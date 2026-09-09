Colombia

Ministro de Agricultura confirmó que afectados por vendaval en zona bananera están recibiendo millonaria suma por seguro agrario

El jefe de la cartera aseguró que 450 pequeños agricultores ya acceden a los pagos tras los daños en 3.000 hectáreas bananeras

El ministro Indalecio Dangond aseguró que 450 pequeños agricultores ya acceden a los pagos tras los daños en 3.000 hectáreas bananeras - crédito Ministerio de Agricultura
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El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, informó ante la Cámara de Representantes que los pequeños productores afectados por el vendaval que golpeó la zona bananera de Santa Marta, Magdalena, ya reciben 17,5 millones de pesos cada uno por concepto del seguro agrario.

El fenómeno climático afectó cerca de 3.000 hectáreas, de las cuales 450 pertenecían a pequeños productores, según explicó el alto funcionario.

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El ministro sostuvo que el mecanismo busca impedir que los eventos climáticos reduzcan los ingresos de los agricultores. También permite, según explicó, que el Estado programe recursos para atender las emergencias en el sector agropecuario.

“Porque necesitamos que con este cambio climático estos siniestros no le quiten la renta a los productores. Fíjense una cosa, hace quince días hubo un vendaval en la zona bananera de Santa Marta, del Magdalena. ¿Qué hacen los seguros agrarios? Que el Gobierno pueda planear los recursos para atender los siniestros en el sector agropecuario y después no tenga que salir a darles ayudas que al final del día se entregan en su mayoría con criterio político y sin tener en cuenta la buena gestión de uno frente a la mala gestión de otro”, dijo el alto funcionario.

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Productores, autoridades y gremios revisaron medidas de financiación, insumos y acompañamiento para atender a las familias afectadas en Magdalena - crédito ElDialogo/TikTok
Productores, autoridades y gremios revisaron medidas de financiación, insumos y acompañamiento para atender a las familias afectadas en Magdalena - crédito ElDialogo/TikTok

Dangond cuestionó el sistema de ayudas posteriores a los desastres, al considerar que pueden otorgarse sin diferenciar el manejo de cada productor.

Igualan a todos por debajo. Cada vez que hay un siniestro, se le entrega la, la misma ayuda al que estaba haciendo las cosas bien como al que estaba haciendo las cosas mal. Y eso nosotros no lo vamos a permitir tampoco”, agregó.

Vendavales afectaron más de 3.400 hectáreas de banano en Zona Bananera del Magdalena

Los vendavales y lluvias de las últimas semanas dejaron 599 fincas, 565 viviendas y 3.486,93 hectáreas de banano afectadas en el municipio de Zona Bananera, Magdalena, según el balance preliminar presentado por la Oficina de Gestión del Riesgo local.

Las cifras se conocieron durante una Mesa Interinstitucional para la Recuperación Productiva y Social, en la que participaron autoridades municipales y departamentales, representantes del sector bananero, pequeños productores, entidades financieras y organizaciones privadas.

La Oficina de Gestión del Riesgo presentó un diagnóstico que reportó daños en 599 fincas y 565 hogares tras las fuertes brisas y lluvias - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE
La Oficina de Gestión del Riesgo presentó un diagnóstico que reportó daños en 599 fincas y 565 hogares tras las fuertes brisas y lluvias - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

La afectación de los cultivos fue uno de los principales puntos de discusión, debido a sus consecuencias sobre los ingresos de productores, trabajadores y familias que dependen de la actividad agrícola.

La mesa fue convocada por la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena y la Comisión Regional de Competitividad e Innovación.

Esta es una situación que golpea directamente a productores, trabajadores y familias que dependen de la actividad agrícola para su sustento”, indicó Asbama, citado por el medio caribeño Alerta.

Durante el encuentro se revisaron necesidades de herramientas, insumos, financiación y acompañamiento técnico.

No obstante, a principios de 2026, estos vendavales ya habían afectado 1.500 hectáreas de banano y golpearon a más de 250 productores en Magdalena.

Productores, autoridades y gremios revisaron medidas de financiación, insumos y acompañamiento para atender a las familias afectadas en Magdalena - crédito Asbama/Sitio web
Productores, autoridades y gremios revisaron medidas de financiación, insumos y acompañamiento para atender a las familias afectadas en Magdalena - crédito Asbama/Sitio web

Los fuertes vientos registrados en esos día en la Zona Bananera de Magdalena afectaron entre 1.000 y 1.500 hectáreas de cultivos de banano y dejaron más de 250 pequeños productores damnificados, según informó la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira.

El gremio advirtió que la emergencia compromete el sustento de más de 700 familias que dependen de esta actividad y pidió apoyo del Gobierno nacional, las autoridades territoriales y el Ministerio de Agricultura para recuperar las plantaciones.

“Nuestra solidaridad está con cada pequeño productor y con cada familia de la Zona Bananera que se ha visto afectada. No los dejaremos solos”, afirmó José Francisco Zúñiga, presidente de Asbama para entonces.

Seguiremos trabajando de la mano con las autoridades para que este llamado se traduzca en acciones concretas, acompañamiento efectivo y soluciones que permitan recuperar la capacidad productiva”, agregó.

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