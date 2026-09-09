Colombia

Encontraron un cadáver envuelto en un colchón en plena calle de barrio en Soacha: esto se sabe

Los agentes del CTI asumieron la revisión forense, mientras las autoridades aún no determinan el sexo de la víctima ni el mecanismo que causó el fallecimiento

La Policía de Soacha informó que el cadáver apareció envuelto en un colchón y abandonado en la vía pública - crédito Google Maps
La Policía de Soacha informó que el cadáver apareció envuelto en un colchón y abandonado en la vía pública - crédito Google Maps
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La comunidad en el barrio Danubio se encuentra consternada tras el hallazgo del un cuerpo sin vida, en el municipio de Soacha (Cundinamarca), envuelto en un colchón y abandonado en la vía pública.

De acuerdo con el informe policial, la alerta llegó el martes 8 de septiembre a las 7:35 a. m. a la “zona de atención centro” por la presencia de un cadáver en la transversal 18H Bis con calle 10. En el sitio, los uniformados verificaron la ausencia de signos vitales y acordonaron el sector.

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La Policía Metropolitana acudió a la denominada zona de atención centro y verificó que la víctima no presentaba signos vitales. Los uniformados acordonaron el sector para preservar el lugar.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección técnica del cuerpo. La diligencia busca reunir elementos que permitan identificar a la persona y determinar qué ocurrió antes de su muerte.

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