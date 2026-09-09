Mauricio Gaona presentó sus credenciales ante António Guterres como embajador de Colombia ante la ONU

Mauricio Gaona presentó sus cartas credenciales ante António Guterres como nuevo embajador permanente de Colombia ante la ONU en Nueva York - crédito @JMauricioGaona / X

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Mauricio Gaona presentó sus cartas credenciales ante el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, como nuevo embajador permanente de Colombia ante la ONU, en un acto que formalizó el inicio de su misión diplomática en Nueva York. El jurista asumirá la representación del país en la próxima Asamblea General y en el Consejo de Seguridad, donde Colombia conserva un puesto no permanente durante un año más.

Gaona viajó a Nueva York durante el fin de semana posterior a su posesión, que tuvo lugar el 3 de septiembre en Bogotá. La entrega de credenciales ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se realizó este 9 de septiembre y marcó el comienzo efectivo de sus funciones en la sede del organismo multilateral.

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El diplomático divulgó una fotografía de la reunión con Guterres en su cuenta de X. Allí indicó que ya trabaja en la preparación de la participación colombiana durante la Semana de Alto Nivel y en la labor que ejercerá el país dentro del Consejo de Seguridad.

“Presentando credenciales ante el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y preparando a Colombia de cara a la Semana de Alto Nivel y nuestra representación en el Consejo de Seguridad de la ONU”, escribió Gaona.

La entrega de credenciales formalizó el inicio de la misión diplomática de Mauricio Gaona en la sede de Naciones Unidas - crédito @JMauricioGaona / X

Colombia se prepara para la Semana de Alto Nivel en Nueva York

La llegada de Mauricio Gaona a la misión permanente coincide con los preparativos para el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La agenda reunirá a jefes de Estado, representantes de gobiernos y delegaciones diplomáticas entre el 18 y el 28 de septiembre.

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Según la información conocida antes de su viaje, el vicepresidente José Manuel Restrepo encabezará la representación de Colombia en ese encuentro. El país figuraba inicialmente en el puesto 30 del orden de intervenciones y, tras el cambio de delegado, pasó al puesto 89.

Antes de trasladarse a Estados Unidos, Gaona anticipó que el calendario diplomático tendría una alta actividad durante las próximas semanas. “Va a ser una agenda muy movida, muy dinámica. Esperamos contar con la participación naturalmente del gobierno y del vicepresidente”, expresó el embajador.

El nuevo representante colombiano tuvo reuniones previas con integrantes del Gobierno antes de su desplazamiento. En el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, se reunió con el canciller Omar Bula, el vicepresidente Restrepo y la embajadora María Consuelo Araújo. Al día siguiente, mantuvo un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella en la Casa de Nariño.

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José Manuel Restrepo encabezará la representación de Colombia en la Semana de Alto Nivel de la ONU tras el cambio de delegado que movió al país del puesto 30 al 89 - crédito @jrestrp/X

Mauricio Gaona representará al país en el Consejo de Seguridad

La misión de Colombia ante la ONU tendrá una tarea central en el Consejo de Seguridad, órgano integrado por 15 Estados y responsable de intervenir en asuntos relacionados con la paz y la seguridad internacionales. Colombia ocupa uno de los asientos no permanentes y le resta un año en esa representación.

Ese lugar adquiere relevancia por el proceso de elección del próximo secretario general de Naciones Unidas. El mandato de António Guterres concluye en 2026 y la persona que lo suceda asumirá el cargo a partir de 2027.

La presencia de Gaona en Nueva York permitirá al Gobierno De la Espriella fijar su postura frente a las discusiones multilaterales que se desarrollarán en la Asamblea General y en el Consejo. Durante la campaña presidencial, el jefe de Estado había planteado la posibilidad de revisar la relación de Colombia con algunos espacios internacionales, por lo que la agenda en Naciones Unidas ofrecerá señales sobre el rumbo que buscará imprimir su administración.

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Restrepo sostuvo, durante la posesión del embajador, que la experiencia del jurista será útil para la participación colombiana en esos escenarios. También afirmó que el Gobierno busca una presencia multilateral con mayor liderazgo y mencionó debates vinculados con inteligencia artificial, computación cuántica y nuevas tecnologías.

El perfil académico del nuevo embajador colombiano

Mauricio Gaona llega a la ONU con una trayectoria en derecho internacional público, derechos humanos, derecho constitucional y democracia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Mauricio Gaona es jurista, académico, escritor y analista internacional. Su trayectoria se concentra en derecho internacional público, derechos humanos, derecho constitucional y democracia.

Es hijo del exmagistrado Manuel Gaona Cruz y desarrolló parte de su carrera académica y profesional en Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Colombia. Cuenta con un doctorado en Derecho con especialidad en Derechos Humanos, una maestría en Derecho Internacional y un máster en Derecho de la Unión Europea.

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Con la presentación de las credenciales, Gaona inicia formalmente una misión que tendrá su primer examen en la Asamblea General de septiembre y en las discusiones del Consejo de Seguridad sobre el relevo de Guterres al frente de Naciones Unidas.