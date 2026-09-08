Matías Mier causó escándalo por gesto obsceno con sus genitales: esto pasó con el recordado exjugador de la Liga BetPlay

El exjugador uruguayo, que pasó por clubes como Santa Fe, Junior y La Equidad, fue expulsado por ese hecho y con una fuerte suspensión - crédito @jwma242/X

Guardar

Matías Mier es un jugador uruguayo que es recordado porque pasó por varios clubes en Colombia como el Independiente Medellín, Junior de Barranquilla, Santa Fe y La Equidad; además, salió campeón de una Liga BetPlay y dos Copas Colombia, y mostró un gran rendimiento en el campo de juego.

Sin embargo, Mier generó un escándalo en El Salvador por realizar un gesto obsceno con sus genitales, en pleno partido de la liga de primera división, y no solo le costó la expulsión, sino un fuerte castigo que generó debate porque el futbolista defendió lo que hizo ante los aficionados.

PUBLICIDAD

Por el momento, el uruguayo deberá cumplir con la sanción de la federación local, mientras sufre por la cantidad de comentarios en su contra por el hecho y la salida temporal de su equipo, al que llegó hace solo dos meses, con un vacío para los próximos encuentros en el campeonato.

Matías Mier y el gesto obsceno contra el público

El uruguayo pasó por distintas ligas del mundo, tanto en América Latina como en Asia y ahora en El Salvador, donde vive los últimos momentos de su carrera profesional con 36 años y le apunta a despedirse a lo grande, pero generó una polémica que quedó captada en cámaras.

PUBLICIDAD

El delantero uruguayo fue expulsado en el empate 2-2 entre Alianza FC y Águila, en el fútbol de El Salvador, tras una acción que el árbitro interpretó como un gesto obsceno hacia la tribuna, cuando el reloj marcaba 75 minutos y el encuentro iba con marcador parcial de 1-1.

El juez central no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa por la reprochable acción en el compromiso, pues se dio frente a la hinchada rival - crédito Fox

Durante la transmisión del partido se observó al atacante de 36 años tocarse entre la pantaloneta y sus partes íntimas mientras miraba hacia un sector del estadio. El juez central del partido, Jaime Herrera, le mostró tarjeta roja de inmediato y sostuvo la decisión pese a las explicaciones del jugador.

PUBLICIDAD

Como si fuera poco, un aficionado grabó el momento en que Mier, camino al túnel para el camerino, volvió a realizar la misma acción: se tocó los genitales con su mano derecha mientras andaba a la puerta, frente a los hinchas rivales, y aumentó las tensiones en la tribuna de Águila.

La Federación Salvadoreña de Fútbol defendió la decisión del juez que expulsó a Matías Mier - crédito Federación Salvadoreña de Fútbol

Debido a ese hecho, la Federación Salvadoreña de Fútbol informó que el uruguayo pagará cuatro fechas de sanción, además de que demostró que, incluso con la revisión del VAR, quedó establecido que el hecho fue un gesto provocador hacia los simpatizantes contrarios.

“Erróneo el juez”: la defensa de Mier tras la sanción

Después de las críticas que generó la jugada, Matías Mier se pronunció en redes sociales y aseguró que se trató de un malentendido con los aficionados rivales: “Quiero referirme a lo sucedido el día de hoy. Primero que todo, quiero aclarar que jamás me toqué los genitales”.

PUBLICIDAD

“Como pueden ver, en todos los entrenamientos y partidos juego con el short remangado. Hoy no fue la excepción, y al momento que el juez me expulsa, dice que yo estoy haciendo un gesto. Erróneo el juez”, añadió el exvolante de la Liga BetPlay en una publicación en sus historias de Instagram.

Matías Mier salió a aclarar su gesto a los aficionados de Águila en El Salvador, pues se le acusó de una acción obscena y provocadora - crédito @mati.mier/Instagram

En un segundo mensaje, compartido en la misma historia, el futbolista agregó: “Jamás le he faltado el respeto a las hinchadas de otros equipos. Siempre me he comportado de manera correcta. Para esas cuentas y personas que no vieron el partido, miren bien el video del juego. Que me acomodó con ambas manos el short. No me estoy agarrando nada”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la explicación no sirvió para reducir la sanción de cuatro jornadas suspendido, aunque queda por saber si Alianza FC apelará la decisión de la federación y le permitirá al mediocampista de 36 años volver a las canchas antes de tiempo para afrontar el Torneo Apertura, aunque sí puede aparecer en la Copa Centroamericana de la Concacaf.