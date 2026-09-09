Colombia

Mauricio Gaona presentó sus credenciales ante António Guterres como embajador de Colombia ante la ONU

El secretario general António Guterres recibió la documentación que formaliza el inicio de la labor diplomática del representante colombiano en Nueva York, con trabajo inmediato en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad

Mauricio Gaona presentó sus cartas credenciales ante António Guterres como nuevo embajador permanente de Colombia ante la ONU en Nueva York - crédito @JMauricioGaona / X
Mauricio Gaona presentó sus cartas credenciales ante António Guterres como nuevo embajador permanente de Colombia ante la ONU en Nueva York - crédito @JMauricioGaona / X
Guardar

Mauricio Gaona presentó sus cartas credenciales ante el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, como nuevo embajador permanente de Colombia ante la ONU, en un acto que formalizó el inicio de su misión diplomática en Nueva York. El jurista asumirá la representación del país en la próxima Asamblea General y en el Consejo de Seguridad, donde Colombia conserva un puesto no permanente durante un año más.

Gaona viajó a Nueva York durante el fin de semana posterior a su posesión, que tuvo lugar el 3 de septiembre en Bogotá. La entrega de credenciales ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se realizó este 9 de septiembre y marcó el comienzo efectivo de sus funciones en la sede del organismo multilateral.

PUBLICIDAD

El diplomático divulgó una fotografía de la reunión con Guterres en su cuenta de X. Allí indicó que ya trabaja en la preparación de la participación colombiana durante la Semana de Alto Nivel y en la labor que ejercerá el país dentro del Consejo de Seguridad.

“Presentando credenciales ante el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y preparando a Colombia de cara a la Semana de Alto Nivel y nuestra representación en el Consejo de Seguridad de la ONU”, escribió Gaona.

La entrega de credenciales formalizó el inicio de la misión diplomática de Mauricio Gaona en la sede de Naciones Unidas - crédito @JMauricioGaona / X
La entrega de credenciales formalizó el inicio de la misión diplomática de Mauricio Gaona en la sede de Naciones Unidas - crédito @JMauricioGaona / X

Colombia se prepara para la Semana de Alto Nivel en Nueva York

La llegada de Mauricio Gaona a la misión permanente coincide con los preparativos para el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La agenda reunirá a jefes de Estado, representantes de gobiernos y delegaciones diplomáticas entre el 18 y el 28 de septiembre.

PUBLICIDAD

Según la información conocida antes de su viaje, el vicepresidente José Manuel Restrepo encabezará la representación de Colombia en ese encuentro. El país figuraba inicialmente en el puesto 30 del orden de intervenciones y, tras el cambio de delegado, pasó al puesto 89.

Antes de trasladarse a Estados Unidos, Gaona anticipó que el calendario diplomático tendría una alta actividad durante las próximas semanas. “Va a ser una agenda muy movida, muy dinámica. Esperamos contar con la participación naturalmente del gobierno y del vicepresidente”, expresó el embajador.

El nuevo representante colombiano tuvo reuniones previas con integrantes del Gobierno antes de su desplazamiento. En el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, se reunió con el canciller Omar Bula, el vicepresidente Restrepo y la embajadora María Consuelo Araújo. Al día siguiente, mantuvo un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella en la Casa de Nariño.

José Manuel Restrepo encabezará la representación de Colombia en la Semana de Alto Nivel de la ONU tras el cambio de delegado que movió al país del puesto 30 al 89 - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo encabezará la representación de Colombia en la Semana de Alto Nivel de la ONU tras el cambio de delegado que movió al país del puesto 30 al 89 - crédito @jrestrp/X

Mauricio Gaona representará al país en el Consejo de Seguridad

La misión de Colombia ante la ONU tendrá una tarea central en el Consejo de Seguridad, órgano integrado por 15 Estados y responsable de intervenir en asuntos relacionados con la paz y la seguridad internacionales. Colombia ocupa uno de los asientos no permanentes y le resta un año en esa representación.

Ese lugar adquiere relevancia por el proceso de elección del próximo secretario general de Naciones Unidas. El mandato de António Guterres concluye en 2026 y la persona que lo suceda asumirá el cargo a partir de 2027.

La presencia de Gaona en Nueva York permitirá al Gobierno De la Espriella fijar su postura frente a las discusiones multilaterales que se desarrollarán en la Asamblea General y en el Consejo. Durante la campaña presidencial, el jefe de Estado había planteado la posibilidad de revisar la relación de Colombia con algunos espacios internacionales, por lo que la agenda en Naciones Unidas ofrecerá señales sobre el rumbo que buscará imprimir su administración.

Restrepo sostuvo, durante la posesión del embajador, que la experiencia del jurista será útil para la participación colombiana en esos escenarios. También afirmó que el Gobierno busca una presencia multilateral con mayor liderazgo y mencionó debates vinculados con inteligencia artificial, computación cuántica y nuevas tecnologías.

