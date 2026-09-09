Medicina Legal rechazó la difusión de imágenes de fallecidos en el operativo en el que ‘Bendito menor’ y ‘La Bebecita’ fueron abatidos

Las autoridades llegaron por aire a la casa donde se ocultaba alias Bendito Menor, ubicada en La Guajira - crédito Dijín y @generaljmora/X

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses rechazó la circulación en redes sociales de imágenes de personas fallecidas durante la Operación Centinela, realizada el 4 de septiembre 2026 contra Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, en Riohacha, La Guajira.

La entidad aclaró que el material no fue captado de manera oficial, ni corresponde a un registro realizado por funcionarios, contratistas o personal vinculado.

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“Las imágenes de cuerpos sin vida que actualmente circulan en diferentes redes sociales no corresponden a imágenes tomadas al interior de las instalaciones del Instituto”, indicó la entidad en un comunicado oficial.

Por ende, sin aclarar si son fotografías reales o no, la entidad pidió no compartir el material gráfico y aseguró que la publicación de las fotografías puede afectar los derechos de las víctimas y de sus familiares.

Medicina Legal negó que imágenes de cuerpos en Riohacha salieran de sus sedes - crédito Medicina Legal

“Constituyen una vulneración a la dignidad humana, afectan la privacidad de las víctimas y generan un impacto adicional sobre sus familiares y seres queridos”, advirtió.

Medicina Legal recordó que desarrolla sus procedimientos bajo protocolos técnicos, éticos y de confidencialidad, con el propósito de proteger los cuerpos que están bajo su custodia y la información de carácter forense.

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En ese sentido, la entidad pidió a los medios de comunicación, usuarios de redes sociales y ciudadanía abstenerse de compartir las imágenes, en aras de cumplir con el compromiso en favor de “la preservación de la dignidad de las personas fallecidas”, concluyó el comunicado.

Icbf atiende a dos menores tras operativo contra alias Bendito Menor en Riohacha

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) confirmó que brinda atención y acompañamiento a dos menores de edad que quedaron bajo protección de la entidad después del operativo de las autoridades contra alias Bendito Menor.

La intervención comenzó tras un reporte de la Policía de Infancia y Adolescencia. Una Defensoría de Familia recibió a los menores, verificó el estado de sus derechos y abrió un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (Pard).

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Una Defensoría de Familia verificó los derechos de los menores y mantendrá bajo reserva cualquier dato que pueda afectar su intimidad o seguridad - crédito @ICBFColombia/X

“El Icbf continuará con el acompañamiento y seguimiento de la situación de los menores de edad, de acuerdo con las medidas establecidas dentro del Proceso de Restablecimiento de Derechos”, afirmó la directora general de la entidad, Carolina Restrepo Cañavera, citada por Caracol Radio.

El Instituto indicó que sus actuaciones se rigen por la protección integral y el interés superior de niños y adolescentes. También señaló que mantendrá reserva sobre cualquier información que permita identificar o ubicar a los menores.

“Por tratarse de menores de edad, la entidad mantendrá bajo reserva toda información que pueda permitir su identificación, ubicación o afectar su intimidad y protección”, informó el Icbf.

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Investigan vivienda, vehículo y celular tras operativo contra alias Bendito Menor en Riohacha

Las autoridades avanzan en varias verificaciones después del operativo Centinela de la Patria, en el que murieron Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, y dos de sus escoltas en la vivienda del barrio Los Olivos, en Riohacha.

Según información de El Tiempo, la investigación busca establecer quién arrendó el inmueble y si esa persona conocía la ubicación de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

En esta casa del barrio Los Olivos se escondía alias Bendito Menor - crédito red social Facebook

También revisan un vehículo gris que permanecía en uno de los parqueaderos. Los investigadores buscan determinar si era el automóvil en el que se movilizaba Tarazona y que habría permitido confirmar el paradero de la pareja.

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Otro punto de interés es el celular que “La Bebecita” habría arrojado en una vía cercana a Riohacha. El aparato fue usado por Tarazona para conectarse a una audiencia virtual con la Fiscalía, realizada cerca de 12 horas antes del operativo.

Las autoridades también analizan las vainillas encontradas en la casa para establecer si hubo intercambio de disparos y si los casquillos corresponden al arma que portaba “Bendito Menor”.