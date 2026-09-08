Deportes

Matías Mier causó escándalo por gesto obsceno con sus genitales: esto pasó con el recordado exjugador de la Liga BetPlay

El volante uruguayo, que jugó en Santa Fe y en Junior de Barranquilla, protagonizó un hecho que le generó toda clase de comentarios y debió salir a aclarar lo que ocurrió en sus redes sociales

El exjugador uruguayo, que pasó por clubes como Santa Fe, Junior y La Equidad, fue expulsado por ese hecho y con una fuerte suspensión - crédito @jwma242/X

Guardar

Matías Mier es un jugador uruguayo que es recordado porque pasó por varios clubes en Colombia como el Independiente Medellín, Junior de Barranquilla, Santa Fe y La Equidad; además, salió campeón de una Liga BetPlay y dos Copas Colombia, y mostró un gran rendimiento en el campo de juego.

Sin embargo, Mier generó un escándalo en El Salvador por realizar un gesto obsceno con sus genitales, en pleno partido de la liga de primera división, y no solo le costó la expulsión, sino un fuerte castigo que generó debate porque el futbolista defendió lo que hizo ante los aficionados.

PUBLICIDAD

Por el momento, el uruguayo deberá cumplir con la sanción de la federación local, mientras sufre por la cantidad de comentarios en su contra por el hecho y la salida temporal de su equipo, al que llegó hace solo dos meses, con un vacío para los próximos encuentros en el campeonato.

Matías Mier y el gesto obsceno contra el público

El uruguayo pasó por distintas ligas del mundo, tanto en América Latina como en Asia y ahora en El Salvador, donde vive los últimos momentos de su carrera profesional con 36 años y le apunta a despedirse a lo grande, pero generó una polémica que quedó captada en cámaras.

PUBLICIDAD

El delantero uruguayo fue expulsado en el empate 2-2 entre Alianza FC y Águila, en el fútbol de El Salvador, tras una acción que el árbitro interpretó como un gesto obsceno hacia la tribuna, cuando el reloj marcaba 75 minutos y el encuentro iba con marcador parcial de 1-1.

El juez central no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa por la reprochable acción en el compromiso, pues se dio frente a la hinchada rival - crédito Fox

Durante la transmisión del partido se observó al atacante de 36 años tocarse entre la pantaloneta y sus partes íntimas mientras miraba hacia un sector del estadio. El juez central del partido, Jaime Herrera, le mostró tarjeta roja de inmediato y sostuvo la decisión pese a las explicaciones del jugador.

Como si fuera poco, un aficionado grabó el momento en que Mier, camino al túnel para el camerino, volvió a realizar la misma acción: se tocó los genitales con su mano derecha mientras andaba a la puerta, frente a los hinchas rivales, y aumentó las tensiones en la tribuna de Águila.

Matías Mier
La Federación Salvadoreña de Fútbol defendió la decisión del juez que expulsó a Matías Mier - crédito Federación Salvadoreña de Fútbol

Debido a ese hecho, la Federación Salvadoreña de Fútbol informó que el uruguayo pagará cuatro fechas de sanción, además de que demostró que, incluso con la revisión del VAR, quedó establecido que el hecho fue un gesto provocador hacia los simpatizantes contrarios.

“Erróneo el juez”: la defensa de Mier tras la sanción

Después de las críticas que generó la jugada, Matías Mier se pronunció en redes sociales y aseguró que se trató de un malentendido con los aficionados rivales: “Quiero referirme a lo sucedido el día de hoy. Primero que todo, quiero aclarar que jamás me toqué los genitales”.

“Como pueden ver, en todos los entrenamientos y partidos juego con el short remangado. Hoy no fue la excepción, y al momento que el juez me expulsa, dice que yo estoy haciendo un gesto. Erróneo el juez”, añadió el exvolante de la Liga BetPlay en una publicación en sus historias de Instagram.