El perfil académico del nuevo embajador colombiano

Mauricio Gaona será embajador de Colombia ante la ONU
Mauricio Gaona llega a la ONU con una trayectoria en derecho internacional público, derechos humanos, derecho constitucional y democracia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Mauricio Gaona es jurista, académico, escritor y analista internacional. Su trayectoria se concentra en derecho internacional público, derechos humanos, derecho constitucional y democracia.

Es hijo del exmagistrado Manuel Gaona Cruz y desarrolló parte de su carrera académica y profesional en Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Colombia. Cuenta con un doctorado en Derecho con especialidad en Derechos Humanos, una maestría en Derecho Internacional y un máster en Derecho de la Unión Europea.

Con la presentación de las credenciales, Gaona inicia formalmente una misión que tendrá su primer examen en la Asamblea General de septiembre y en las discusiones del Consejo de Seguridad sobre el relevo de Guterres al frente de Naciones Unidas.

Temas Relacionados

ONUNaciones UnidasMauricio GaonaConsejo de SeguridadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Excónsul de Gustavo Petro cuestionó a la izquierda tras condena en caso de Juliana Guerrero: “¿No les parece sospechoso el silencio?”

Tras conocerse la condena de tres años de prisión contra un exsecretario de la Fundación Universitaria San José por la expedición de títulos falsos, María Antonia Pardo lanzó duras críticas contra la activista

Excónsul de Gustavo Petro cuestionó a la izquierda tras condena en caso de Juliana Guerrero: “¿No les parece sospechoso el silencio?”

Porte de armas en Colombia: expertos explican qué cambia con el decreto firmado por Abelardo de la Espriella que levantó la suspensión

El decreto firmado por el presidente elimina la autorización especial adicional que, durante la suspensión general, debían tramitar algunos propietarios con permiso de porte para ejercer esa facultad

Porte de armas en Colombia: expertos explican qué cambia con el decreto firmado por Abelardo de la Espriella que levantó la suspensión

Sporting CP venció 3-1 a Galatasaray en la Uefa Champions League: así fue el gol del colombiano Luis Javier Suárez

Los dos jugadores de la selección Colombia fueron titulares con sus respectivos clubes, el goleador samario estuvo en cancha hasta el minuto 74, mientras que Dávinson Sánchez estuvo en cancha todo el juego con su club turco

Sporting CP venció 3-1 a Galatasaray en la Uefa Champions League: así fue el gol del colombiano Luis Javier Suárez

Herencia de Yeison Jiménez: este habría sido el episodio que desató el pleito legal entre sus familiares

La restricción de acceso a la madre del fallecido cantante a su predio en los Llanos Orientales habría detonado las acciones judiciales contra el manejo del patrimonio del cantante

Herencia de Yeison Jiménez: este habría sido el episodio que desató el pleito legal entre sus familiares

Resultados Super Astro Sol hoy 9 de septiembre: verifique el signo ganador

El primer sorteo del día, ya cuenta con sus números ganadores. Consulta si eres uno de los afortunados participantes

Resultados Super Astro Sol hoy 9 de septiembre: verifique el signo ganador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Herencia de Yeison Jiménez: este habría sido el episodio que desató el pleito legal entre sus familiares

Herencia de Yeison Jiménez: este habría sido el episodio que desató el pleito legal entre sus familiares

Ella es Stephanie Fernández, la modelo colombiana que mantiene una relación con Zion Hwang, el influencer coreano que le pidió a Abelardo de la Espriella ayudarle con la nacionalidad

Milena López reveló por qué se arrepiente de hacerse un diseño de sonrisa cuando entró a la televisión: “Fue el peor error”

Creador de contenido La Piquiña sufrió un intento de robo mientras hacía un en vivo en las calles de Cali: su sistema de seguridad intervino

Jorge Barón retó al padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios a “farmear aura”: “Vamos a ver si me acepta una batalla”

Deportes

Sporting CP venció 3-1 a Galatasaray en la Uefa Champions League: así fue el gol del colombiano Luis Javier Suárez

Sporting CP venció 3-1 a Galatasaray en la Uefa Champions League: así fue el gol del colombiano Luis Javier Suárez

Cúcuta Deportivo anunció el regreso a los entrenamientos de Jaime Peralta: el jugador había presionado su transferencia

La emoción de Valentín Escalante, el jugador argentino cedido en Unión Magdalena, al ver a su mamá en el estadio: “Gracias por cruzarte a la otra punta por estar”

La selección Colombia ya tiene el horario para su partido amistoso ante México por la fecha FIFA: cuándo, dónde ver en vivo

El Avellino, de la segunda división de Italia, presentó oferta oficial por James Rodríguez: un año de contrato y condiciones para la renovación