alcancen un acuerdo.

Otros detalles del encuentro

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llegó a Barranquilla el 8 de septiembre para reunirse con Abelardo de la Espriella. Fue la primera visita estadounidense de alto nivel a su Gobierno.

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Lo acompañó su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio, hija de colombianos. El canciller Omar Bula y el gobernador Eduardo Verano de la Rosa participaron de la recepción. Hubo ley seca temporal en sectores urbanos.

La reunión, en el Batallón Paraíso, abordó seguridad, narcotráfico, comercio y la atención posterior al terremoto del 10 de agosto. Rubio definió a Gustavo Petro como “una aberración” y habló de “un desastre institucional”.

Marco Rubio definió a Gustavo Petro como “una aberración” y habló de “un desastre institucional” - créditos Cristian Bayona/ Colprensa | Joel González / Presidencia de la República

También afirmó: “sin la seguridad no puede haber prosperidad”. Relacionó los problemas con redes criminales que afectan a Estados Unidos. De la Espriella agradeció 26,5 millones de dólares de ayuda humanitaria.

El mandatario planteó transformar ese respaldo en “una asociación estratégica a largo plazo”, enfocada en reconstrucción, recuperación económica y estabilidad regional. Mencionó la crisis venezolana y la frontera compartida.

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Bula y Rubio suscribieron acuerdos sobre minerales críticos, tierras raras y energía nuclear civil. Los textos respetan la soberanía sobre recursos. De la Espriella pidió un consulado en Barranquilla; Rubio viajará a Ecuador y Perú.