Matías Mier
Matías Mier salió a aclarar su gesto a los aficionados de Águila en El Salvador, pues se le acusó de una acción obscena y provocadora - crédito @mati.mier/Instagram

En un segundo mensaje, compartido en la misma historia, el futbolista agregó: “Jamás le he faltado el respeto a las hinchadas de otros equipos. Siempre me he comportado de manera correcta. Para esas cuentas y personas que no vieron el partido, miren bien el video del juego. Que me acomodó con ambas manos el short. No me estoy agarrando nada”.

Sin embargo, la explicación no sirvió para reducir la sanción de cuatro jornadas suspendido, aunque queda por saber si Alianza FC apelará la decisión de la federación y le permitirá al mediocampista de 36 años volver a las canchas antes de tiempo para afrontar el Torneo Apertura, aunque sí puede aparecer en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Temas Relacionados

Matías MierMatías Mier expulsiónMatías Mier tribunaEl SalvadorColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Vasco da Gama - en vivo Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

El “Cardenal” quiere dar el primer golpe en la “Gran Conquista” ante el cuadro de Río de Janeiro que tiene un equipo mixto para jugar ante el cuadro bogotano

Santa Fe vs. Vasco da Gama - en vivo Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Estos son los colombianos que han sido nominados al Balón de Oro en toda la historia: uno quedó quinto en la votación

Con la aparición de Luis Díaz en el listado de futbolistas que pelearán por el galardón, se recuerda a los otros cafeteros que estuvieron cerca de obtenerlo en los últimos 30 años

Estos son los colombianos que han sido nominados al Balón de Oro en toda la historia: uno quedó quinto en la votación

Posible salida de Rafael Dudamel del Deportivo Cali: este será el futuro del técnico tras eliminación en la Copa Colombia

El entrenador venezolano fue goleado por Atlético Nacional por 3-0 en octavos y venía mal en la Liga BetPlay, lo que provocó que crecieran los rumores de una desvinculación

Posible salida de Rafael Dudamel del Deportivo Cali: este será el futuro del técnico tras eliminación en la Copa Colombia

Luis Díaz fue felicitado por la Federación Colombiana de Fútbol por su nominación al Balón de Oro 2026: así destacó en la selección

El “Guajiro” es el único de la Tricolor actual que hace parte del listado de los 30 mejores jugadores del mundo

Luis Díaz fue felicitado por la Federación Colombiana de Fútbol por su nominación al Balón de Oro 2026: así destacó en la selección

Debut soñado para Gustavo Puerta con Olympiacos de Grecia: titular y gol de “picadita” ante Volos

El volante de la selección Colombia anotó por primera vez desde su llegada al fútbol greco, y fue uno de los dos jugadores más destacados del partido

Debut soñado para Gustavo Puerta con Olympiacos de Grecia: titular y gol de “picadita” ante Volos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Daniela Salazar anunció su segundo embarazo junto a Simón Pulgarín: “Te soñábamos mucho”

Daniela Salazar anunció su segundo embarazo junto a Simón Pulgarín: “Te soñábamos mucho”

Imitador de Beéle se llevó millonario premio en ‘Yo Me Llamo’: este será el destino del dinero

Yina Calderón respaldó a Westcol sobre las críticas a las batallas en TikTok: “Todo el día pidiendo limosna”

Ana del Castillo reveló su rutina de ejercicios para sus primeras semanas de embarazo: “Pa’ las que están preñá’”

Sebastián Vega regresaría a ‘MasterChef Celebrity’: imágenes apuntarían a que el actor volverá a estar dentro de la competencia

Deportes

Santa Fe vs. Vasco da Gama - en vivo Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Vasco da Gama - en vivo Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, reveló cómo el equipo se elige a sus capitanes para cada partido

Estos son los colombianos que han sido nominados al Balón de Oro en toda la historia: uno quedó quinto en la votación

Posible salida de Rafael Dudamel del Deportivo Cali: este será el futuro del técnico tras eliminación en la Copa Colombia

Luis Díaz fue felicitado por la Federación Colombiana de Fútbol por su nominación al Balón de Oro 2026: así destacó en la selección