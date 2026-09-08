Daniela Salazar anunció su segundo embarazo junto a Simón Pulgarín: “Te soñábamos mucho”

La modelo publicó imágenes junto al creador digital y Pedro, su hijo mayor, para comunicar la llegada de un nuevo integrante a la familia - crédito @danielasalazarc_/ Instagram

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Daniela Salazar anunció que está embarazada por segunda vez con un video en el que aparece junto a su esposo, el creador de contenido Simón Pulgarín, y su hijo Pedro, a quien la pareja llama Pepe.

La publicación, compartida el 6 de septiembre, confirmó que el niño será hermano mayor y abrió una nueva etapa para la familia, que desde 2022 comparte en redes parte de su experiencia como padres.

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“Pepe es hermano mayor. Vamos a ser papás por segunda vez, estuvo esto con mil sentimientos y emociones y el más grande es gratitud”, escribió Salazar en la descripción del video. La modelo, empresaria y creadora de contenido acompañó el mensaje con imágenes familiares que recibieron reacciones de seguidores y figuras del entretenimiento.

La publicación mostró a la pareja y a su hijo en una secuencia que puso el anuncio del embarazo en el centro de la escena. Salazar no informó cuántas semanas de gestación tiene ni entregó detalles sobre la fecha prevista para el nacimiento de su segundo bebé. “te soñábamos mucho! Que seraaa?? Bienvenid@ a este hogar lleno de muchas aventuras y amor!”, escribió la pareja en el mensaje del anuncio.

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Daniela Salazar y Simón Pulgarín esperan a su segundo hijo - crédito @danielasalazarc_/ Instagram

El anuncio generó comentarios de personas cercanas al mundo digital y televisivo. Entre quienes reaccionaron estuvieron Greeicy, Laura Tobón, Pautips, Lina Tejeiro, ademas de miles de reacciones de los seguidores de la familia. “Llorandoooo! El video más hermoso y tierno que he grabado en mi vida”, “Los amo 💘💘💘💘😭😭😭😭😭 soy muy feliz", “ay no, me muero 😭😭😭😭😭💖💖💖💖💖💖💖 Felicitaciones mi Dani", son algunos de los mensajes.

La llegada del nuevo integrante ampliará la familia que Salazar y Pulgarín formaron hace cuatro años. Ambos se convirtieron en padres por primera vez en 2022, cuando nació Pedro. Desde entonces, el niño ha aparecido con frecuencia en sus contenidos, que incluyen momentos de su vida cotidiana, viajes, proyectos personales y experiencias ligadas a la crianza.

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Daniela Salazar nació en Armenia, aunque gran parte de su recorrido profesional se ha desarrollado en Medellín. Inició su carrera en el modelaje y luego participó en videos musicales y campañas. Con el paso de los años, consolidó una comunidad en redes sociales y enfocó parte de su trabajo en la creación de contenido para marcas.

Daniela Salazar confirmó que espera a su segundo hijo junto a Simón Pulgarín y su primogénito, Pedro - crédito @danielasalazarc_/ Instagram

Salazar también ha desarrollado proyectos empresariales vinculados con su actividad digital. A través de sus plataformas comparte herramientas y experiencias para quienes buscan trabajar en la producción de contenido generado por usuarios, además de mantener iniciativas relacionadas con accesorios y joyería.

Por su parte, Simón Pulgarín construyó parte de su reconocimiento en YouTube, plataforma en la que difundió bromas, contenidos de entretenimiento, comedia y viajes. Su actividad en redes le permitió formar una audiencia propia antes de que su relación con Salazar comenzara a ser seguida por el público.

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La pareja se conoció en espacios relacionados con el emprendimiento y los negocios digitales. El vínculo profesional derivó después en una relación sentimental y, más adelante, en la formación de una familia. En sus cuentas suelen compartir aspectos de ese proceso, aunque también han reservado algunos detalles de su vida privada.

La creadora de contenido compartió un video familiar para comunicar que será madre por segunda vez - crédito @danielasalazarc_/ Instagram

El anuncio del segundo embarazo ocurrió días después de que Salazar mostrara cómo quedó su vivienda tras el terremoto que se sintió en varias zonas de Colombia. En esa ocasión, la creadora de contenido compartió imágenes de su casa y envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

Con el nuevo video, Salazar y Pulgarín centraron nuevamente la atención en la familia. La frase “Pepe es hermano mayor” se convirtió en el eje de una publicación que confirmó la llegada de un segundo hijo y recogió mensajes de felicitación de sus seguidores y colegas.

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La pareja no ha informado si revelará próximamente el sexo del bebé, el nombre que eligieron o la fecha aproximada del nacimiento. Por ahora, el anuncio quedó registrado en un video familiar que suma reacciones en redes sociales y confirma que Pedro asumirá el papel de hermano mayor.